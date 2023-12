¿Qué sigue para los RBD ante el fin del Soy Rebelde Tour?

Luego de cuatro meses de intenso trabajo y de haber recorrido varias ciudades de Estados Unidos, Colombia, Brasil y México, RBD se encuentra tan solo a un concierto para que el Soy Rebelde Tour llegue a su fin. De hecho, el pasado fin de semana, Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez comenzaron a despedirse de sus fans durante la última presentación que la banda hizo en el Foro Sol -lugar que lograron abarrotar en seis ocasiones-, preparándose para el inevitable final de la gira. Sin embargo, todo parece indicar que los fans de la agrupación van a tener RBD para rato, pues algunos de los integrantes han dejado abierta la posibilidad de que la banda continúe dando conciertos, por lo menos durante 2024. Tal es el caso de Christian, quien ha encendido la ilusión de sus seguidores al asegurar que, a pesar de que no hay nada decidido, existe la remota posibilidad de que el grupo saque un disco y de que retomen la gira el próximo año, proyectos que aún están en el tintero pero que tienen potencial de convertirse en una realidad, según desatacó el también actor.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

¿Hay planes de seguir con RBD en 2024?

Fue durante una entrevista con el diario Reforma, que el intérprete habló de los planes a futuro de RBD y de lo que podría suceder con ellos tan pronto inicie el 2024, dejando en claro que por ahora, lo importante es poder pasar un tiempo en casa con sus respectivas familias y descansar. “Tenemos muchas composiciones y estamos hablando de la posibilidad de sacar un disco, ojalá que sí. Hay mucho material nuevo y nunca se sabe qué pasará en 2024, se puede dar una segunda fase del tour y es viable", compartió el artista, dejando así abierta la posibilidad de la permanencia de la banda por un poco más de tiempo, pues recordemos que en enero del año pasado, cuando RBD confirmó su regreso a los escenarios, dejaron en claro que esta gira sería una compensación ante el abrupto adiós que tuvieron hace 15 años, pues dejaron a México fuera de su gira de despedida.

Lo que sí ya es una realidad, es el especial que se grabará el próximo 21 de diciembre en el Estadio Azteca, recinto que albergará el último concierto del Soy Rebelde Tour, una producción que se convertirá en el regalo de Navidad de la banda para sus fans, pues estará disponible en Vix el 25 de diciembre de este año. "El cierre de la gira será muy emocional porque teníamos mucho tiempo de no estar juntos. Ahora llevamos cuatro meses de estar viajando con todo y familia. Ya es viajar de una manera distinta. Ahora que puedan pasar este especial es algo muy padre porque le llegará a mucha gente", aseguró Christian.

VER GALERÍA

Por otro lado, Anahí, que también fue entrevistada por el mismo medio, habló de lo emocionante que ha sido para ellos ver la respuesta del público ante su regreso, por lo que se mostró ilusionada con la idea de que su música siga sonando en el corazón de sus fans. "Sabemos que nuestra música y nuestro mensaje han dejado una huella en la vida de muchos fans, y eso nos llena de orgullo. Queremos ser un ejemplo positivo y seguir inspirando a las nuevas generaciones", expresó.

Lo que dijo Christopher sobre la posibilidad de seguir adelante con la gira

Hace unas semanas, Christopher Uckermann habló con HOLA.com México sobre el futuro de la banda, y aunque no entró en mayores detalles, también dejó abierta la posibilidad de que RBD continúe como agrupación, por lo menos durante el 2024. “Nunca se sabe, con RBD la esperanza es lo último que muere no sabemos qué pueda pasar, lo que sí te puedo decir es que sí necesitamos un descanso, digo son unos meses de tour, pero sientes como si pasaran muchos años, no te lo podría explicar, es demasiada energía que se vive, es mucha intensidad, de una manera muy positiva, requiere mucha energía sobre todo por la cantidad de gente que quiere ver el show, la verdad sí queremos darnos un descanso y a ver qué dice la vida, si todos, de alguna manera, quieren seguir el tour y se acopla con los horarios de los niños, las escuelas y todo esto, pues adelante”, compartió.

VER GALERÍA