Como nunca, Eugenio Derbez habla del doloroso momento de su accidente

Fue en agosto de 2022 cuando la vida de Eugenio Derbez dio un giro repentino, tras accidentarse mientras realizaba un juego de realidad virtual junto a su hijo Vadhir, esto durante un paseo de ambos por un pueblo de Georgia, en Estados Unidos. El crítico momento quedó tan grabado en la memoria del cineasta y comediante, que recuerda con detalle la magnitud del inmenso dolor a raíz de la fractura múltiple en su hombro, tanto así que al ser asistido por los médicos pidió fuera dormido para no padecer ese sufrimiento. Como nunca, el actor relató cómo transcurrieron esas primeras horas en las que además tuvo que volar de Atlanta a Los Ángeles, uno de los peores viajes que ha realizado y en el que todo se tornó caótico, inmerso en una profunda incertidumbre sobre lo que realmente le esperaba al recibir un diagnóstico del especialista.

El duro relato de Eugenio

Sincero, Eugenio abrió su corazón en una entrevista concedida a Pati Chapoy, en la que habló como nunca del accidente que lo transformó para siempre. “(Me accidenté) en Atlanta, en un pueblo chiquitito que se llama Tifton, en el medio de la nada, como a tres horas en coche y un avión de Atlanta, nada más Vadhir y yo, solos. Para mí fue muy difícil porque mi hijo no sabía qué hacer… Estaba muy asustado, no sabía cómo reaccionar, no sabía qué hacer, no sabía cómo ayudarme y nada más me veía y decía: ‘¿Qué hago?’, el peor enfermero mi pobre hijo…”, contó el realizador durante la reveladora plática, mientras su esposa, Alessandra Rosaldo intervenía en varios momentos de la historia para hablar de lo difícil que fue hacer frente a esa situación médica.

Con el corazón en la mano, Eugenio además habló del inmenso dolor que sintió a raíz de la fractura de su brazo, una sensación que cobró magnitudes inesperadas. “Nunca en mi vida imaginé pasar por una cantidad de dolor (grande). Yo decía, le rogaba, cuando llegué (al médico), a parte llego a un hospital de este tamaño (pequeño), un pueblito en medio de la nada en la noche, casi madrugada y me recibe una señorita enfermera que seguramente era su tercer día ahí, y le digo: ‘Tengo el hombro totalmente (roto)’, y me dijo: ‘Se lo voy a enderezar’, y me lo empezó a jalar, no sabes lo que fue, los gritos que yo pegaba y yo le decía: ‘¡Por favor duérmanme, mátenme, ya no aguanto’, ni llorar podía, era de: ‘Háganme algo, no quiero estar consciente y les rogaba’. Era una cantidad de dolor que no te puedo expresar, me consumía…”, contó.

Creyó que perdería el brazo

En la plática, Alessandra recordó que Eugenio pasó cuatro días en espera de que le pudiera ser realizada la cirugía, mientras su esposo se encontraba tomando opioides para poder mitigar el fuerte dolor que sentía. De hecho, el también comediante recordó cómo fue su encuentro con el especialista, quien le planteó un complejo panorama por la naturaleza de su fractura. “(Me dijo): Es una cosa totalmente inusual… Voy a tener que reconstruirlo, no sé si pueda’… uno de los planes era, literal te cortan y te meten un hombro de plástico con el peligro de que tu cuerpo lo rechace. Yo pensé que perdía el brazo, dije: ‘Si ese es el escenario y mi cuerpo lo rechaza, pierdo el brazo’…”, reveló.

Alessandra, el apoyo de Eugenio

A lo largo de esta dura situación, Alessandra Rosaldo no se apartó de Eugenio, aunque recuerda con tota claridad cómo fue que este suceso tocó la vida de su esposa, al que pudo percibir como nunca antes. “Este accidente fue de lo más fuerte que hemos tenido que enfrentar como pareja, fue la primera vez que lo vi completamente roto de espíritu, ya deja tú las fracturas, su espíritu se rompió. Eso fue muy duro de ver, muy duro de presenciar porque en los 17 años que llevamos juntos, su espíritu ha estado intacto, en las buenas, en las malas, en los proyectos buenos, en los proyectos que no les fue bien, en lo que sea, él siempre se mantiene positivo…”, dijo. “Gracias a Dios todo salió bien… A las seis de la tarde me dicen: ‘Ya se puede llevar al paciente, tres cuatro indicaciones… Me lo entrega en silla de ruedas dormido, imagínate lo que fue para mí, mi amiga y yo solas’…”.

