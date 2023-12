En medio de la polémica, Chiara Ferragni rompe el silencio

Los últimos días, el nombre de Chiara Ferragni ha acaparado los titulares, luego de que se diera a conocer la multa millonaria que deberá pagar por las acusaciones de práctica comercial desleal. A través de un video que difundió en Instagram, la influencer rompió el silencio e hizo frente a la polémica, dando a conocer cuáles serán sus acciones para enmendar este error de comunicación con su equipo de trabajo. Luego de que la prensa italiana diera a conocer que Chiara se había hecho acreedora a una multa de un millón de euros, tras ser acusada de la venta de productos con falsos fines benéficos, reapareció en sus redes sociales para dar una explicación a su comunidad de más 29 millones de seguidores alrededor del mundo. De acuerdo con lo detallado por los medios de comunicación, esta sanción está relacionada con la colaboración de la influencer con la marca de dulces Balocco con quienes lanzó el pandoro (postre típico navideño), ganancias que supuestamente estarían destinadas a financiar material médico para los niños del Hospital Regina Margherita de Turín, una estrategia que la AGCOM (Autoridad Garante de la Competencia y el Mercado), calificó como fraudulenta.

La disculpa de Chiara

Con la misma transparencia con la que comparte su vida en el reality The Ferragnez, Chiara hizo frente a esta situación y dio a conocer cómo va a reparar la situación: “Siempre he estado convencida de que los más afortunados tienen la responsabilidad moral de hacer el bien. Estos son los valores que siempre nos han impulsado a mí y a mi familia. Es lo que enseñamos a nuestros hijos. También les enseñamos que se pueden cometer errores y que, cuando ocurre, hay que admitirlo y, si es posible, enmendar el error y atesorarlo. Y eso es lo que quiero hacer ahora. Ofrecer disculpas y dar concreción a mi gesto: donaré un millón de euros al Hospital Regina Margherita para apoyar el cuidado de los niños”, comentó en la primera parte de su mensaje.

Sus acciones ante la multa

La influencer continuó explicando que esta situación fue resultado de un problema de comunicación con su equipo: “Un error que tendré en cuenta en el futuro, separando completamente las actividades caritativas que siempre he hecho y seguiré haciendo, de las comerciales. Porque, aunque la finalidad sea buena, si no se ha controlado lo suficiente la comunicación, puede dar lugar a malentendidos”. Chiara dio a conocer en el texto con el que acompañó esta publicación, que entregará lo prometido al hospital y explicó por qué no pagará la multa: “Como dije en los últimos días, desafiaré la medida de la AGCM, porque la considero desproporcionada e injusta. Mi error, de buena fe, fue vincular con la comunicación una actividad comercial con una solidaria”, explicó.

Chiara reconoció que este error de comunicación le ha dado una gran lección que no piensa desaprovechar, por esta razón, prometió estar involucrada al máximo con las acciones que se realicen con su donativo: “En los próximos días hablaré con la Reina Margarita para entender cómo el hospital usaré el dinero donado por mí y periódicamente le contaré actualizaciones. Mi error sigue siendo ese, pero quiero asegurarme de que se pueda generar algo constructivo y positivo a partir de este error”, señaló en la parte final de este mensaje con el que provocó la reacción de más de un millón 226 mil seguidores en esta red social.

¿Por qué se catalogó como venta desleal?

Lo que ocurrió con la venta del pandoro fue que la donación que realizó Chiara al hospital fue de 50 mil euros, cantidad que fue entregada meses antes de la venta, situación que salió a la luz cuando la influencer fue acusada de que la recaudación del producto rebasó el millón de euros, además de resaltar el hecho de que se venía a nueva euros, cuando este postre normalmente tiene un costo que no rebasa los cuatro euros, detalles que llevaron a las autoridades a calificar esta práctica como desleal, por hacer creer a los consumidores que estaban contribuyendo con la donación que la marca de dulces ya había realizado. Tras la investigación, las autoridades le impusieron a Chiara una multa de un millón de euros, una sanción que ella catalogó como injusta.