Sofía Vergara y Joe Manganiello se abren al amor, ¿quiénes son sus nuevas parejas?

El 2023 se caracterizó por ser uno de los años más complicados en cuanto a temas del corazón para las parejas más representativas del mundo del espectáculo. Como fanáticos, fuimos testigos de rupturas y divorcios realmente sorprendentes. Uno de los matrimonios que no sobrevivió a la ola de separaciones fue el de los actores Sofía Vergara y Joe Manganiello, que en julio pasado pusieron punto final a su historia en común. Sin embargo, ello no significa que estén cerrados a nuevas experiencias, y ambos ya lo demostraron. La latina ha sido fotografiada en diversas ocasiones acompañada del cirujano ortopedista Justin Saliman. Por su parte, Joe dio un paso adelante y sin una declaración, pero con una poderosa fotografía, confirmó por cuenta propia su nuevo noviazgo junto a la actriz Caitlin O’Connor. Al igual que con Vergara, el protagonista de Magic Mike levantó rumores de un noviazgo junto a la histrionisa tras avistamientos de paparazzis en Italia. Lo que nadie esperó fue que el sábado 9 de diciembre, durante la gala de Children of Armenia Fund (COAF) celebrada en Nueva York, la pareja debutara de forma oficial frente a los medios con una contundente postal. Lo cierto es que tanto Sofía como Joe están dispuestos a darle la bienvenida al amor, y por ello aquí te contamos un poco más sobre sus actuales intereses afectivos.

¿Quién es Caitlin O’Connor?

Si bien en los últimos meses Caitlin O’Connor ha sido blanco de los tabloides y opinión pública en general —particularmente tras los rumores de su relación sentimental con el exesposo de Sofia Vergara, hoy confirmada— lo cierto es que se trata de una celebridad poco conocida fuera de los Estados Unidos, y cuya vida personal se ha mantenido como tal, por lo que hablar de su biografía resulta en información escasa. La actriz y presentadora de televisión de 33 años nació el 3 de agosto de 1990 en la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos, aunque creció en la localidad de Uniontown, ubicada en el estado de Pensilvania. Sus primeros años formativos los cursó en la entidad ya mencionada; sin embargo, regresó a Los Ángeles para la licenciatura en inglés por la Universidad de California; igualmente se especializó en teatro.

De acuerdo con Internet Movie Database (también conocido como IMDb), la base de datos sobre películas, series, programas de televisión, videojuegos y actores más grande del mundo, O’Connor fue modelo del catálogo de la línea de ropa estudiantil Bruin BearWear en su instituto. También, fue elegida mediante el voto como la mujer con mayor probabilidad de volverse famosa a futuro. Uno de sus primeros empleos formales fue en el parque temático Disneyland, donde dio vida a la Bella Durmiente como parte de las princesas que llenan de magia al inmueble. De hecho, todo indica que al paso de los años su vínculo con el considerado como “el lugar más feliz del planeta” continúa, pues una de sus últimas publicaciones en Instagram está dedicada al parque. Con motivo de Halloween, la actriz posó para la cámara con las ahora clásicas orejas de Mickey Mouse decoradas acordé a la festividad: color naranja con alas de murciélago al centro así como aves voladoras a las orillas y la silueta del ratón más famoso del mundo con diseño de calabaza tallada.

Acompañó el tocado con una playera negra enrollada a manera de top con la silueta de Mickey en color naranja y la sombra de un castillo rodeado de murciélagos al interior. “Halloween time” se lee en un letrero a su espalda.

Carrera profesional

La joven modelo se abrió paso en la industria luego de convertirse en la ganadora del concurso de belleza Miss Bikini California. Tras haberse hecho con la corona, su camino en el modelaje se cimentó, lo que le permitió ser imagen publicitaria de grandes marcas como Black Crown, Pepsi y Budweiser. Naturalmente el posicionamiento de su nombre derivó en la oportunidad de ser presentadora de televisión. Una de sus primeras apariciones en pantalla fue como coanfitriona en el programa de entrevistas The Red Booth. En 2015 se unió al programa de televisión World Poker Tour.

Ha tenido apariciones en series como Winning Time y Days Of Our Lives. También ha entrevistado a celebridades de la talla de Hailey Bieber y Cardi B. Además le encantan los deportes extremos y ha trabajado para Top Rank Boxing, Invicta FC de UFC Fight Pass, GoldenBoy Boxing y BKB Boxing, aunque su papel más conocido en el mundo de la interpretación es sin duda en la comedia de televisión Dos hombres y medio. La actriz usa su fama y plataforma en favor de la comunidad, haciendo campañas de caridad con el fin de promover causas sociales. Es parte de la campaña Pink Project, una organización sin fines de lucro que busca crear conciencia sobre el cáncer de mama. También ha trabajado como embajadora de la organización benéfica Hilarity for Charity, que ayuda a las personas con Alzheimer y sus cuidadores.

¿Quién es Justin Saliman?

Se trata de un profesional en medicina deportiva por la Universidad de Stanford en Palo Alto, California. También obtuvo un título como médico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colorado, lo que le ha permitido destacarse en su campo. Durante su etapa académica desarrolló pasiones empresariales, como la creación de un negocio de pintura y la creación de contenido educativo vendido en librerías de escuelas de medicina. A medida que avanzaba en su carrera, Saliman buscó una manera de combinar sus intereses en medicina, negocios e ingeniería.

Fundó Ceterix Orthopaedics, un consultorio médico particular enfocado principalmente en la ortopedia para los deportistas de alto rendimiento. Su experiencia también incluye haber hecho parte del grupo creador del NovoStich Pro, un mecanismo de reparación de meniscos revolucionario por la implicación tecnológica que posee. “Puedo tener un mayor impacto en la humanidad resolviendo una necesidad en el espacio de la tecnología médica que tratando a pacientes individuales. Si yo no te operaba la rodilla, alguien más lo haría, pero si yo no construía Ceterix, no creía que nadie más lo hiciera”, dijo a Forbes en 2019.

También, ha estado en el equipo médico de clubes de fútbol americano como los 49ers de San Francisco, así como de planteles universitarios del mismo deporte. Desde hace varios años, debido a su empleo y al prestigio que maneja como especialista, el cirujano decidió mudarse a Beverly Hills, uno de los sectores más exclusivos de Los Ángeles, California.

