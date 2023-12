La especial razón por la que Paola Rojas prefiere no compartir detalles de su noviazgo

Fue en el verano del año pasado que Paola Rojas reconoció públicamente que estaba enamorada. Después de meses de noviazgo en privado, la periodista se dejó ver junto a Marcelo Imposti, el hombre que le devolvió la sonrisa y con el que disfruta de una relación en la que, por primera vez, le mostró a una pareja su lado más vulnerable. A pesar de que para nadie es un secreto su relación, Paola prefiere mantener los detalles de su noviazgo alejados del ojo público, con el objetivo de proteger a su galán quien se desenvuelve en un ambiente completamente ajeno al artístico. Durante su visita a En Pareja2, canal de Youtube de Paulina Mercado y Juan Soler, la conductora de Netas Divinas se sinceró y confesó cómo es su relación con el argentino quien, además es uno de los mejores amigos de Soler: “Lo adoro con toda el alma, es un gran ser humano”, confesó el actor.

El motivo por el que no habla de su novio

Por primera ocasión, Paola detalló las razones que la llevaron a tomar la decisión de mantener su relación lejos del escrutinio público. Para sorpresa de la audiencia, esta determinación la tomó a partir de haber experimentado el lado menos amable de la fama, tras su divorcio: “Yo hablo muy poco de Marcelo, mi novio. Hablo poco de él, en realidad, por protegerlo, porque él no es público y será que yo he pagado un costo tan alto por ser pública, que no quisiera que él tuviera que pasar por ahí, y sus hijos, en fin, hemos sido muy reservados con nuestra relación, pero me parece que con ustedes es natural hablar de él, porque además es extrañísimo que cuando estamos los que estamos, porque él está siempre”, puntualizó Paola, haciendo referencia a la gran amistad que han creado los cuatro quienes adoran salir en citas dobles.

El argentino que conquistó su corazón

La periodista habló de lo mucho que se ha acercado a la cultura de su novio: “De entrada, decirles que familiarizada con el mate estoy, porque Marcelo es argentino, muchos lo saben, pero para los distraídos, se los cuento, es gran amigo de Juan, te adora, como tienen a sus familias muy lejos, para Marcelo eres familia, pasan Navidades juntos, se adoran y me parece una amistad hermosa”, comentó Paola sobre la gran relación de su novio con Juan Soler. Sincera, reconoció que su noviazgo con Marcelo ha sido todo un descubrimiento a nivel personal: “Me he transformado en el amor. Me permitió estar vulnerable y él me protegió muchísimo, me acompañó muchísimo en este proceso, me escuchaba con un humor y una paciencia, estuvo cercano, amoroso, presente y la verdad esos abrió una ventana que no habíamos abierto antes”, confesó sobre el apoyo que recibió de su novio tras su salida del noticiero de las mañanas.

Para Paola la compañía de Marcelo en un momento tan crucial en su vida fue muy importante y sanador: “Estoy descubriendo muchas cosas muy hermosas a través de mi vulnerabilidad. Una, fue que me pude acercar a Marcelo, sentí que lo necesitaba. Yo que soy esta tipa súper autónoma y estoy aprendiendo, a estas alturas, que no está mal necesitar a alguien, si depender emocionalmente con toxicidad desde luego está mal, pero recibir ayuda de alguien a quien amas está muy bien”, comentó. La periodista compartió que vivir ese proceso de duelo laboral con Marcelo, los unió: “Creo que nos vinculó de una manera muy profunda.

La gran lección como mamá

Decirle adiós al noticiero fue un capítulo que la transformó en todos los sentidos, aceptar su vulnerabilidad la ayudó incluso a comunicarse mejor con sus hijos: “Yo me escondía antes para llorar, no quería que mis hijos me vieran llorar, yo ellos los quise proteger, cuando me separé de su papá, cuando me divorcié. Me parecía que tenían demasiado qué procesar, como para además ver a su mamá frita, entonces, ante ellos me mostré siempre muy fuerte y lloraba donde no me vieran. Hasta que un día su psicóloga me dijo: ‘Tus hijos te ven tan fuerte, te ven tan entera, que no sabes por dónde entrar’ y descubrí que tú enseñas a tus hijos a expresar sus emociones expresándolas. Entonces, este nuevo proceso reciente, que tuvo que ver con algo profesional, pero que me lastimó mucho en lo personal, esta vez sí lloré frente a ellos y tal cual Paulito me dijo: ‘Mamá, antes no llorabas tanto’, le dije: ‘Sí lloraba mi amor, pero me escondía’”, compartió Paola.