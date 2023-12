Con la frente en alto, Adianez Hernández habla de su mediática separación de Rodrigo Cachero

Dicen que luego de la tormenta llega la calma y todo parece indicar que este dicho aplica perfectamente para Rodrigo Cachero y Adianez Hernández, quienes se vieron inmersos en la polémica, luego de su mediático divorcio, el cual se dio en medio de circunstancias personales algo complicadas. A pesar de eso, el actor y la presentadora han procurado poner las cartas sobre la mesa para poder llevar una buena relación a partir de su separación, teniendo siempre en mente que la prioridad de ambos siempre será el bienestar de sus dos hijos. Algo de lo que Adianez habló en un reciente encuentro con la prensa, en la que por primera vez se refirió a la situación en la que se vio envuelta, luego de confirmar su relación con Augusto Bravo -quien era pareja de la exesposa de Rodrigo-, dejando en claro que tras haber enfrentado esta situación, finalmente ha logrado tener una buena relación con Cachero.

Lo que ha dicho Adianez sobre su relación con Rodrigo

Fue durante su asistencia a la posada organizada por un representante artístico, que Adianez llegó de la mano de Augusto, llamando poderosamente la atención de los medios presentes a su llegada, pues esta fue la primera vez que se dejan ver públicamente como pareja. Es por eso que la presentadora no pudo evitar los cuestionamientos relacionados en torno a la situación en la que se vio envuelta hace unos meses, una oportunidad en la que se encargó de dejar en claro que su convivencia con Rodrigo se ha vuelto cordial y en un ambiente de respeto. “Creo que entre Rodrigo y yo siempre hubo mucho respeto y mucho amor… Rodrigo y yo estamos bien, sino fuera de esa manera, creo que Rodrigo y yo no podríamos ni hablar, acabamos de pasar un cumpleaños muy bonito con mi bebé que acaba de cumplir cinco años, disfrutamos muchísimo”, expresó la intérprete, en declaraciones retomadas por el programa Ventaneando.

En ese mismo sentido, la presentadora de programas como Escape Perfecto se refirió a su rompimiento con Cachero, asegurando que aunque se hizo pública su separación en semanas recientes, la realidad es que su relación ya había terminado desde mucho tiempo antes. “Es algo que ya lleva un rato, nada mas que para ustedes, creo que mediáticamente lleva muy poco tiempo, entonces es lo que ha causado gran ruido, yo desde antes de irme a Survivor ya mi relación en mi casa ya se había terminado”, comentó Hernández. “No tuve mucho valor para hablar en el momento, eso sí, y eso es algo que lo acepté desde el día uno… Ya después hablamos él y yo, aclaramos las cosas, él entiende su lado, yo entiendo mi lado, creo que la vida sigue y hay que continuar”, agregó.

No tiene nada de que ocultarse

En ese mismo sentido, Adianez fue muy contundente a la hora de referirse a la polémica en la que se vio envuelta debido a su vida sentimental, dejando en claro que no tiene nada por qué avergonzarse u ocultarse. “Yo no abrí esta puerta, la abrió Rodrigo, la abrieron ellos, y yo simplemente contesté, porque yo estoy con la cabeza en alto, yo no tengo nada que esconder. Y la verdad, si nosotros estamos bien, la familia en sí está bien, mis hijos están bien, Rodrigo está bien… Obviamente es difícil una separación, en cualquier sentido como haya sido, pero mientras más le sigamos dando vueltas, pues más difícil es”, compartió. “Tampoco es algo que me esté escondiendo, mis amigos lo conocen (a Augusto), mis amigos también saben toda la historia, mis hijos lo conocen, creo que no tenemos por qué seguirle dando más vueltas a esto”, aseguró, pidiendo así un alto a los rumores.

¿Cómo pasaran las primeras fiestas de fin de año tras su separación?

Finalmente, Adianez fue cuestionada respecto a la forma en la que se han organizado para pasar las fiestas de fin de año, una oportunidad en la que dijo intentarán pasar algunos días en familia, aunque también cada uno tendrá su tiempo para poder disfrutar de sus hijos a solas. “Nos vamos a Cuernavaca, unos días los paso yo con los niños, Rodrigo también va a Cuernavaca, después los tendrá él también, y nada estaremos alternando”, compartió de lo más sincera.

