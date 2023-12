Como pocas veces, Eiza González habla de lo desafiante que ha sido el 2023 a nivel personal

Sin duda alguna, Eiza González tiene muchos motivos para regocijarse, pues el 2023 ha sido un año sumamente especial a nivel profesional, pues sin duda ha logrado conquistar varios de sus sueños a través de los proyectos en los que trabajo este año, como la serie en la que ha tenido la oportunidad de compartir créditos con Meryl Streep. Sin embargo, las cosas no han sido miel sobre hojuelas para la hermosa mexicana, quien como pocas veces suele hacerlo, se sinceró en sus redes sociales para hablar de lo agradecida que siente por otro año en el que pudo compartir con sus seres queridos algunos de los instantes más especiales de su vida, pero también para hablar de lo complicado que resultó ser este periodo de tiempo, en el que tuvo que librar varias batallas a nivel personal y sentimental.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

La profunda reflexión de Eiza sobre el año que se va

A través de su perfil de Instagram, la intérprete compartió un video en el que recopiló algunos videos y fotografías de algunas de las experiencias más significativas que vivió este año, desde algunos de sus looks más impactantes en la alfombra roja, hasta sus viajes más relajantes, imágenes que sin duda la han ayudado a entender lo importante que ha sido este 2023 para ella, a pesar de los obstáculos a los que se enfrentó. Tal y como lo comentó en el emotivo mensaje con el que acompañó dicho clip, en el que con total sinceridad habló de lo desafiante que fue este año para ella. “Este año ha sido probablemente el año más crucial de mi vida. He sido la más feliz y la más triste. La mejor versión de mí y al mismo tiempo la peor. Viajé por todo el mundo haciendo lo que amo sin haber estado nunca en casa y extrañando la estabilidad”, expresó Eiza, mientras abría su corazón como pocas veces suele hacerlo.

Y aunque no entró en mayores detalles, habló de lo complicado que fue para ella ver que sus sueños se estaban haciendo realidad, mientras en su interior las cosas no estaban del todo bien. “La paradoja de la vida nunca deja de fascinarme. Logré tantas cosas que siempre soñé mientras lloraba y luchaba por levantarme de la cama”, compartió la intérprete, quien se dijo agradecida por todo lo vivido a lo largo de este año que está a punto de terminar. “Ver este video me recuerda lo bendecida que soy. La vida es impactante y a veces me siento como si estuviera en una montaña rusa de la que no puedo bajar. Estoy agradecida de haber podido descubrir tantas partes de mí que nunca había podido. Cavé muy profundo y trabajé en mí misma, más que nunca. Estaba más abierta que nunca y más destrozada que nunca”, compartió.

Finalmente, Eiza cerró su mensaje reflexionando acerca de cómo todas estas experiencias se han convertido en lecciones de vida, las cuales cree, son solo un preámbulo para lo que viene en 2024. “Supongo que este año estaba destinado a prepararme para lo que vendrá el próximo año. Simplemente estoy agradecida por mis seres queridos. Por abrazarme, por cuidarme y amarme. Este fin de año es agridulce, pero ver esto me llena de esperanza y agradecimiento. Gracias a todos por sumarse a este 2023 nos vemos el año que viene”, concluyó la intérprete.

Orgullosa de sus logros

Si bien, Eiza González ha revelado que el 2023 ha sido desafiante a nivel personal, la actriz no deja de sentirse agradecida por todo lo que ha venido sucediendo en su carrera como actriz, pues este año ha podido realizar y conquistar varios de sus sueños. Fue en enero pasado cuando la actriz celebró su nueva vuelta al sol, una fecha tan significativa que le mereció una de felicitaciones, entre ellas la de su mamá, quien le dedicó un profundo mensaje. Así mismo, Eiza ha hablado con total apertura de lo mucho que significa para ella haber llegado a Hollywood tras un periodo de arduo trabajo y búsqueda de oportunidades. “No quería demostrarle a nadie nada, realmente no era para mí y el poder estar logrando y haciendo las cosas que un día imaginé, es un sueño”, contó en una entrevista concedida al programa televisivo Hoy meses atrás.