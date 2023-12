Juegos infantiles, sorpresas y más, Claudia Álvarez y el gran festejo de cumpleaños de su hija Kira

Emocionada, Claudia Álvarez celebró los 4 años de su hija Kira con una gran fiesta temática de la que presumió algunos vistazos. La actriz consintió así a su primogénita, quien a su vez fue abrazada por el cariño de su papá, Billy Rovzar, así como de sus hermanos, los pequeños Clío y Billy, y también Alexandra, la hija que el productor tuvo durante su relación pasada con Fernanda Gamboa. Fiel a revelar algunos de los momentos de su entorno personal, la guapa actriz capturó los instantes más entrañables del festejo, en el que hubo un servicio de comida para los invitados, juegos infantiles y muchas sorpresas con las que disfrutó la pequeña festejada. De esta manera, la intérprete pone en alto la armonía que prevalece en su familia, feliz de hacer realidad los sueños de sus hijos, quienes sin duda son su mayor motivación.

La gran fiesta de Kira

Cercana como siempre a sus seguidores, Claudia compartió varios videos y fotos en sus historias de Instagram de la gran fiesta que preparó. Para consentir a los asistentes, contrató un servicio de pizzas, dulces y postres que fueron la sensación tanto de chicos como de grandes. La fiesta, que giró en torno a la temática de Peter Pan, incluyó un enorme y colorido pastel con los personajes de la historia, especialmente Campanita, quien al parecer es la preferida de la niña. Por si fuera poco, y previo a comenzar el festejo, Claudia mostró las atracciones que instaló para que los niños pudieran divertirse, entre ellas una fábrica de slime, un arenero con juguetes, un espacio para realizar actividades manuales y hasta un trampolín para los adultos que quisieran atreverse a probar sus habilidades saltando.

Con total alegría, Claudia además replicó en sus redes un video en el que se le aprecia acompañando a su hija mientras apaga las velitas de su pastel, dando así la bienvenida a los 4 años de la pequeñita, quien no paró de jugar y divertirse durante el fascinante festejo. Agradecida con sus invitados, Claudia replicó varias de las fotos y clips que subieron sus amigos cercanos, contentos de celebrar con ella y los suyos este importante momento familiar. Después de todo, la maternidad es un aspecto que la llena de total ilusión, por esa razón en fechas especiales no escatima a la hora de consentir a los cumpleañeros como se merecen.

El tierno posado familiar de los Rovzar

Para Claudia, mantener a su familia cercana y unida es su mayor prioridad. Por tal motivo, este tipo de festejos son el pretexto perfecto para convocar a sus más cercanos, de lo que ha quedado registro en las memorables fotográfás que suele compartir con sus seguidores cada que ocurre un momento especial. En esta ocasión con la celebración del cumpleaños de Kira, Claudia organizó un posado para el recuerdo. En este mismo, aparecen ella y Billy Rovzar en un colorido set con globos morados y lilas alrededor de un dibujo de casita de árbol. Así mismo, los más pequeños del hogar, los mellizos Billy y Clío, se dejan ver disfrazados de Wendy y Peter Pan. Por supuesto, a la importante cita no pudo faltar su hermana mayor, Alexandra, quien se muestra sonriente en esta imagen que puso muy feliz a la actriz, según lo hizo evidente.

A pesar de que fueron varias las imágenes que Claudia compartió de sus hijos y del festejo, procuró en todo momento que no se percibiera el rostro de los niños, pues anteriormente aseguró que para ella es muy importante proteger la integridad de ellos, algo que ha cumplido al pie de la letra. “Ya lo que he subido ha sido sin que se les vea la carita, porque ya tomé la decisión de no subir a mis hijos, a ninguno de los tres. Las fotos que están en mis redes, pues ya están, no las voy a borrar. Ellos van a seguir creciendo, van a cambiar”, dijo en sus redes sociales, para luego explicar el motivo. “Siempre que subía fotos de mis hijos, había algo como que decía: ‘Ay no’ y hay gente muy mala, si el mundo fuera diferente yo sí se los quiero presumir, si son los hijos más hermosos del mundo, pero ya las fotos que suba con su carita y todo, van a ser en privado para mis amigos y gente que conozco, ya nada de nada...” agregó.

