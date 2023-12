Paulina Burrola, la exnovia de Mauricio Ochmann, habla de su ruptura con el actor

En días pasados, Mauricio Ochmann sorprendió a sus seguidores al confirmar el término de su noviazgo con Paulina Burrola, una relación sentimental que duró poco más de dos años. Sincero, el actor habló al respecto dejando claro que el final de su romance se dio en los mejores términos, reiterado su aprecio por la modelo, quien además fue muy cariñosa y atenta con Kailani, la pequeña hija que él tuvo con Aislinn Derbez. Ahora, es Paulina quien ha roto el silencio sobre esa situación, un paso que ambos dieron tras hacer un balance de lo vivido hasta entonces, poniendo de frente sus prioridades personales y el respeto mutuo, según lo expresó la ex reina de belleza, motivada por el nuevo rumbo que ha tomado su vida, colmada de aspiraciones y de grandes retos profesionales.

¿Qué dijo Paulina de Mauricio Ochmann?

Con el corazón en la mano, Paulina concedió una entrevista a la revista Caras, en la que habló de su separación de Mauricio, revelando parte de la conversación que tuvieron al momento de tomar la importante decisión de poner fin a lo suyo. “Creo que todos como seres humanos vamos evolucionando, y tanto Mau como yo somos personas que constantemente trabajamos en nuestro crecimiento…”, dijo durante la charla. En ese espacio, evocó también el instante en que fueron conscientes de que algo estaba ocurriendo. “Si algo platicamos desde que nos conocimos, fue la importancia de ser sinceros y libres con las decisiones que tomamos. Un día nos sentamos a analizar los caminos que estábamos tomando y, con todo el cariño que nos tenemos, nos dimos cuenta que íbamos en rumbos distintos…”, dijo la también influencer.

Si de algo se siente orgullosa Paulina, es de haber podido tratar esta situación junto a Mauricio guiados por la madurez, poniendo de frente el bienestar mutuo ante un cambio como lo es una ruptura sentimental, según explicó. “Hoy sé que no hay mayor muestra de amor que ser fiel a lo que tú quieres y darle esa misma libertad a la persona que amas. Fue una decisión mutua en la que vimos por nuestra felicidad y la del otro, cuando nos dimos cuenta de que ya no íbamos por el mismo camino…”. A la par, la modelo se expresa de manera positiva de su exnovio, feliz por la historia que juntos lograron escribir. “Siempre me ha dado todo su apoyo, ha habido un antes y después desde que lo conocí, hoy sé que fue una gran pareja y un maravilloso amigo que agradezco y atesoro, porque me acompañó en un momento muy importante para mí...”, aseguró.

Paulina habla de Aislinn Derbez

Más allá de las diferencias por las que Paulina Burrola se separó de Mauricio Ochmann, la modelo se siente tranquila por la armonía que prevalece entre quienes fueron testigos cercanos de su romance, una de ellas es Aislinn Derbez. De hecho, aprovechó su entrevista para echar por tierra cualquier especulación, especialmente las que se han propagado por ciertos medios de comunicacion. “Por ejemplo, los medios y la gente siempre buscaban generar una competencia entre Aislinn y yo, y eso no se vale. Sin embargo, nosotras siempre nos respetamos y admiramos. Yo estoy profundamente agradecida ante el hecho de que me hayan permitido acercarme a su círculo y convivir con su familia e hijas…”, agregó en la plática con Caras.

Recordemos que en días pasados, la misma Aislinn habló al respecto de todo lo que se ha dicho sobre ella y Paulina Burrola, desmintiendo las versiones que aseguraban que la ruptura entre la modelo y el actor se había dado por la convivencia con ella. “Por supuesto que no tuvo que ver con eso porque ella siempre estuvo de acuerdo, siempre supo que él y yo éramos muy cercanos y, al contrario, lo tomó con la mejor actitud, con la mejor filosofía…”, dijo durante un encuentro con los medios, declaraciones retomadas por el programa televisivo De Primera Mano. “Es una mujer maravillosa y súper abierta, súper amorosa y no tengo absolutamente nada malo qué decir de ella. Imagínate, trataba a mi hija increíble, qué voy a decir mal porque siempre quieren buscar culpables, siempre quieren buscar pretextos y pues no…”, expresó la intérprete.

