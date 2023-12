El contundente mensaje de Sofía Castro tras el aparatoso incidente que vivió con la prensa

Sofía Castro no sólo atraviesa por una etapa de grandes proyectos a nivel profesional también enfrenta uno de los capítulos más felices de su vida mientras se prepara para llegar al altar de la mano de Pablo Bernot, con quien ha escrito una sólida historia de amor desde hace cuatro años cuando Cupido los flechó. Disfrutando de su compromiso al máximo y con los planes de boda en mente, la actriz se ha enfocado en las grabaciones de su nueva telenovela, El Maleficio, de la que forma parte del elenco principal en el papel de Vicky, la hija de la protagonista. Ha sido a su salida de los foros de Televisa, lugar en el que se realiza el melodrama, que la intérprete protagonizó un tropezado encuentro con la prensa en el que, por fortuna, solo hubo daños materiales, tras lo sucedido la hija de Angélica Rivera y Alberto El Güero Castro se pronunció al respecto a través de sus redes sociales y compartió una imagen en la que se observa el golpe que recibió el vehículo en el que se trasladaba.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

La sincera confesión de Sofía Castro sobre su relación con la madre de su prometido

A su regreso a México, El Güero Castro reacciona al compromiso de su hija Sofía Castro

El percance que sufrió Sofía Castro

De acuerdo con el testimonio de la actriz, la persona que manejaba su automóvil -una camioneta de color blanco- tuvo que girar de manera repentina el volante para evitar lesionar a alguno de los reporteros y camarógrafos que aguardaban afuera de las instalaciones de la televisora en espera de una entrevista. “Amigos de la prensa, saben que siempre los voy a atender, pero ¡Por favor! ¡No se expongan! Hoy me abollaron mi camioneta porque se fueron encima de mi coche y para no lastimar a nadie tuvieron que dar el volantazo”, escribió Sofía en sus stories de Instagram horas después del aparatoso incidente.

Tras dejar en claro que siempre está abierta a atender a la prensa, la intérprete hizo un llamado a los medios de comunicación a no poner en riesgo su integridad física: “Así como nosotros tratamos de siempre cuidarlos y darles entrevistas, ustedes también cuídenos a nosotros. Además de que su seguridad no vale ninguna nota de nadie”, señaló antes de agregar a manera de broma que uno de sus deseos para esta Navidad es la reparación de la abolladura que sufrió su camioneta: “Ahora espero que Santa pueda arreglármela o que ustedes me hagan coperacha”, comentó seguido de un emoticón en forma de corazón.

VER GALERÍA

Los nuevos detalles que Fernanda Castro ha compartido del compromiso de su hermana Sofía Castro

Asimismo, Sofía publicó una fotografía del daño que provocó el impacto en su vehículo. A juzgar por la imagen, la camioneta recibió un golpe que además de dejar una concavidad en la parte delantera del vehículo también afectó la pintura de esta zona.

El regreso de Angélica Rivera a los foros

Hace unos días, la actriz recibió la visita de su mamá, Angélica Rivera, en el set de grabación del drama en el que comparte créditos con Fernando Colunga y Marlene Favela, algo que, sin duda, emocionó a la joven: “Oigan, vean mi corte a comer…. Yo siempre soy feliz cuando mi mamá me acompaña a grabar”, dijo la joven al mismo tiempo que se acercaba a su mamá y enfocaba la cámara hacia ella. “Estoy feliz de estar aquí, amor”, respondió Rivera a su hija mientras la abrazaba cariñosamente y lanzaba un beso a la cámara a sus fans, quienes no dejan de preguntar si retomará su carrera en la pantalla chica.

VER GALERÍA

La emoción de Sofía Castro por su compromiso

Recientemente, Sofía abrió su corazón para hablar de cómo se siente tras haberse comprometido con su novio: “Me explota obviamente el corazón, fue el mejor día de mi vida, obvio…”, confesó en el programa Cuéntamelo Ya! para luego referirse a la gran fiesta que realizaron para festejar su futura unión matrimonial, “Fue un evento, un día muy bonito que no me lo esperaba, estoy muy contenta, estoy muy emocionada, estoy en una gran etapa de mi vida tanto personal como profesional…”.

VER GALERÍA