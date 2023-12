¡Qué grandes! Los hijos de Jaime Camil acaparan miradas sobre la red carpet

Convertido en uno de los mexicanos más destacados de Hollywood, cada que Jaime Camil tiene la oportunidad de compartir algún momento de su carrera con su familia, no duda en hacerlo. Por esta razón, el estreno de la cinta Wonka en Los Ángeles se convirtió en la oportunidad ideal para disfrutar con su esposa, Heidi Balvanera y con sus dos hijos, Elena y Jaime de esta nueva versión, protagonizada por Timothée Chalamet. A su paso por la alfombra roja, los hijos del actor acapararon la atención debido a lo mucho que han crecido, sobre todo Elena quien, a sus doce años de edad ya sobre pasa a su mamá en estatura. El pequeño Jaime, de 9 años de edad, también llamó la atención por su simpatía a la hora de posar.

El look de los Camil

Para esta cita la familia mostró sobre la alfombra roja sus looks más casuales para disfrutar de esta cinta producida por la Warner Bros. Mostrando su complicidad, usando una prenda blanca, Elena y Jaime, con t-shirts de ese tono, Heidi con un jumpsuit y el pequeño Jaime con un chaleco de ese color. La complicidad que existe entre todos los miembros de la familia es innegable y el propio Jaime Camil lo ha mostrado a través de su canal de Youtube, donde suele compartir divertidos vlogs junto a su familia, como el que publicó hace un par de semanas de la visita que realizaron a Los Estudios Universal.

Una familia muy unida

A pesar de que los niños han crecido en Estados Unidos, gracias a los videos de Jaime sabemos que no sólo entienden perfectamente el español, también suelen hablar mucho entre ellos en nuestro idioma. Recientemente, el actor le concedió una sincera entrevista a Pati Chapoy en la que recordó cómo inició su familia cuando se enteró que su hija Elena venía en camino: “Fue un momento de mucha felicidad, fue una noticia muy bonita”, confesó en esta plática donde también narró la llegada del pequeño de la familia: “Jaime llega en el 2014, 2 de octubre, nuestros bebés son de octubre”, comentó el cantante como dato curioso.

En aquella entrevista, el actor describió su relación con sus hijos como increíble y confesó cómo es que encuentra el equilibrio entre el amor y la educación con los niños: “Es difícil, porque tienes qué ser firme, tienes que educarlos, pero cómo encuentras este balance donde tengan que sentir, miedo, no respeto, por sus padres y al mismo tiempo darles la independencia que va a forjar su carácter y les va a dar esas herramientas para el futuro y al mismo tiempo ser súper amoroso sin que crean que eres barco y al mismo tiempo darles todo lo que les puedas dar sin echarlos a perder”, confesó.

La relación con sus hijos

El actor reveló que, a diferencia de otros actores, él no hace ejercicio para verse bien a cuadro, lo hace porque quiere tener condición para disfrutar al máximo de la convivencia con sus hijos: “Yo no voy al gimnasio para verme bien en cámara, yo voy al gimnasio para estar sano para mis hijos, yo quiero agarrar a mi hijo Jaime y aventarlo, cuando me diga: ‘quiero jugar avión’, quiero estar sano para ellos, por eso voy al gimnasio todos los días, me mantengo sano y hago cardio”, reconoció el actor quien comparte con sus hijos su pasión por el equipo de Los Ángeles FC, del que es accionista.