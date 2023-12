A unos días fuera de Miss Universo, Lupita Jones revela cómo se encuentra emocionalmente

El paso de los días ha permitido a Lupita Jones trazar planes y mantener los ánimos en alto. Tras ser destituida como directora de Miss Universe México, la ex reina de belleza ya pone en marcha sus nuevas estrategias para continuar dando paso a sus sueños profesionales, así lo ha confirmado en una reciente entrevista, en la que además reveló qué sigue para ella. Abierta a compartir con la prensa su sentir tras ese giro determinante en su vida, contó cómo se encuentra emocionalmente, enteramente enfocada en su trabajo y en los retos que está por asumir, ahora al haber firmado con una nueva organización de belleza. De esta manera, Lupita defiende su posición dentro de los certámenes, dispuesta a seguir adelante a pesar de los cambios repentinos, luego de tres décadas dedicada completamente a esta labor de la que se siente orgullosa.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Con la disposición de conversar con la prensa, Lupita fue abordada durante su paso por el aeropuerto de la Ciudad de México, lugar en el que varios reporteros no perdieron la oportunidad de preguntarle cómo se encuentra, a tan solo unos días de haber sido destituida de Miss Universo, organización que le otorgó la corona en la década de los 90. “(Han sido días) de mucho trabajo, porque seguimos adelante, hay que echarnos a andar con nuevas franquicias que me tienen con mucha ilusión, muy entusiasmada, el equipo de producción…”, dijo, para luego confirmar la firma que llevó a cabo con una nueva organización. “Las chicas han recibido muy bien la noticia de la nueva franquicia con Miss Grand International, entonces pues nada, a seguir trabajando en esto que nos toca…”, explicó, declaraciones retomadas por medios como Imagen Televisión.

¿Cómo se encuentra emocionalmente Lupita Jones?

Con el corazón en la mano, Lupita Jones respondió al ser cuestionada sobre cómo se encuentra emocionalmente tras su salida de Miss Universo, un certamen en el que forjó una carrera de años no solo como parte de las reinas de belleza en algún momento, sino también como directora de la franquicia mexicana, a cargo de impulsar a generaciones de nuevos talentos. “Obviamente sí la nostalgia, son treinta años finalmente pues siendo parte de la familia Miss Universo, que eso nunca me lo van a quitar, soy Miss Universo y seré Miss Universo 1991 toda la vida…”, explicó en su breve charla, recordando aquel día en que fue coronada a principios de la década de los 90, siendo ella la primera mexicana en portar la prestigiada corona.

VER GALERÍA

Lupita habla de su salida de Miss Universo

En días pasados la noticia de la salida de Lupita Jones de Miss Universo México tomó gran interés mediático. A pesar de lo ocurrido, la ex reina de belleza ha tomado todo con calma, poniendo sobre la mesa los puntos a favor tras darse esta situación, de la cual atesora grandes aprendizajes. Por ese motivo, no ha cesado en su búsqueda de nuevos horizontes, lo que ahora la mantiene con la ilusión viva, según ha dejado ver en este reciente encuentro con la prensa mexicana, que ha seguido muy de cerca el caso. “Me siento yo… cuando ya no coincides con la misma misión, con los mismos valores y no estás a gusto pues es mejor hacerte a un lado y seguir adelante y seguir la relación con otras organizaciones que sí compartimos la misma visión sobre los concursos de belleza para las mujeres…”, dijo. En ese instante, los medios también aprovecharon para preguntarle por las recientes declaraciones de Cynthia de la Vega, nombrada nueva directora de Miss Universo en México, evadiendo los cuestionamientos en todo momento.

Desde su salida de Miss Universo México, Lupita Jones ha sido firme con su postura, defendiendo ante todo el lugar que ocupó y por el que trabajó varios años, así lo compartió en días pasados al preguntarle por la nueva posición de Cynthia de la Vega. “No, no está ocupando nadie mi lugar, mi lugar es mío. A cada quien le toca ocupar su propio lugar y, como te digo, demostrar con resultados tu capacidad… Tiempo al tiempo, los resultados se ven gracias a los resultados y a la dedicación entonces yo tengo 30 años que me respaldan…”, contó al programa televisivo El Gordo y la Flaca.

VER GALERÍA