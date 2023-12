Enamorados, América Guinart y Álvaro Favier celebran seis meses de matrimonio

Luego de poco más de 10 años de relación, América Guinart y Álvaro Favier decidieron unir sus vidas en matrimonio el pasado mes de junio, iniciando así una nueva etapa en su relación, la cual los tiene sumamente ilusionados y felices. Tal y como lo ha compartido en sus redes sociales recientemente, en donde con total emoción América recordó esta fecha tan significativa, al cumplirse seis meses de aquella idílica ocasión en la que cobijados por el mar de Jalisco y teniendo a sus familias como testigos, se prometieron amor eterno en una ceremonia de lo más íntima y especial.

La celebración más romántica

A través de su perfil de Instagram, la madre de los tres hijos mayores de Alejandro Fernández compartió una serie de fotografías en las que mostró parte del festejo que tuvo con su amado Álvaro en conmemoración de su unión, una ocasión en la que se dejaron consentir en un exclusivo resort ubicado en Barra de Navidad, Jalisco, lugar en el que también se llevó a cabo la boda, por lo que la celebración de sus primeros seis meses de matrimonio fue un buen pretexto para volver a donde todo comenzó. “Celebrando juntos y felices seis meses de matrimonio a la misma hora y en el mismo lugar en el que nos casamos. Nos sentimos muy afortunados y bendecidos en este paraíso en el que nunca faltan los detalles llenos de amor para nosotros”, expresó Guinart al pie de su álbum fotográfico, mientras dejaba en claro su deseo de seguir escribiendo nuevos capítulos en su historia de amor de la mano de Favier. “Pido a Dios celebrar muchos, pero muchos meses y años más juntos y llenitos de amor”, finalizó.

¿Por qué decidió casarse?

Aunque América Guinart nunca estuvo cerrada al amor, para ella no era necesario tener una boda para poder sellar su historia con Álvaro. Sin embargo, las experiencias que ha vivido a su lado, así como el gran amor que tiene por él, hicieron que su perspectiva respecto al matrimonio cambiara de forma radical, pues sin duda su presente le ha dado una nueva perspectiva a las cosas. “La verdad es que yo siempre creí en el amor. Todos mis amigos me dicen ahora: ‘Tú siempre dijiste que no querías estar sola, pero siempre dijiste que no te querías casar’, y es verdad. Y yo creo que lo que me hizo cambiar de opinión pues es la situación cuando mis hijos se fueron, me vi con mis nietas que dije: ‘¿Ahora qué sigue? ¿Vivir con la persona sin casarme?’. Creo que prefiero vivir con él pero con un proyecto de vida más serio, casada…”, contó en entrevista con el programa televisivo Ventaneando.

¿Cómo es la relación de Álvaro con los hijos de América?

Hace unos meses, América hizo una transmisión en vivo en su Instagram, en la que se abrió como nunca de su vida personal, incluido el plano amoroso. La guapa tapatía habló de lo mucho que valora el respaldo que le ha dado su pareja en todos los aspectos y no sólo a ella, sino también a sus hijos. "Siempre ha estado conmigo en los momentos que lo he necesitado y ha estado con mis hijos en los momentos que lo han necesitado, entonces él merece toda mi admiración, mi agradecimiento, mi amor", expresaba en marzo del año pasado. "Lo amo, es un gran hombre, es un hombre que siempre me da mi lugar, que siempre me respeta, es un hombre bueno, de buen corazón", agregaba entonces.

"Y si no hablo nunca de él no es por ocultarlo, no es porque me da miedo, no es porque no quiera, no, yo llevo nueve años con esta persona y han sido nueve años de crecimiento", explicó. "Créanme, que cuando tú escoges un hombre para que comparta tu vida, y sobre todo que entre en la vida de tus hijos, ahora de mis nietas pues sí tienes que fijarte a qué persona estás metiendo en tu vida entonces yo estoy muy feliz porque él sea el hombre que está en mi vida", dijo convencida.

