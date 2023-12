Amor, música y encuentros con sus fanáticos, así fue el 2023 de Taylor Swift

Si hay una persona que ha marcado este año es Taylor Swift. La reina de la industria musical, que recientemente cumplió 34 años, ha tenido un 2023 de ensueño. En tan solo doce meses ha relanzado dos álbumes, ha dado una gira alrededor de todo el mundo, se ha cansado de romper récords y de ganar premios, ha sacado su propia película documental y ha encontrado el amor. Aquí repasamos cómo el 2023 nopuede concebirse sin su presencia.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Gira Mundial 'The Eras Tour'

Este año, la talentosa cantautora no solo conquistó escenarios, sino que hizo historia con su deslumbrante gira mundial The Eras Tour. Taylor desató la euforia de sus fans alrededor del mundo cuando anunció que su gira abarcaría toda su discografía: Taylor Swift (2006); Fearless (2008); Speak Now (2010), Red (2012); 1989 (2014); Reputation (2017); Lover (2019); Folklore (2020); Evermore (2020); y Midnights (2022). Además, la rubia favorita del público dividió sus shows en 10 eras, una para cada disco, lo que provocó que cada uno de ellos tuviera una duración de más de tres horas.

Con The Eras Tour Taylor conquistó cada una de las ciudades de Estados Unidos en las que se actuó, pero además por primera vez en su carrera se presentó en Latinoamérica, complaciendo así a sus fans de México, Argentina y Brasil que llevaban años rogándole a la cantante que fuera a sus países. Con esta gira histórica, se estima que sus shows superaron los mil millones de dólares en ingresos, muy arriba de los 887 millones de dólares que se estima que ha recaudado Elton John, con el Farewell Yellow Brick Road Tour, colocándola así en la cima del éxito en giras musicales.

VER GALERÍA

Del escenario a la pantalla grande

Taylor Swift llevó la magia de sus conciertos a nuevas alturas con su película Taylor Swift: The Eras Tour' Para aquellas personas que no han tenido la oportunidad de asistir a uno de sus shows, o simplemente quieren revivir una noche mágica, el largometraje de casi tres horas brindó la oportunidad de disfrutar de los conciertos de The Eras Tour desde la pantalla grande. Esta película documental fue un éxito rotundo en las taquillas y creó un nuevo récord al recaudar cerca de 139 millones 520 mil dólares en su fin de semana de estreno, desbancando así a Michael Jackson con su película This is it como la más exitosa en este rubro. Taylor, una vez más, demostró que su presencia es un imán para los fanáticos de todas las edades y todos los lugares.

VER GALERÍA

Un nuevo romance

También ha sido un año muy movido en la vida amorosa de la artista estadounidense, ya que en abril de este año se dio a conocer que ella y el actor Joe Alwyn habían terminado una relación de más de 6 años. En el mar de rumores que inundaron la separación, Taylor no tardó en aclarar las aguas. La artista, conocida por su franqueza, despejó cualquier duda sobre su vida personal, reafirmando que la ruptura se dio de forma amistosa y que no hubo ceremonia nupcial que haya escapado al ojo público antes de ella.

Este 2023 también marcó la primera vez que Taylor estuvo soltera desde 2016. Y aunque tuvo un fugaz romance con el cantante Matty Healy, la talentosa cantante encontró nuevamente el amor en el destacado jugador de la NFL Travis Kelce. La historia de amor, que se cristalizó con un apasionado beso en uno de sus conciertos en Argentina, ha encantado a sus seguidores, marcando un capítulo inolvidable en la vida sentimental de la estrella. A Taylor se le ha visto muy contenta caminando de la mano con Kelce y se ha vuelto una asistente habitual a los partidos de Kansas City, equipo de su novio.

VER GALERÍA

Speak Now y 1989 Taylor’s Version

En tan solo un año, a Taylor Swift le ha dado tiempo de relanzar dos de sus álbumes antiguos. La artista se encuentra lanzando nuevamente todos sus discos debido a una disputa con su anterior disquera Big Machine Label Group, dueña de los derechos de sus discos antiguos. Regrabó sus álbumes Speak Now y 1989 bajo la etiqueta de Taylor´s Version y sacó con ellos canciones inéditas. Ambos álbumes se suman a Red y Fearless como álbumes Taylor´s Version recuperando así la cantautora los derechos de todas las canciones que ellos contienen. Estos discos han tenido una gran recepción por sus fans y se posicionaron en lo alto de las tablas de álbumes durante todo el año.

Un año lleno de galardones

Además de convertirse en la artista femenina con más álbumes números uno de la historia y cerrar como la artista más escuchada del mundo, Taylor Swift ha dominado la escena de los premios durante este año, ganando el IFPI por ser la artista con más ventas del año; dos Nickelodeon Kids' Choice Awards; seis I Heart Awards; un 40’s Music Award de los 40 principales; nueve MTV Video Music Awards; tres MTV Europe Music Awards; y diez Billboard Music Awards. La guinda en el pastel del 2023 para Taylor Swift fue ser coronada como la Persona del Año por TIME. Este prestigioso reconocimiento no solo celebra su indiscutible impacto en la música, sino que la coloca al lado de íconos como Elvis Presley y Michael Jackson, consolidándola como un fenómeno global cuya influencia trasciende fronteras.

VER GALERÍA

El Imperio Swift

Detrás de la melodiosa voz de Taylor hay un imperio financiero que deslumbra. Se estima que sus ingresos en 2023 ascienden a la descomunal cifra de 1.820 millones de dólares. Esta proeza financiera abarca desde ventas de música hasta entradas para conciertos y regalías, confirmando que la influencia de Swift se extiende más allá de los límites musicales para convertirse en un verdadero fenómeno empresarial. El 2023 fue un año de transformación, de pasos firmes hacia la eternidad de la cultura pop. Taylor Swift ha tejido un relato de conciertos, amores y récords que la han coronado como la artista del año. Pero aquí la cosa no termina para la estrella, ya que amenaza con repetir el año siguiente y, ¿por qué no?, romper sus propios récords.