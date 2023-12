Ilusionados, Fernanda Castillo y Erik Hayser celebran los tres años de su hijo Liam

Diciembre de 2020 es una de las fechas más especiales en la historia de amor de Fernanda Castillo y Erik Hayser, quienes pudieron hacer realidad el sueño de convertirse en papás por esos días al dar la bienvenida a su hijo Liam, a quien desde entonces han brindado cuidados y cariño. Orgullosos por esta faceta que los llena de ilusión, es como han celebrado el tercer cumpleaños de su hijo, al que le dedicaron un sentido mensaje en su festejo, al cual se han unido los demás fans de la famosa pareja. Para ambos actores, la paternidad ha sido una especie de regalo, por tal motivo consentir a su pequeño es uno de sus grandes privilegios. Aunque han sido discretos al mostrar fotografías del niño, es posible percatarse de lo mucho que Liam ha crecido, dando muestra de su carisma y desenvolvimiento.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Cercana como suele ser a sus fans en redes sociales, Fernanda publicó una tierna foto en la que parece el pequeño Liam de espaladas mientras mira los árboles. En esa escena se aprecia a la actriz contemplando el rostro de su hijo mientras sonríe, plena por vivir estos instantes que quedarán en su memoria para siempre. Al pie de la foto, la intérprete agregó un breve pero profundo mensaje de felicitación, haciendo énfasis en lo mucho que el niño ha crecido. Por supuesto, también mencionó a su prometido, Erik Hayser, con quien ha emprendido esta importante misión. “Feliz cumpleaños vida de nuestras vidas Liam. Ya nuestro chacorro tiene 3 @erikhayser”, escribió en su posteo.

El festejo de cumpleaños de Liam

Para consentir a Liam, Fernanda y Erik organizaron una fiesta temática de Mario Bros. Motivados por este bello momento, celebraron por todo lo alto con un colorido pastel para su hijo, piñata y varias sorpresas. A través de sus redes sociales, la pareja de actores dio vistazos de este encuentro entrañable, en el que incluso Fernanda disfrutó disfrazada de la Princesa Peach, según se aprecia en un breve clip en el que se deja ver rompiendo la piñata. Por supuesto, a la reunión no pudieron faltar los distinguidos invitados de la pareja, entre ellos Claudia Álvarez, quien acudió puntual a la cita para ser parte de este divertido encuentro.

VER GALERÍA

Fernanda Castillo sobre la maternidad

Para Fernanda, ser mamá es una de las facetas que más le emociona, así lo ha dicho en ocasiones anteriores al recordar parte de su proceso en este camino, el cual la llena de total orgullo. “Ser mamá es lo más extraordinario que me ha pasado. Es magia y dolor. Es transformación y paz. Es maravilloso, pero todo menos fácil. Es morir y que nazca otra persona. Es superar mis miedos, quiera o no, porque hay alguien que me necesita. Es no tener el control (que cómo cuesta). Soltar y a la vez abrazar a alguien con todas tus fuerzas. Es desfallecer de sueño hasta que llegas a una cuna y te sonríen. Es frustración y culpa. Es besos y que alguien pequeñito agarre tu mano. Es perderte de cosas y tenerlo todo. Es amar a lo grande y llorar sintiéndome chiquita”, dijo en un mensaje publicado en redes sociales.

Finalmente, Fernanda abrió su corazón y se dijo plena por poder experimentar esta faceta al lado de del pequeño Liam y de la mano de Erik Hayser. “Es querer ser la mejor versión de ti cuando ni siquiera te reconoces. Es aprender un millón de cosas nuevas. Es olvidarme de mí a veces. Es la paciencia que nunca tuve y la fortaleza más profunda e invencible. Es compartir y romperte en mil pedazos. Es sorprenderme con tu voz y con tus gestos que encuentro tan míos. Es hacer las paces conmigo misma, darme chance. Es certeza, es intuición. Es creer que soy la mejor mama del mundo porque tú me escogiste. Saber que soy extraordinaria, cerrar los ojos y agradecer”, expresó.

VER GALERÍA