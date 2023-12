Con un romántico video con su esposo en Italia, Michelle Salas celebra dos meses de matrimonio

Este año será uno de los más especiales para Michelle Salas y Danilo Díaz Granados, luego de la boda de ensueño que realizaron en octubre pasado en La Toscana. Aunque parece que fue ayer cuando la influencer caminó al altar para convertirse en la esposa del venezolano, este 13 de diciembre, se cumplieron dos meses de su enlace matrimonial. A través de su cuenta de Instagram, Michelle Salas compartió un videoclip de su último viaje en pareja a Italia, para felicitar a su esposo por estos primeros dos meses como marido y mujer, de acuerdo con el texto que acompañó su reel, además de meses de casados festejan ocho años juntos como pareja. Entre las reacciones de los seguidores de la influencer destacan los comentarios de Stephanie Salas y Humberto Zurita quienes, como ellos, están disfrutando de una romántica historia de amor.

Dos meses de amor

Como parte de su celebración de dos meses de casada, Michelle Salas compartió un reel con imágenes de los románticos días que pasó con Danilo en la costa italiana donde la pareja disfrutó de una jornada en altamar, seguida de una deliciosa pasta y vino, el plan perfecto en Italia para unos recién casados. La experta en moda acompañó estas imágenes de la frase: “Dos meses y 8 años” junto a un emoji de infinito. La publicación de Michelle provocó la reacción de más de 14 mil seguidores, entre ellos, su mamá, Stephanie Salas, quien escribió en los comentarios: “Mush los amo”. Por otra parte, Humberto Zurita, también reaccionó a la publicación de Michelle con varios emojis de corazones, mostrando el cariño que le tiene a la pareja.

Ocho años juntos

Aunque no compartió más detalles de cómo celebró estos primeros dos meses de casada, Michelle no quiso que esta fecha pasara desapercibida y mostró un poco de lo feliz que es con su nueva vida como la señora de Díaz Granados. Desde su boda, la influencer ha querido compartir más momentos junto a Danilo, con quien comenzó a salir en el verano del 2016, luego de que amigos en común los presentaran: “Fue amor a primera vista, ya no nos separamos desde que nos conocimos”, declaró Michelle en octubre pasado a la revista Vogue México y Latinoamérica. A pesar de llevar tantos años juntos, la pareja ha querido vivir los detalles de su relación lo más privado posible, hasta el día en que decidieron comprometerse y hacer partícipes a los seguidores de Michelle de la noticia.

Una boda de ensueño

En muestra de agradecimiento por su cariño, Michelle Salas compartió con su comunidad virtual varios detalles de su enlace matrimonial, en el que contó con la presencia de su papá, Luis Miguel, quien viajó a La Toscana para acompañarla en este día tan importante. Además de la presencia de su padre, la boda de Michelle estuvo llena de detalles con valor sentimental, como el bordado escondido entre el encaje, con las iniciales de los novios en manuscrito, que realizaron personalmente con hilo azul por Domenico Dolce y Stefano Gabbana, fundadores de Dolce & Gabbana, firma encargada de confeccionar el vestido con el que la novia caminó al altar.

Además de las fotos más exclusivas de su boda, Michelle Salas compartió detalles de su look nupcial que acompañó de joyería de Tiffany & Co. La novia decidió que los tres vestidos que utilizó a lo largo de la recepción fueran de la casa de modas italiana con la que tiene una estrecha relación desde hace muchos años, incluso ha desfilado para la firma en Italia y México. Para tan importante ocasión, los novios confiaron en el servicio de wedding planner de Gutiérrez F Studio, propiedad del reconocido Fernando Gutiérrez, con más de 15 años de experiencias en eventos de esta naturaleza.