Tras la revelación de la autopsia de Matthew Perry, su ex novia pide que se investigue la muerte del actor

El pasado 28 de octubre Hollywood se vistió de luto tras el repentino fallecimiento de Matthew Perry, quien se ganó el corazón del público con su interpretación del simpático Chandler Bing. Su partida supuso un duro golpe para su familia, amigos y colegas, en especial para sus compañeros de Friends, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courtney Cox, Matt LeBlanc y David Schwimmer, con quienes no sólo compartió foro por más de una década sino también mantenía una cercana y entrañable amistad. Hace unos días, a punto de cumplirse un mes del deceso, el Departamento Médico Forense del Condado de Los Ángeles hizo pública la autopsia del actor, en dicho documento se señala que la muerte de Matthew, de 54 años, se debió a “los efectos agudos de la ketamina”, así como el ahogamiento, una enfermedad coronaria en las arterias, y la buprenorfina, sustancia utilizada para tratar el trastorno derivado del consumo de opiáceos. Tras la divulgación del examen post mortem, Kayti Edwards, ex novia del histrión, hizo una serie de declaraciones que han llamado la atención luego de que pidiera a las autoridades que se investigue a mayor detalle las circunstancias.

Las declaraciones de la ex de Matthew Perry tras la autopsia

En una entrevista para US Sun, Kayti afirmó que aún tiene muchas preguntas sin respuesta, pues no cree que el actor consiguiera el medicamento -uno de los factores que influyó en su deceso- en las calles: “Estoy bastante segura de que en el cerebro de Matthew, las infusiones de ketamina en un médico contarían como si estuviera sobrio. En su cerebro no es lo mismo que salir a la calle a comprar crack o heroína. Ese probablemente fue el trampolín para que volviera a consumir drogas”, comentó refiriéndose al tratamiento con ketamina por infusión que había estado recibiendo Perry para tratar su depresión, y cuya última dosis le había sido administrada una semana antes, lo que significa que no causó directamente su muerte.

Kayti, quien salió con el intérprete en el 2006 y se desempeñó como su asistente en el 2011, insistió que los médicos que le atendían aún necesitan dar más explicaciones de lo sucedido: “Creo que los médicos que habían estado trabajando con Matthew deberían ser investigados. Estoy bastante segura de que habría consultado a un médico”, dijo antes de añadir lo que pensó tras la publicación de los resultados de la autopsia: “No me sorprendió cuando apareció el informe del médico forense. Ya sabía lo que era, así que no me sorprendió”.

Asimismo, la mujer indicó que lo que pasó aquella noche es una incógnita pese a toda suposición que pueda surgir: “Yo no estaba allí, así que no sé exactamente lo que pasó, pero conozco a Matthew como persona y amigo y conozco los patrones que condujeron a esto. Lo pude ver a la legua, no parecía estar bien durante las últimas dos semanas de su vida. Las personas sobrias que lo conocieron nunca estuvieron con él cuando se estaba drogando, así que no conocían las señales”.

Los últimos días de Matthew Perry

Recordemos que el médico forense informó que Matthew había estado sobrio durante 19 meses y que no había rastros de heroína, cocaína, metanfetamina o fentanilo en su organismo. La misma Jennifer Aniston apuntaba en una reciente entrevista con Variety que el actor se encontraba enfocado en su bienestar: “Había dejado de fumar. Se estaba poniendo en forma. Estaba feliz, eso es lo que sé. Había estado mandándole mensajes esa mañana, al divertido Matty. No estaba sufriendo. No estaba luchando. Estaba feliz”, declaró, “Quiero que la gente sepa que estaba realmente saludable y mejorando. Estaba en una búsqueda. Trabajó muy duro. Realmente le tocó pasar por algo muy difícil. Le echo mucho de menos. Todos le echamos de menos. Nos hizo reír mucho”, compartió.

