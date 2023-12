Revelan la causa de la muerte de la estrella de Friends, Matthew Perry

A unos días de que se cumplan dos meses del sensible fallecimiento de la estrella de Friends, Matthew Perry, el Departamento Médico Forense del Condado de Los Ángeles determinó la causa de la muerte, tras obtener los resultados de la autopsia que se le realizó al actor de 54 años de edad. De acuerdo con sitios como People y el Daily Mail, que tuvieron acceso al documento oficial, la investigación concluyó que la muerte fue ocasionada por los efectos accidentales de la ketamina, que pudo haber provocado el ahogamiento que terminó por quitarle la vida. Con el resultado de la autopsia, también se dio a conocer que la muerte del actor se catalogó como un accidente: “Los factores que contribuyeron a la muerte del Sr. Perry incluyen un ahogamiento, enfermedad de las arterias coronarias y los efectos de la buprenorfina (normalmente utilizada para tratar el trastorno por consumo de opioides)”, se lee en el documento.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Las causas de la muerte

Según se describe en los resultados de la autopsia, la muerte de Matthew se produjo por “vía desconocida de ingesta de drogas”, además de que se describe cómo fue encontrado el cuerpo del actor, en el jacuzzi de su departamento, ubicado en Los Ángeles. Fue el pasado 28 de octubre cuando el Departamento de Bomberos de la ciudad recibió una llamada a las 4:07 de la tarde para pedir auxilio por una emergencia médica en la casa del famoso actor, conocido por su papel de Chandler en la serie Friends. Un año antes de su partida, Matthew Perry confesó en su libro sus memorias la lucha que enfrentó por su adicción al alcohol y las drogas.

VER GALERÍA

La lucha de Matthew

En Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, el actor confesó que, desde 2018, luego de un problema de salud, se vio envuelto en un problema con los medicamentos controlados. Recordemos que el día que el actor fue hallado sin vida, en su departamento fueron encontrados algunos medicamentos; sin embargo, no se ha revelado si el actor contaba con receta para obtenerlos: “Las pastillas callejeras costaban unos 75 dólares por pastilla, así que le daba al tipo 3 mil dólares a la vez, muchas veces por semana”, fue una de las revelaciones que el actor hizo en su libro de memorias, donde también resaltó el gran apoyo que recibió de sus amigos en la serie en sus momentos de mayor oscuridad.

Recordó los tiempos en que luchó con los excesos durante las grabaciones de Friends, un lugar donde siempre se sintió cobijado por el resto del elenco: “Siempre fueron pacientes y comprensivos. Nunca me dejaron solo. Éramos como los pingüinos, cuando uno se sentía enfermo o herido, los otros le respaldaban”, relató el actor sobre el apoyo incondicional de sus amigos en la serie. Debido a la cercanía que mantenían los actores de Friends en la vida real, la muerte de Matthew les partió el corazón y así lo expresaron en un comunicado conjunto en el que lamentaron el fallecimiento de su amigo y enviaron sus condolencias a su familia.

VER GALERÍA

La última conversación con Jennifer Aniston

Hace unos días, Jennifer Aniston rompió el silencio sobre la muerte de Matthew durante una entrevista que le concedió a la revista Variety, donde reveló que el día que su amigo se fue, habían estado intercambiando mensajes horas antes: “Había dejado de fumar. Se estaba poniendo en forma. Estaba feliz, eso es lo que sé. Había estado mandándole mensajes esa mañana, al divertido Marry. No estaba sufriendo. No estaba luchando. Estaba feliz”, confesó la actriz conocida por su papel de Rachel en la serie. Jennifer quiso comunicarles a los fans del actor que se fue en paz: “Quiero que la gente sepa que estaba realmente saludable y mejorando. Estaba en una búsqueda. Trabajó muy duro. Realmente le tocó pasar por algo muy difícil. Le echo mucho de menos. Todos le echamos de menos. Nos hizo reír mucho”, dijo.