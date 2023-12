Por primera vez, Ana Brenda Contreras habla de los anillos de compromiso que recibió en el pasado

Pocas veces, Ana Brenda Contreras abre al público la puerta de su vida privada; sin embargo, cuando lo ocasión lo amerita no teme a la hora de compartir su felicidad, tal como ocurrió en junio pasado cuando publicó en su cuenta de Instagram la noticia de su compromiso matrimonial con su novio Zacarías Melhem con quien comenzó a salir en 2020. Más sincera que nunca, la actriz le concedió una entrevista a su amiga Isabel Lascuraín en la que, por primera ocasión, habló de temas que jamás había tocado, como los anillos de compromiso que rechazó en el pasado. Contenta con la relación que ha construido con su prometido, la actriz contó por qué hasta ahora se siente lista para el matrimonio: “No es que sea de enorgullecerme o de broma, pero he tenido relaciones importantes y de repente sí me da un poco de cosa que digan: ‘Si no se casó es por algo’ y sí señores, porque soy una mujer que tiene objetivos y que trabaja”, puntualizó.

Como nunca, Ana Brenda habló de las propuestas de matrimonio que ha recibido: “¡Varias!”, dijo entre risas, para después, en voz bajita, comentar: “Una, dos, tres, ¡cuatro!”, aprovechando la confianza que le tiene a la cantante de Pandora, reconoció: “Esto nunca lo había dicho, en la vida, pero cuatro”. La actriz recordó que, en el pasado, veía sus relaciones desde otro punto de vista: “No era mi prioridad, me refiero a que en mi vida no era mi prioridad y terminaba siendo un desastre, yo no buscaba a las parejas, alguien me habla me decía: ‘Tú me gustas, bla, bla, bla’. Cuando yo caía en cuenta, ya andábamos, pero nunca los elegía, nunca decía: ‘Él me gusta’, tampoco me ponía analizar si iba a tener un buen match con esa persona, entonces, nada más me dejaba guiar y trabajaba sin parar. Muchas veces dejaba que se me acercara gente, ni mala, ni buena, solamente no era lo mejor para mí y no me fue muy bien”, admitió.

La actriz aseguró que muchas de sus relaciones terminaron por la carga de trabajo: “Es que no puedes, es tan sencillo como esto: Antes las telenovelas se grababan nueve meses al año, ¿cómo tienes un novio, cuando estás nueve meses en un set, aproximadamente, 12 horas al día, de lunes a sábado? Es verdad que, por naturaleza, nuestra condición de mujer, eso siempre te pasa factura, el hecho de que trabajes mucho, siempre te pasa factura, es muy injusto, pero es la realidad de las cosas, al hombre se le perdona ser la pareja ausente, el padre ausente, que tenga metas, pero cuando una mujer lo hace, en vez de ser cualidades o atributos son cosas que juegan en tu contra”, confesó. Fue justamente esta situación la que la llevó a tomar muchas decisiones en el pasado: “Yo me di cuenta de que, como a mí me gustaban los hombres, yo no era la mujer que a ellos les gustaba, esa es la realidad”.

En este vistazo al pasado, Ana Brenda reconoce que, tras la experiencia, llegó a una conclusión: “Siempre he sido muy noviera y no diría, me arrepiento, pero sí caí en cuenta, después de mucho trabajo y terapia, que tal vez lo puede haber hecho mejor. Yo creo que, hasta una edad grande, caí en cuenta, como a mis 33 años, por ahí pude decir: ‘Creo que la he venido regando un poquito, creo que por ahí no era’. Me hubiera gustado, la verdad, si ya iba a ser así, mejor no hubiera tenido novios, me hubiera enfocado en la chamba que era lo que yo siempre hacía, trabajaba mucho, yo creo que antes de la pandemia no paré un solo mes”. En ese sentido, Ana Brenda también aprovechó para alzar la voz y hacer referencia al machismo que continúa presente en algunos medios de comunicación: “La narrativa con los hombres es la larga lista de conquistas de fulano de tal y para las mujeres es la lista de fracasos amorosos de fulana de tal” puntualizó.

Sus planes a futuro

Ahora que ha encontrado el amor en Zacarías Melhem, Ana Brenda reconoce que su relación es un trabajo en equipo, algo que en el pasado no había ocurrido: “Tengo la fortuna de tener a mi lado a un hombre que ha construido como yo, que ha trabajado mucho. Cuando él y yo empezamos a andar, a la semana, tomamos terapia de pareja, él me lo propuso, porque los dos hemos pasado por cosas duras en la vida y porque los dos creemos en la terapia y nos ha cambiado la vida, nos vino muy bien. Es un trabajo constante”. La actriz también habló de sus planes de tener hijos y por qué cree que es una pregunta que no se le debería preguntar a ninguna mujer: “Siempre he querido tener hijos, es algo que me preguntan mucho, pero es un tema delicado, porque no puedes saber si uno no puede, si estás intentando y no has podido o si, cuando te preguntan eso, tocan fibras sensibles. A mí me encantaría, me hubiera encantado desde hace 10 años, he tenido mis áreas de oportunidad por las cuales no lo he hecho, pero ojalá que sí y si no me encantaría adoptar. No voy a forzar nada”, finalizó.