El orgullo de Jacky Bracamonte al ver a sus hijas triunfar en su primera competencia internacional de gimnasia

A lo largo de su vida como mamá, Jacky Bracamontes ha procurado que sus hijas encuentren en lo que más les guste hacer la forma de expresarse y desarrollarse como personas, por lo que siempre las ha impulsado a tomar todo tipo de actividades tanto deportivas como culturales. Una de ellas ha sido la gimnasia, una disciplina en la que las dos hijas mayores de la presentadora, Jackyta y Carito, han demostrado ser sumamente talentosas. Algo de lo que la hermosa tapatía ha dado muestra en sus redes sociales, donde ha compartido algunos vistazos de las habilidades de sus hijas para este deporte, así como la pasión que sienten por él. Tal y como sucedió este fin de semana, cuando las pequeñitas lograron conquistar su primer podio en una competencia de gimnasia, algo que Jacky no ha dudado en presumir con todos sus seguidores de redes sociales, dejando en claro lo orgullosa que se siente de ellas.

Las pequeñas de Jacky conquistan el podio

A través de su perfil de Instagram, Jacky compartió los pormenores de lo que sucedió durante la primera competencia internacional que enfrentaron sus dos hijas, una ocasión en la que la presentadora dijo sentirse más nerviosa que sus propias hijas, pero al mismo tiempo emocionada de saber que de esta experiencia saldría algo muy bueno para ellas. “¡Ellas estas tranquilas pero muy emocionadas! ¡La que se muere de los nervios soy yo! Pase lo que pase, ¡estamos muy orgullosos de ustedes papá y yo! ¡Las amamos!”, expresó al inicio de la competencia la también actriz de telenovelas, mostrándose ansiosa por ver a sus pequeñas en acción.

Luego de la competencia, llegó el momento de la premiación, por lo que de lo más orgullosos, Jacky y Martín no dejaron de mostrarles su total apoyo a las menores, quienes en su categoría lograron conquistar el podio, Carito el tercer lugar, mientras que Jackyta logró el primer lugar, según compartió la presentadora en su perfil de Instagram. “¡Ayer fue un gran día! Disfrutaron de su primera competencia de gimnasia… con mucha emoción y nervios… ¡pero todo valió la pena! ¡Jacky 1er lugar overall y Carito el 3er lugar! ¡Estamos muy orgullosos de ellas!”, compartió la intérprete, quien además publicó un video del momento de la ceremonia de premiación, un instante en el que tanto ella como su esposo rompieron en júbilo al escuchar el nombre de sus hijas al momento de ser llamadas al podio.

Ser mamá de cinco niñas

Para Jacky Bracamontes su familia es lo más importante. En sus propias palabras, sus hijas son su proyecto más grande en la vida, por lo que se siente orgullosa de permanecer siempre a su lado, más allá de los múltiples compromisos profesionales que tiene que asumir. En una entrevista pasada con ¡HOLA! TV, ella habló a corazón abierto de cómo fue el instante en que supo que tendría mellizas, un episodio tan conmovedor que recuerda con toda claridad. “Muy bendecida y muy agradecida, mucho trabajo como mamá, mucha responsabilidad, pero acepto el reto. Cuando me enteré de que eran dos lloré mucho porque fue una sorpresa, no me lo esperaba, no nada más por el número cinco, sino por lo que yo había vivido durante el primer embarazo…”, explicó durante la reveladora charla.

Fue el 20 de diciembre de 2018 cuando Jacky y Martín Fuentes celebraron por todo lo alto el nacimiento de sus hijas. Un mes después, la también actriz dio a ¡HOLA! algunos detalles de la llegada de las niñas, como que ambas nacieron por medio de cesárea. Al momento de nacer Emilia pesó 2.9 kilogramos y midió 44.5 centímetros y Paula, 2.6 kilogramos y midió 47 centímetros. Por esos días rodeada de sus cinco hijas, también comentó para nuestras páginas: “Las risas y carcajadas de mis hijas me llenan el alma”, contó.