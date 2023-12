Los divertidos planes de Irina Baeva con Gabriel Soto para esta Navidad

La Navidad está a la vuelta de la esquina y muchas celebridades comienzan con los preparativos para pasar esta fecha rodeados de sus seres queridos. En ese sentido, Irina Baeva confesó en entrevista para Despierta América, que a pesar de que en Rusia se celebra el 7 de enero, desde que llegó a México adoptó la tradición de celebrar la nochebuena el 24 de diciembre. Antes de comenzar con sus vacaciones de invierno, la actriz quien ya fue confirmada por Juan Osorio como la nueva protagonista de la puesta en escena Aventurera, compartió algunos detalles de cómo festejará junto a su prometido, Gabriel Soto, esta fecha: “Nosotros no celebramos la Navidad el 24, celebramos la Navidad el 7 de enero, siempre trato de disfrutarlo al máximo, para que así sea todo le transcurso del año”, reconoció.

La Navidad en México

La actriz dio a conocer sus planes para disfrutar de una Navidad junto a sus seres queridos en México: “Nos damos regalos el día de 25, a pesar de que para mí no es Navidad. Yo soy una persona muy apasionada con Navidad en general, me encanta comprar regalos, consentir a la gente que quiero, entonces procuramos tener un montón de regalos, incluso cosas chiquitas, pero un montón de regalos para poder abrirlos con un chocolate caliente, ya sabes, típico, así con música navideña ir abriendo regalos, es algo que disfrutamos un montón”, explicó Irina Baeva quien también confesó que, entre sus deseos para el próximo año, está llegar al altar con el galán de telenovelas.

¿Habrá boda en el 2024?

Ilusionada por concretar su enlace matrimonial con el actor, Irina enlistó sus deseos para el próximo año: “Seguir trabajando mucho, porque me encanta mi trabajo, seguir creciendo a nivel personal, seguir creciendo a nivel laboral, tener proyectos interesantes con gente bonita, poder viajar a Rusia otra vez, ver a mi familia, a ver si ya se me hace la boda”, comentó divertida. Cuando el reportero quiso saber si ya tenía alguna fecha tentativa para el enlace, la Irina aseguró: “Esperemos, no sé, no te prometo nada, cuando se haga te digo, ustedes serán seguramente los primeros en saberlo”, dijo, sobre su boda a la que, aseguró, invitará a Alan Tacher, conductor del matutino.

Irina compartió cómo recibe este 2024, luego de un año de muchos éxitos profesionales: “Con mucho amor y con mucha gratitud, es fue una de las cosas, parte de mi crecimiento personal este año, por lo que también estoy muy contenta y muy agradecida”. La actriz compartió que este año trabajó mucho en sí misma, una situación que le ha permitido centrar su atención en las cosas positivas: “Justamente intento enfocarme únicamente en lo bueno y en los momentos, inclusive los más tontos, de que vas en el tráfico, llegando tarde, decir: ‘Bueno, voy en mi coche, voy tranquila’, ¿ya sabes?, siempre tratar, como dice mi psicóloga, es un pensamiento de luz”, añadió.

Su secreto de estilo

Durante esta entrevista, la prometida de Gabriel Soto confesó cómo logra lucir looks impecables en cada una de sus apariciones públicas: “Siempre trato de pensar desde la noche anterior, más o menos tengo una idea dependiendo obviamente lo que se necesite para el evento o el lugar a lo que voy, para que sea algo adecuado, para que sí vaya con el lugar, el momento del día y todo eso, pero trato que siempre sea pensando un día antes, porque luego me cuesta mucho”, confesó sobre cómo es que mantienen impecable su estilo.