Como nunca, Adal Ramones revela detalles de su historia de amor con Karla de la Mora

Ilusionado por la gran etapa que atraviesa tanto en el terreno personal como laboral, Adal Ramones ha visitado diferentes foros de televisión para dar a conocer de su nuevo proyecto, Cuento de Navidad, un musical inspirado en el clásico de Charles Dickens y en el que encarna al señor Scrooge. Como parte de esta gira de prensa, el conductor se ha reunido con Adela Micha en una sincera entrevista para el programa La Saga, donde, como nunca antes, habló de su matrimonio con Karla de la Mora, junto a quien ha construido una hermosa familia a lado de sus dos retoños, Cristóbal y el recién nacido Cayetano, además de Paola y Diego, los hijos que Adal procreó durante su pasada relación sentimental con Gaby Valencia. Sincero, el presentador recordó cómo fueron los inicios de su historia de amor con su esposa revelando algunos detalles que han llamado la atención de sus seguidores.

Con una sonrisa plena, Adal expresó cómo vive la paternidad luego de convertirse en padre por cuarta ocasión a sus 62 años: “Estoy muy feliz”, comentó para luego señalar que el haberle dado la bienvenida a un miembro más a su familia lo ha revitalizado “bastante”. Luego de referirse a la diferencia de edad entre él y su esposa, quien tiene 38 años, el actor recordó que desde que comenzaron su noviazgo quedaron establecidos los términos de éste: “(Es) Su primer matrimonio porque ella dice que se muere sin mí (...) Espero que sea el único”, comentó entre risas. “Ella me lo dijo desde el principio, cuando yo comencé a salir con ella, me dijo: ‘A ver tú ya tienes dos hijos, ¿cuál es tu rollo conmigo? Porque yo de noviecita y llevame de viaje, yo no’”.

Así comenzó su historia con Karla de la Mora

Al recordar este capítulo, Adal hizo un paréntesis para confesar cómo fue su vida amorosa después de su divorcio con Gaby Valencia: “(Estuve) Un ratito libre, mis dos-tres ligues que tuve en ese momento ya separado, pues no los hice públicos, vendían discos y eran famosas, pero no hice público ningún ligue”. El conductor señaló que siempre tuvo claro lo que quería construir a lado de Karla: “Le dije lo que quería con ella: ‘La neta me gustas mucho y te me haces la pareja idónea para mí, creo que tú haces una balanza en mi vida’. Y es real, yo noté inmediatamente la fórmula perfecta, hasta la fecha, tengo 12 años desde que comenzamos a ser novios”.

Cuando Adela le preguntó si llegó a compartir hogar con Karla antes de casarse, Adal respondió con humor: “No, ella es poblana y yo muy tradicional. Fíjate que sí hubo beso”, mencionó, “Le dije: ‘Mira, no te lo puedo proponer porque yo ya vi tu carácter, tu estilo de vida, tu formación, jamás te podría proponer eso’, y nunca se lo propuse”. Asimismo, señaló que, al igual que Karla, tenía muy claro su deseos de llegar al altar: “Yo sí quería casarme con ella, yo dije: ‘Sí me quiero casar, voy más maduro hacia eso’, y ha sido muy bonito”. Tras adentrarse en el tema de la boda, el comediante rememoró con su característico sentido del humor su viaje de recién casados: “Yo planeé el viaje y tengo que admitir que casi repetí mi luna de miel que tuve con Gaby, o sea, le dije: ‘Te voy a llevar a los mismo lugares porque me van a hacer descuento’”.

La simpática anécdota detrás del nacimiento de su cuarto hijo

Disfrutando al máximo de su faceta como padre, Adal confesó que en un primer momento Karla y él habían considerado solo tener un hijo juntos; sin embargo, el panorama cambió, lo que les hizo replantearse sus planes. “Yo era el que quería hablar con ella (...) Aterrizo de una gira, llego y le digo: ‘Vamos a cenar, quiero hablar contigo”, contó al recordar el simpático momento en el que se enteró que su esposa estaba embarazada por segunda vez, pues en ese entonces él estaba pensando en hacerse la vasectomía: “Ella me dice: ‘Déjame primero yo’. Yo no había dicho nada, y me dice: ‘Adal, estamos embarazados, ¿qué me ibas a decir?’ (Y él le respondió): ‘Nada, nada’”.

Agradecido del camino que ha recorrido junto a Karla, el conductor dejó claro que su prioridad siempre será la felicidad de los suyos: “Fue muy bonito porque realmente Karla sí quería tener otro hijo, ya lo había platicado antes y yo decía: ‘Por sobre de mí y mi tranquilidad primero está la felicidad de ella, sí tener un hijo para ser hermano de Cristóbal, te va a hacer una mujer más feliz y más completa, va, me vas a tener menos en la casa para chambear’”.