La sincera confesión de Sebastián Rulli sobre cómo ha sido trabajar con Angelique Boyer

A lo largo de casi 10 años, Angelique Boyer y Sebastián Rulli han construido una relación basada en el gran amor y el profundo amor que se tienen. Algo de lo que han dado muestra fuera y dentro de la pantalla, pues además de la historia de amor que escriben día a día, han tenido la oportunidad de escribir su propia historia en la ficción, pues en más de una ocasión han trabajado juntos en una telenovela, e incluso han sido pareja en las mismas, por lo que sin duda han tomado como referencia algunos aspectos de su relación para llevarlo a la pantalla. Algo de lo que el guapo intérprete ha hablado en un reciente encuentro con la prensa, en el que con total apertura reveló cómo ha sido para ellos coincidir no solo en la vida, sino en el trabajo, dejando en claro que más allá de lo que todos podrían imaginar, han logrado compenetrarse a la perfección, por lo que trabajar juntos siempre será bueno para ellos.

¿Cómo es trabajar con Angelique?

Así lo compartió Sebastián en su charla con la prensa, en la que no pudo evitar las preguntas de índole personal, específicamente las relacionadas con Angelique Boyer y la forma en la que han logrado compenetrarse en el trabajo, algo a lo que respondió con total honestidad. “Si te llevas bien, yo creo que sí (es fácil trabajar juntos), si te llevas mal, pues no… En nuestro caso nunca hemos tenido ningún problema”, compartió el intérprete, en declaraciones retomadas en el canal de YouTube de Edén Dorantes. “Cuando estamos trabajando de hecho nos vemos hasta menos que cuando no estamos trabajando, porque las demandas de tiempo son diferentes, los fines de semana sí estamos todo el tiempo”, agregó el artista.

Al ser cuestionado sobre el secreto detrás del éxito de su relación, frente y fuera de cámaras, el guapo argentino fue muy abierto al revelar que si bien, no todo suele ser miel sobre hojuelas, siempre han procurado mantener la cordialidad y la buena onda entre ellos, priorizando ciertos valores. “Por supuesto que nadie es perfecto ni la vida es color de rosa, pero nosotros compartimos lo que nos gusta compartir, nuestros problemas los resolvemos entre nosotros, y el secreto es ese, que haya buena comunicación, respeto y amor, si no hay eso, no hay nada”, compartió el intérprete.

¿Por qué no quieren casarse?

En ese mismo encuentro, Sebastián Rulli fue cuestionado respecto a las razones por las que no está en sus planes la idea de llegar al altar y celebrar una boda, una ocasión en la que aprovechó para dejar muy en claro los motivos. “La vida misma, la experiencia, en el camino uno aprende de experiencias ajenas, de experiencias propias, estamos muy felices así”, compartió el intérprete a la pregunta expresa sobre si existía algún motivo que les impidiera llegar al altar.

En ese mismo sentido, Sebastián también respondió a la pregunta de si estarían dispuestos a celebrar su amor o su unión en una ceremonia alternativa y no tradicional, o algún tipo de ritual, un instante en el que su característico sentido del humor respondió: “Hacemos muchos rituales, todavía no hemos hecho ninguno público”, dijo entre risas. “Creemos en el amor, no en el matrimonio como tal, no tenemos que cumplirle el sueño a nadie, mas que a nosotros mismos”, finalizó.

El amor invencible de Angelique

Hay un antes y un después para Angelique Boyer, quien años atrás fue flechada por Cupido al iniciar un noviazgo con Sebastián Rulli, una relación que ha cobrado fuerza con el paso del tiempo. A propósito del título de uno de sus melodramas, El Amor Invencible, la actriz contó cómo vive su amor, orgullosa de las experiencias con las que ha alimentado su vida. “El amor que vivo desde hace ocho años me llena, me siento plena. Yo creo que el amor invencible puede abarcar desde el más importante, que es el de una madre, sin duda, hacia sus hijos y luego los hijos hacia una mamá. Así, como vamos pasando en generaciones, creo que ese es el amor más bello y también el amor que podemos tener unos por otros…”, explicó la intérprete al canal de YouTube La Cueva de Patty.