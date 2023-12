¡Es oficial! Con tremendo beso, Selena Gomez confirma su romance con Benny Blanco

Ya no hay lugar a dudas, Selena Gomez y Benny Blanco sí son novios. Después de ir dejando algunas pistas en redes sociales donde, desde hace unos meses se le relaciona con el productor musical Benny Blanco, Selena Gomez confirmó su romance con una foto en la que aparecen fundidos en un romántico beso. El misterio terminó, después de que la cantante confesara en el especial navideño de Selena +Chef que estaba enamorada, ya sabemos quién es el dueño de su corazón y sí, los rumores eran ciertos, se trata del chico con el que, en el pasado, ya había colaborado musicalmente. Después de guardar su relación por más de medio año, Selena decidió que era momento de dar a conocer abiertamente su amor con sus más de 429 millones de seguidores en Instagram con quienes compartió la primera foto besándose con Benny Blanco.

Las pistas del romance

Después de una temporada alejada de Instagram, hace unos días Selena Gomez reapareció en esta red social para demostrar por qué continúa siendo la reina en esta plataforma donde causó revuelo dando las primeras pistas de su romance con Benny Blanco. Todo comenzó cuando la intérprete de Love You Like a Love Song comentó en una página donde se daba a conocer su supuesto romance con el músico con la palabra “hechos”. Ese pequeño gesto fue el principio de la serie de señales que Selena fue revelando sobre su nueva situación sentimental. Al parecer, aunque la noticia estalló recientemente, la cantante y el productor están saliendo, desde hace más de seis meses, según le confesó la propia Selena a un seguidor de Instagram al que también le dijo que es lo mejor que le ha pasado.

Ya es oficial

Luego de esos primeros indicios de una Selena enamorada, la cantante terminó por confirmar y hacer oficial su noviazgo con Benny a través de una publicación en Instagram con la que ha causado revuelo. Hace unas horas, la cantante publicó un álbum con imágenes de lo que ella consideró los instantes más especiales de sus últimos días en Nueva York, una ciudad en la que fue captada, a inicios de esta semana, de la mano de su amiga Taylor Swift. De hecho, Gomez eligió una foto del festejo de cumpleaños de su amiga como portada de esta publicación que acompañó de la frase: “Nueva York, mis momentos favoritos contigo esta semana”. En la imagen, aparecen las cantantes frente al pastel de la intérprete de Shake It of, una publicación con la que provocó la reacción de más de 7 millones de seguidores que, de primer momento, no notaron que este álbum contenía una foto muy reveladora.

El beso con Benny

La segunda foto de este álbum también causó sensación, debido a que es una imagen, también captada en el festejo de Taylor, en la que aparece Benny Blanco abrazando por el cuello a Selena, una clara muestra de que el músico ya convive con el círculo más cercano de su novia. Para cerrar con broche de oro y después de siete instantáneas de sus días en Nueva York, Selena compartió la que se ha vuelto la foto más viral de esta publicación, una en la que se le ve fundida en un romántico beso con el músico. De las reacciones de sus seguidores llamó la atención la de Benny Blanco quien dejó en los comentarios un emoji de piña, un gesto con el que se hizo presente.

Con el anuncio del romance, los fans de Selena han retomado una entrevista del pasado en la que Benny se refiere a ella como artista pop clásica, mientras elogia el trabajo de su ex Justin Bieber. La cantante ya hizo frente a este tipo de comentario en redes sociales donde salió a defender a Benny asegurando: “Sigue siendo mejor que nadie con quien haya estado”, además de asegurar que haber conocido de manera romántica al músico es: “Lo mejor que me ha pasado en la vida”. Recordemos que Selena y Benny se conocieron en 2014 cuando él produjo el tema Same Old Love.