La divertida cita de Tania Ruiz y su novio en México

Tal como confesó, en exclusiva a ¡HOLA!, hace unos días, Tania Ruiz se encuentra viviendo entre México y España, por esta razón, no resultó raro para sus seguidores verla este fin de semana en compañía de su hermano, Gerardo Ruiz, en la Ciudad de México. Lo que sí llamó la atención fue que en este viaje, la modelo no viene sola, está acompañada de su novio, Manuel Serrano Ortega, el ingeniero industrial que le regresó la sonrisa a la joven mexicana. Por primera ocasión, Tania Ruiz compartió algunas imágenes de esta visita que realizó junto a su novio con quien disfrutó del último concierto de RBD en el Foro Sol, previo al megaconcierto con el que la banda se despedirá de los escenarios el próximo 21 de diciembre en el Estadio Azteca.

Su primer concierto juntos

Tania Ruiz está enamorada y se le nota. Como nunca, la experta en moda se dejó ver junto a su novio y a su hermano, Gerardo, disfrutando de una cena en un restaurante en la capital, imagen con la que dio a conocer que se encontraba en nuestro país muy bien acompañada del español con quien Cupido la flechó el verano pasado. Para anunciar su estancia en nuestro país, Tania compartió una foto junto a su novio y a su hermano en un prestigioso restaurante local que acompañó únicamente de una bandera de México. En la imagen, la socialité aparece junto a dos de los hombres más importantes de su vida posando para esta foto del recuerdo.

La admiración de la pareja a RBD

Más tarde, Tania Ruiz utilizó sus historias en esta red social para compartir varios momentos especiales del concierto de RBD, una cita en la que también la vimos acompañada de Manuel quien, como ella, estuvo coreando los temas de la banda: “¡Qué gran concierto!”, escribió la modelo sobre un videoclip en el que se le ve feliz cantando junto a su galán. Por su parte, el español también utilizó su cuenta de Instagram para compartir algunos pormenores de esta velada inolvidable al lado de Tania en México: “Una noche mágica”, escribió el novio de la mexicana.

Tras disfrutar de principio a fin el concierto, Tania Ruiz le dedicó un lindo mensaje a Anahí, con quien tiene una amistad muy especial: “Quiero que sepas que tu éxito me llena de orgullo y felicidad. Admito tu dedicación, tu determinación y sobre todo tu pasión por lo que haces. Qué emoción verte en el escenario y ver todo lo que has logrado más allá de la gran persona que eres. Que siempre brilles como lo haces y siempre nos sigas inspirando. Te quiero amiga ¡Felicidades!”, le escribió la socialité a la cantante sobre una foto juntas. Conmovida por las palabras de Tania, Anahí respondió su historia con un “Te quiero”.

Una Navidad en México

Gracias las publicaciones del novio de Tania, todo parece indicar que viajaron a México para pasar las fiestas aquí. Fue hace unas horas cuando el español compartió una imagen junto a Tania y a su pequeña hija Carlotta, que Manuel Serrano Ortega acompañó de la frase: “Navidad en México”, acompañada de un emoji de árbol de Navidad y una bandera de nuestro país y que musicalizó con el tema de Mariah Carey All I Want for Christman Is You. Además, hace un par de días, publicó un romántico video donde aparecen dándose un tierno beso: “Una imagen vale más que mil palabras”, fue descripción que utilizó para presumir su felicidad junto a la mexicana.