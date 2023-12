De cara al fin del Soy Rebelde Tour, estos son los récords que han roto los RBD

No cabe duda que una de las agrupaciones mexicanas más exitosas de todos los tiempos, misma que marcó a una generación completa, es RBD, banda musical naciente de la hoy nueva clásica telenovela Rebelde. Entre 2004 y 2007 Anahí, Christopher Uckermann, Christian Chávez, Dulce María, Maite Perroni y Alfonso Herrera —los seis integrantes originales— conmocionaron al país y el mundo entero con su talento. Su trabajo fue reconocido con múltiples premios y récords, aunque tras el final del proyecto cada uno tomó su propio rumbo dejando una sensación de nostalgia a sus fanáticos. Pasaron 15 años para que sus seguidores vieran lo que por mucho tiempo se creyó imposible: su reencuentro. Todos con excepción de Poncho aceptaron recordar los viejos tiempos en el escenario, iniciando la noche del viernes 25 de agosto su extensa gira por Estados Unidos y algunos países de Latinoamérica. Una década y media de esfuerzo, dedicación, amor y agradecimiento al público. Por ello, a días del final, repasamos algunos de los logros que la agrupación ha cosechado con el Soy Rebelde Tour.

Gira musical, un éxito sin precedentes

Como era de esperarse, el reencuentro de RBD generó una respuesta sumamente favorable por parte del público. Desde su creación, el gusto por la banda traspasó las fronteras mexicanas, al grado tal de sobreponerse en países extranjeros a agrupaciones de renombre como One Direction. Revistas especializadas y de gran trayectoria en el ámbito musical como Billboard y Rolling Stone publicaron en noviembre pasado un hito histórico: RBD superó en ingresos económicos a 1D, lo que los convirtió en la gira grupal más rentable en la historia de Estados Unidos con 130.5 millones de dólares en 30 shows a lo largo de la nación. Este éxito financiero se acompañó de una asombrosa asistencia de público, con un promedio de 49 mil 848 espectadores por concierto en suelo estadounidense; la cifra desbancó al Where We Are Tour, que con 21 fechas conservaba el récord desde el 2014.

Pero los éxitos no paran aquí, pues además la gira internacional de Rebelde se colocó en el listado de las 10 giras latinas más taquilleras del 2023, en un nada despreciable segundo lugar, solo por detrás de la colombiana Karol G. De acuerdo con Billboard Boxscore, el tabulador por excelencia cuando de conciertos se habla, RBD había recaudado hasta el 30 de septiembre de 2023 (fecha de corte y razón por la que los datos serán dispares del apartado anterior) 86.7 millones de dólares en 18 conciertos, con una afluencia total hasta entonces de 353 mil espectadores. Ello no solo le alcanzó para ser el segundo tour más exitoso entre artistas latinos, sino también se distingue entre las 40 giras más redituables a nivel internacional de entre todos los géneros, coronándose con la posición 21, por encima de Bad Bunny, Daddy Yankee, Bruno Mars, Imagine Dragons, Lizzo, Romeo Santos, entre otros.

México no podía ser la excepción

El récord en Estados Unidos y el reconocimiento internacional ya son meritorios de aplausos, pero romper marcas en tu país se traduce en otro nivel de satisfacción. RBD sorprendió a inicios de año con el anuncio de 12 fechas en tierras aztecas, de las cuales 7 se concentraron en la Ciudad de México y 6 tuvieron por sede el Foro Sol de la capital.

Al confirmar su sexta fecha en el recinto perteneciente al complejo de Ciudad Deportiva, RBD rompió un récord que hasta el momento le pertenecía a Grupo Firme, pues es la primera agrupación en hacer sold out para seis conciertos, sin contar que los boletos se agotaron en cuestión de minutos. Desbancaron a Daddy Yankee y Grupo Firme con cinco; le siguen Coldplay con cuatro presentaciones de su gira Music of the Spheres World Tour. “¡Gracias CDMX por este récord! ¡No podemos creerlo! Estamos muy emocionados y agradecidos por tanto amor. Nos vemos pronto en el @soyrebeldetour”, escribió la cuenta oficial de RBD en Twitter.

Poseedores de Récord Guinness

El éxito del grupo musical mexicano ha alcanzado niveles de fama impresionantes y verdaderamente increíbles. Todas estas razones justifican que el grupo haya sido acreedor a dos Récord Guinness: uno por contar con más de 180 premios alrededor del mundo en menos de cinco años; el segundo, por lograr vender más de 50 millones de copias de su primer disco.