Con una fiesta temática, Jacky Bracamontes celebra el cumpleaños 5 de sus mellizas, Paula y Emilia

El tiempo pasa rápido y eso lo sabe muy bien Jacky Bracamontes, quien ha podido tener certeza de esta realidad al mirar cómo crecen sus hijas: Jacqueline, Caro, Renata y sus mellizas, Emilia y Paula, quienes han sido consentidas por la celebración de su cumpleaños número cinco. Feliz por festejar esta importante fecha en el calendario familiar, la guapa conductora de televisión realizó una fiesta temática de Barbie para las más pequeñas de su casa, un sueño compartido con Martín Fuentes, su esposo y cómplice durante su fascinante etapa como papás. Con el corazón en la mano, la tapatía también dedicó un mensaje a sus hijas, evocando esos días en que la vida de los suyos cambió para siempre con la llegada de las nuevas integrantes de su clan, enteramente orgullosa por el amor desbordante que vive y siente desde ese entonces.

El tierno mensaje de Jacky a sus hijas

Cercana como suele ser a sus fans, Jacky tomó sus redes sociales para expresar el infinito amor que tiene por sus mellizas, Emilia y Paula, quienes al cumplir cinco años han tenido como sorpresa un festejo junto a sus papás. En su dedicatoria, la ex reina de belleza se sinceró sobre el momento en que pudo dar la bienvenida a sus hijas, un recuerdo que guarda para siempre. “Hoy hace 5 años llegaron estas hermanitas dinamita, que con su energía nos volvieron locos a los 5 integrantes de esta familia que las estábamos esperando. Primero llegó Emilia y pocos minutos después Paula…”, escribió en las primeras líneas de su publicación en Instagram, la cual ha acumulado miles de “me gusta” y un sinfín de mensajes con buenos deseos de los seguidores de Jacky, quien suele dar vistazos de lo que ocurre al interior de su círculo personal.

En su emotivo texto, Jacky no olvidó hacer mención del carácter y personalidad de sus pequeñas, quienes son muy activas. De hecho, la guapa presentadora tiene que estar muy pendiente de ellas, como ocurrió desde el día en que nacieron, según recordó de forma simpática en su mensaje. “Desde el primer minuto me pusieron a correr de un lado al otro del hospital para ver como estaban y desde ese día, al día de hoy me siguen haciendo correr de lado a lado. Las amamos con todo nuestro corazón mis twinkies hermosas”, agregó al final de la publicación, una de las tantas que ha hecho en sus redes sociales para mostrar lo feliz que la hace entregarse a su familia, algo que sin duda es su prioridad.

El nuevo posado familiar de Jacky

Como era de esperarse, Jacky también presumió un nuevo posado familiar, aprovechando la ocasión del festejo de Paula y Emilia para capturar este momento. En la foto, aparecen las niñas Jacky, Caro y Renata luciendo vestidos en color rosa de terciopelo junto a sus papás, Jacky y Martín, mientras que al centro posan sonrientes las festejadas, fascinadas con las sorpresas que recibieron en su día, entre ellas un par de pasteles rosas decorados con el número 5 e imágenes de Barbie. En la mesa también se observan algunos pastelillos y postres para la ocasión, uno de los días más emocionantes para la familia Fuentes Bracamontes, que en este instante se encuentra radicando en la ciudad de Miami.

Además de la fiesta que Jacky le hizo a sus hijas, ella y Martín también les dedicaron otra felicitación, en la que les desearon a las mellizas lo mejor en su día. “Feliz cumpleaños a nuestras bebés, Emi y Pau. Las amamos y deseamos que desde ya todos sus sueños y todo lo que desean con el alma, se les haga realidad. A gozar la vida amores”, escribió el matrimonio en las redes sociales, ilustrando su texto con una foto de las niñas. De esta manera, Jacky y Martín hacen de su paternidad una experiencia inigualable, orgullosos de cada año juntos y trazando nuevos planes a futuro, todo mientras se mantienen enfocados en el presente.

