El apoyo de Macarena Achaga en la noche más especial de Juanpa Zurita en los Emmy

Una de las claves para el éxito en la relación de Macarena Achaga y Juanpa Zurita es que, a pesar de tener una apretada agenda de trabajo por separado, procuran siempre compartir tiempo de calidad juntos. En ese sentido, la ceremonia de los Children and Family Emmy Awards 2024 era una cita obligada para la pareja, luego de que se anunció que Juanpa Zurita había recibido una nominación en la categoría de Host por su trabajo en el episodio Elmo’s Mindfulness Spectacular, transmitido por el canal de Youtube de Sesamo Street, que cuenta con más de 23 millones de seguidores. De la mano de su novia, el mexicano desfiló sobre la alfombra roja de este evento en el que, aunque no se llevó el premio, aseguró que asistir a esta entrega ya es una victoria: “No, no nos llevamos el Emmy, pero el estar acá ya es ganar. Gracias a todos por sus mensajes y apoyo”, escribió el influencer en una de sus historias en Instagram, donde cuenta con una comunidad de 34 millones de seguidores alrededor del mundo.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

El estilo de la pareja sobre la red carpet

Así como Juanpa hace lo posible por asistir a los eventos más importantes de Macarena Achaga, la argentina se convirtió en la compañera de lujo del actor sobre la red carpet, donde dieron lecciones de estilo, ella con un conjunto de la marca Nisa, compuesto por un estiloso top negro con detalles de tul blanco en las mangas, confeccionadas con el mismo material de los guantes, y falda larga, también en color negro, para complementar su look, la actriz eligió accesorios de Tous. Por su parte, Juanpa Zurita llevó un elegante traje negro sin corbata, un detalle con el que marcó tendencia. Fue Macarena quien compartió, a través de su cuenta de Instagram, varios detalles de esta noche inolvidable en la que quiso gritarle al mundo el orgullo que siente por su novio.

VER GALERÍA

El orgullo de Macareja por Juanpa

La actriz reconoció que asistir a esta gala será una de las experiencias más especiales de su vida, sobre todo, por la importancia que tiene en la carrera de Juanpa: “No sé qué más pasó en los Emmys, porque estaba tan nerviosa que todo pareció un sueño y solo tenía ojos para ti, que hermoso caminar de tu brazo y verte convertir todos los días en el hombre que más admiro, y que además ahora. ¡Es una nominación al Emmy! Alguien pellizquenme, @juanpazurita en verdad eres de otro planeta, no me alcanzan los días para tirarte flores. Orgullosa de ti siempre a un nivel inmensurable por muchas taquicardias de estas más, obvio juntos. En la última foto un retrato fidedigno de nuestra relación”, escribió la actriz como descripción del álbum en el que resalta en la parte final una foto de ambos preparando su piel para la gala usando mascarillas en el avión.

El mensaje de Juanpa tras su nominación

Conmovido por el apoyo que siempre recibe de Macarena, Juanpa le agradeció por ser su más grande inspiración y por motivarlo a luchar por sus sueños: “Te amo Macarena Achaga, a veces siento que crees más en mí de lo que yo creo en mí mismo. Y eso que ves en mí, me motiva todos los días a soñar más grande. Parece que estoy pelón en la última foto”, escribió el creador de contenido en los comentarios. Por su parte, el mexicano también utilizó su cuanta de Instagram para compartir con sus seguidores algunos detalles de esta noche memorable para su carrera: “Mi primera nominación. Se jugó y… no se ganó el Emmy - pero - sí se ganaron muchas cosas. Pude ver a @jackblack dar una patada imitando a Kung Fu Panda, presenciar en vivo la voz de Peter Cullen (Optimus Prime) y escuchar que digan mi nombre (mal pronunciado obvio, ‘wuape’) a lado de talentosas personas como @kalpenn (Harold y Kumar) y fue hermoso”, escribió en la primera parte de su mensaje.

VER GALERÍA

A corazón abierto, Juanpa compartió con sus seguidores su sentir tras experimentar su primera nominación a un Emmy: “La verdad, claro que siempre hay una parte que quiere que ganes y otra que te dice que tampoco pasa nada si no, pero estando ahí es inevitable batallar con ambas. El pensar que pasaría si sí te lo llevas, pero al pensarlo evitar estar predispuesto a ganar, pero y ¿si sí pasa? ¿Y si no? Tu cabeza entra en cortocircuito y solo queda vivir el momento, esos 5 segundos cuando dicen “And the Emmy goes to” me hicieron hormiguear el cuerpo como nunca había sentido antes. Y creo que ese nivel de nervios es la verdadera victoria. El haber sentido tanta emoción en la ceremonia y pánico mientras decían wuape habla de lo mucho que me gusta esta industria. De lo mucho que me apasiona contar historias. Por ahí alguien dijo ‘si no te da nervios, cámbiate de chamba’. Así que creo que voy por buen camino. Sigamos creando para meter más nombres latinos en esas listas (hasta que aprendan a pronunciarlos) y sobre todo para que nuestras historias y nuestras voces lleguen a todo el mundo”, escribió en su Instagram.