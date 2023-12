El emotivo mensaje de Salma Hayek a Penélope Cruz con el que han sellado su amistad

Como buena mexicana, Salma Hayek se ha encargado de construir sólidas relaciones con varios de sus colegas en Hollywood. Una de ellas es la que mantiene con Penélope Cruz desde hace casi 20 años, la cual solamente se ha ido afianzando a lo largo de los años y a través de las experiencias que juntas han construido. Algo que se ha visto reflejado en la elegante fiesta que la mexicana organizó para celebrar el triunfo de su amiga española en la película Ferrari, una ocasión en la que se reunió con varias mujeres de la industria, como Eiza González y Kristen Stewart, quienes se unieron a Salma para celebrar el talento de Penélope. Luego de la fiesta, Salma ha querido compartir con sus fans algunos vistazos de esta reunión, aprovechando la ocasión para dedicarle un emotivo mensaje a su amiga, en el que se mostró orgullosa de sus logros y de su más reciente trabajo en la pantalla grande.

El mensaje de Salma para Penélope

A través de su perfil de Instagram, Salma compartió una serie de fotografías en las que se dejó ver de lo más cariñosa al lado de Penélope, con quien lleva compartiendo casi dos décadas de amistad. Al pie de la publicación, la nominada al Oscar por su trabajo en Frida compartió unas emotivas palabras para Cruz, en las que dejó en claro el gran cariño que tiene por ella, así como la admiración que siente. “Estoy muy orgullosa de ti, mi brillante amiga, por tu destacada actuación en Ferrari. Tu talento nunca dejará de sorprenderme. ¡Brindemos por ti, amiga!”, compartió Salma conmovida, mientras que Penélope reaccionaba conmovida a la publicación y al gesto de la mexicana: “¡Gracias amiga! Te quiero mucho”, respondía la española.

Así comenzó la amistad de Salma y Penélope

Si bien, pareciera que Salma Hayek y Penélope Cruz han sido amigas por siempre, la hermosa española compartió el año pasado, en una entrevista con Ellen Degenere, cómo fue que inició su amistad con la mexicana y la forma en la que ahora también se han convertido en hermanas. “Cuando fui a Los Ángeles por primera vez, no nos conocíamos, solo por teléfono. Llegué con un boleto para hacer una película. Tenía mi boleto de regreso. Así que venía por dos meses y no conocía a nadie aquí. Me recogió en el aeropuerto y me dijo: ‘No vas a irte a un hotel. Te vienes a mi casa, porque esto es duro al inicio. Te vas a sentir muy sola’. Así que me llevó a su casa”, contó Penélope, “Por eso es que ahora somos como hermanas. Acabé durmiendo en su cuarto porque tenía miedo. Y, tú sabes, así fue cómo nos conocimos. Además de todo, a mitad de la noche, ella dice que yo la agarraba de la mano porque tenía miedo. No sé, estaba soñando”, compartió Cruz en enero del año pasado.

Con cierta nostalgia en la mirada y siempre agradecida con el gesto que Salma tuvo con ella a su llegada a Hollywood, Penélope puso en alto el gran cariño que le tiene desde entonces a su colega y amiga, el cual solo ha ido creciendo conforme el paso del tiempo. “Fue increíble que alguien a quien verdaderamente no conocía, solo por teléfono, se asegurara de recogerme en el aeropuerto y no me dejara irme al hotel”. La protagonista de películas como Todo Sobre Mi Madre: “Me dijo, quieras o no, no me conoces, pero te vas a venir a mi casa, no te voy a dejar sola. La quiero tanto, desde el primer día ha sido así conmigo”.

Haciendo comunidad en Hollywood

Desde que Salma Hayek llegó a Estados Unidos ha promovido la unión entre hispanos en Hollywood, tal como ocurrió hace unas semanas durante la gala del Museo de Hollywood, donde la mexicana coincidió con Eugenio Derbez, Eva Longoria y su esposo, Pepe Bastón, Gael García y el fotógrafo Carlos Eric López. Aprovechando la reunión, la comunidad mexicana en aquel evento posó para una especial foto del recuerdo que rápidamente se viralizó: “Los mexicanos en la Academy Museum Gala”, fue la frase con la que Eugenio Derbez publicó esta instantánea en su cuenta de Instagram.