Desde Italia, Pato Borghetti y Odalys Ramírez disfrutan de una divertida travesía junto a sus hijos

A punto de que el 2023 llegue a su fin, Pato Borghetti y Odalys Ramírez hicieron maletas para pasar las últimas semanas del año del otro lado del mundo en compañía de su hermosa familia. Emocionados por vivir una aventura más, los conductores abordaron un avión con destino a Europa, donde han emprendido una divertida travesía junto a sus hijos menores, Rocco y Gia, y el primogénito del argentino, Santino, fruto de su pasada relación con la actriz Grettell Valdéz. Si bien, a principios de octubre la pareja realizó un romántico viaje en solitario por Islandia, en donde fueron testigos de algunos de los fenómenos naturales más espectaculares del mundo con motivo de su 13° aniversario, ahora los presentadores han partido con gran parte de los suyos, incluida la mamá de Pato, al corazón de Italia, donde no solo han podido recorrer extraordinarios sitios arqueológicos, también han quedado encantados con la rica gastronomía del país.

Sus increíbles fotografías desde Roma

La primera parada de los Borghetti-Ramírez ha sido nada más y menos que la cosmopolita Roma, tal como han dejado ver a través de sus respectivas cuentas de redes sociales. Siempre deseosos de mantenerse cercanos a sus seguidores, los conductores han llevado una minuciosa crónica de su estadía, la cual ha tenido como fin adentrarse en la historia del país europeo, razón por la que una de sus visitas imperdibles ha sido al Foro Romano, lugar en el que se desarrollaban las principales actividades referentes al comercio, los negocios, la religión y la administración de justicia de las antiguas ciudades romanas.

A lo largo de su trayecto, Odalys tomó varias instantáneas en las que logró capturar la belleza arquitectónica de los edificios que, en el pasado, conformaron la entonces plaza central. Posteriormente, la conductora y sus acompañantes se trasladaron al mítico Coliseo Romano, un anfiteatro que fue construido en honor al emperador Neón y data del siglo I. Para no perderse ningún detalle, la familia contó con la guía de una joven experta de nombre Eva, a la que Ramírez presentó en sus stories de Instagram para agradecerle por su impecable trabajo: “Si vienen a Roma, no duden en buscarla, buenaza, nos dio un súper tour, déjenme decirles que desde Rocco que tiene 4 años hasta mi suegra que tiene encima de 70… todos disfrutamos muchísimo este tour”.

Asombrada por la magnanimidad de este monumento, pero sobre todo agradecida de poder haber vivido esta experiencia en familia, Odalys compartió un álbum fotográfico que acompañó con la siguiente frase: “Lo más bonito de este viaje es la familia”, seguido de un emoticón en forma de corazón. Sin duda, la felicidad de los conductores y sus retoños es palpable en cada una de las instantáneas, en las que vemos a todos muy radiantes, mientras intercambian sonrisas y abrazos.

No todo ha sido paseos con trasfondo histórico, ya que los conductores también han podido degustar deliciosos platillos: “La ventaja de que venimos 11, es que ahora, por ejemplo, mandamos a los pequeños con la abuela, he querido subir fotos y videos de nuestra comida, pero cada que llega la comida tengo tanta hambre que no me da la vida (...) pero hemos comido, ¡espectacular!”, comentó Odalys.

Un travesía con tintes románticos

Por supuesto que tampoco faltaron las postales románticas, que han tenido como protagonistas a Pato y Odalys, quienes han construido una sólida historia de amor basada en la confianza, el respeto y el amor mutuo, algo de lo que han hablado recientemente mientras alistan los preparativos de su boda: “Mucha gente me decía: ‘¿cómo le haces para estar con un hombre que es mayor que tú y que aparte ya tiene un hijo?’, y yo decía: ‘Es que eso fue lo mejor que me pudo pasar porque cuando yo decidí embarazarme fue mi mejor compañía, y durante todas las parejas que tuve en mi vida siempre los veía y decía: ‘este no me lo imagino de papá’, o sea, qué loco, siempre como que lo traía ya metido en mi cerebro”, comentó la conductora en el podcast Mamá con tenis que graba en colaboración con Cynthia Urias.

