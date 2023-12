Con imágenes del pasado, Aracely Arámbula celebra los 15 años de su hijo Daniel

En la vida de Aracely Arámbula, el 18 de diciembre es una fecha que lleva guardada en el corazón, pues un día como hoy, pero hace 15 años, la actriz recibió a su hijo menor, Daniel. A través de su cuenta de Instagram, la protagonista de La Patrona compartió un video con varias imágenes junto a su hijo que acompañó de una conmovedora felicitación por su cumpleaños, de acuerdo con lo que compartió en Instagram, este clip lo realizó un grupo de fans que la conmovieron hasta las lágrimas recordando los momentos más entrañables junto a su príncipe, como llamó de cariño a su hijo. Aracely complementó este detalle de sus seguidoras con un texto dedicado al cumpleañero quien, de la misma forma que su hermano mayor, Miguel, ha crecido alejado del ojo público. Con el objetivo de cuidar la privacidad de su hijo, Aracely publicó el video hecho por sus fans en el que únicamente utilizaron fotos de la infancia del niño, como algunas de las portadas que la familia engalanó para ¡HOLA! en el pasado.

El mensaje a su hijo

Emocionada por ver crecer a su hijo menor, Aracely le escribió: “Un bendito 18 de diciembre llegaste a mi corazón, bello. Y sí, te esperaba con todo el amor y ahora el amor es más fuerte y grande en cada momento. Agradezco a Dios que me hayas elegido como mamá. Felices 15 mi cielo bello, mi corazón y mi vida siempre para ti, todo lo que hago lo dedico con todo mi ser para ustedes, para ti y para tu hermano, tu compañero de vida, los amo. ¡Gracias por existir! Que tus 15 años estén llenos maravillosos momentos, de mucha alegría, amor del bueno, grandes y verdaderas amistades y de tu familia que te ama tanto. Siempre por ti y para ti, infinitas bendiciones mi niño bello”, se lee en la primera parte del mensaje.

Las imágenes más especiales

En la parte final de la felicitación, Aracely agradeció a sus seguidores por tomarse el tiempo de felicitar a su hijo con este video que musicalizaron con el tema de Alejandra Guzmán, Yo te esperaba: “Gracias Ara familia hermosa por este video tan especial que me hizo emocionarme muchísimo, hasta las lágrimas, felizmente por tantos momentos divinos, gracias. ¡Happy Birthday a mi príncipe Dani!”, escribió la actriz en la parte final. Para Aracely fue muy especial echar un vistazo al pasado en esta compilación de imágenes que su Ara Familia, como llama de cariño a sus fans, le prepararon a su hijo menor, como una foto del entrañable reportaje en el que Aracely, con confesó, en exclusiva para ¡HOLA!, que estaba en la dulce espera de Daniel.

Entre las instantáneas que más conmovieron a Aracely esta una en la que aparecen sus dos hijos abrazando a su papá, don Manuel Arámbula, quien lamentablemente falleció el año pasado. Según ha confesado la actriz, la partida de su papá fue un golpe muy fuerte para toda su familia, sobre todo, para sus dos hijos: “Es muy difícil porque ellos están viviendo y atravesando un duelo y claro que hay días que lloran y hay días que se quiebran y pues se les fue su papá, que es mi papá. Mi papá pues ha sido papá de mi hermano y mío y de mis hijos, entonces, sí ha sido un tiempo especial, pero estamos muy de la mano, mi hermano me ayuda mucho”, confesó hace un año la actriz al programa Hoy, sobre cómo estaban enfrentando sus hijos la partida de su papá.

La privacidad de sus hijos

Aunque Aracely Arámbula prefiere que su faceta como mamá se desarrolle alejada del ojo público, a finales del 2021, concedió una sincera entrevista al programa Hoy Día, de Telemundo, donde habló cómo nunca de cómo es en casa con sus hijos, ambos adolescentes: “Me toca el papel de jefe de familia, no puedo decirte que, de mamá y papá, porque uno tiene el rol de mamá el 100%, pero sí todas las decisiones caen sobre mí”, confesó. En aquella charla, Aracely fue contundente al revelar por qué no muestra a sus hijos públicamente: “Yo les pregunté: ‘¿mis amores quieren salir?’ y me han dicho: ‘No mamá, nosotros no queremos salir’. No es lo que ellos quieren, quiero que ellos estén en su escuela y que disfruten. Ellos me dijeron: ‘No queremos salir’ y hay que respetar esa decisión.