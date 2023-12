Eugenio Derbez recuerda el día en que Aislinn le reveló que se divorciaría de Mauricio Ochmann

Fue en marzo de 2020 cuando Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann anunciaron su separación tras varios años de matrimonio. El mediático episodio entre la pareja acaparó toda la atención, pues parte de su convivencia quedó expuesta durante la primera temporada del reality televisivo De Viaje con los Derbez, una producción que transformó para siempre a cada integrante de la familia. De hecho, Eugenio Derbez ha recordado en una reciente entrevista algunos detalles de ese momento junto a los suyos, sin olvidar también cómo vivió la separación de su hija con el actor, quien hasta el día de hoy mantiene un lazo de cordialidad con el famoso clan. Sincero, y en compañía de su esposa, Alessandra Rosaldo, habló de este tema como pocas veces, dejando ver cómo el pasado matrimonio de Aislinn incluso lo llevó a percibir el trato con su hija de otra manera.

Eugenio Derbez y la separación de Aislinn y Mauricio

En una íntima entrevista, Eugenio abrió su corazón a las cámaras de la titular de Ventaneando, Pati Chapoy, a quien reveló que luego de que Aislinn contrajera matrimonio, el trato con su hija cambió, una situación que salió a flote durante la primera temporada del reality. “Cuando mi hija se casa se me convirtió en otra persona, siempre le he dicho que sentí como que la perdí y ya no era mi hija...”, explicó. “Entonces, lo que nos sucedió en el viaje, al estar un mes, cinco semanas bajo el mismo techo y que nos decían: 'Material, platiquen anécdotas, cosas', y empezamos a sacar cosas que teníamos por ahí guardadas de las cuales nunca profundizamos, y en el viaje empezaron a salir esas cosas que estaban por ahí atoradas y en la terapia las empezamos a sanar, pero creo que lo que más nos ayudó (fueron) las siguientes temporadas...”, respondió.

A pregunta expresa de Chapoy sobre cómo había sido la convivencia con Mauricio después del viaje familiar para la grabación del programa, Derbez guardó silencio, para después recordar cómo fue ese día en que su Aislinn le dio a conocer que se separaría de su esposo, una noticia inesperada para el también comediante, quien desde entonces le ha brindado su apoyo incondicional. "Yo con Aislinn siempre he tenido una relación muy, muy cercana, pero fue la primera que llegó y dijo: 'Papá, está pasando esto', y la verdad es que no me lo esperaba…”, reveló Eugenio, confesando parte de su pensamiento por aquel tiempo, seguro de la relación amorosa entre la intérprete y el actor. “Yo también pensé que ellos iban a estar juntos toda la vida...”, explicó.

La conmoción tras la primera temporada de De Viaje con los Derbez

La grabación de De Viaje con los Derbez por Marruecos, además de haber sido todo un éxito, trajo consigo cambios significativos para cada uno de los integrantes de la famosa familia. Este suceso, sin duda, también tocó los ánimos de Aislinn y Mauricio, según explica Alessandra, quien asegura le resultó inesperada la decisión de ambos. “Sabíamos que para ellos también había sido esa primera temporada muy fuerte y que obviamente también tenían que trabajar muchas cosas, pero nunca nos imaginamos que se iban a separar...”, dijo la cantante de Sentidos Opuestos durante su charla con Chapoy.

En ese espacio, Alessandra además recordó cómo después del reality se dio un distanciamiento entre todos, dandi detalles de cómo se dio esa situación con Aislinn y Mauricio. “Es que al principio fue difícil. En esa primera temporada, lo que sucedió, Pati, fue que creo que por primera vez nos vimos. Eso nos llevó a poner distancia y a separarnos y entonces sí hubo un distanciamiento importante con los dos como pareja, pero un poco más con él. Pero a partir de la separación y del divorcio yo lo dejé de ver muchísimo tiempo. Ahora ya que me lo encuentro porque Aitana y Kai convive muchísimo y se adoran...”, señaló la intérprete en otro punto de la reveladora conversación.

