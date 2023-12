Su pequeño hijo Santiago, el tierno profesor de español de Eva Longoria

Después de siete años de matrimonio con Pepe Bastón, Eva Longoria ha podido conectar más con sus raíces mexicanas, pues a pesar de vivir en Los Ángeles se mantiene muy cercana a nuestro país, donde estuvo de visita hace unos días como parte de la promoción de la cinta Flamin Hot, donde debutó como directora de cine. Durante una sincera entrevista con Linet Puente, para el programa Ventaneando, la actriz hollywoodense quiso responder en español, mostrando el gran manejo del idioma que tiene, todo gracias a la supervisión de su pequeño hijo Santiago quien, con cinco años de edad, habla perfectamente el español y se encarga de corregirla cuando comete algún error gramatical. La protagonista de Esposas Desesperadas bromeó acerca de su cercanía con nuestro país, asegurando que tiene un esposo y un hijo ‘chilangos’, como se les conoce a las personas que viven en la Ciudad de México.

Una familia chilanga

Siempre con ganas de practicar nuestro idioma, reconoce que todavía tiene algunas fallas, pero se comunica perfectamente cuando se encuentra en nuestro país: “Me encanta hablar en español, me encanta tratar, si cometo un error, me da igual, porque tú me entiendes qué quiero decir”. Aunque ella nació en Estados Unidos, confesó que se siente mexicana, gracias al amor que le inculcaron sus padres por nuestra cultura: “Yo me quiero unir con los mexicanos, soy texana, nací en Estados Unidos, pero soy mexicana de corazón, tengo un esposo chilango y un niño chilango”, comentó entre risas haciendo referencia a Pepe Bastón y a su pequeño Santi quien, a pesar de vivir en Los Ángeles habla muy bien el español.

Su profesor más tierno

El pequeño hijo de Eva tiene tan buen conocimiento de nuestro idioma, que siempre está muy atento a la hora de ayudarle a su mamá a reforzar sus conocimientos: “Mi hijo siempre está corrigiendo mi español, siempre que digo una palabra mal, me dice: ‘Mamá, esa no es la palabra’, él habla perfectamente”, reveló la actriz. Por otra parte, Eva habló de los grandes retos que vinieron con su debut como directora de cine, una faceta en la que no ha sido fácil incursionar: “El mundo no está preparado para las mujeres poderosas todavía, especialmente en nuestra industria, en Hollywood, donde hay pocas directoras, hay pocas latinas como directoras, tengo que hacer cosas para enseñarle a la gente que sí lo puedo hacer y sí, esto es un buen ejemplo”, explicó.

Mexicanos unidos en Hollywood

Sobre la cinta que dirigió y que cuenta la historia de un hispano que, a pesar de la discriminación, alcanzó su sueño empresarial, Eva confesó sentirse muy identificada, debido a que fue víctima de estas conductas en el pasado: “Es la historia es de un hombre que admiro mucho, Richard Montañez, era limpiador de una fábrica y terminó como ejecutivo, todo el mundo le dijo: ‘Esta oportunidad no es para gente como tú’. Cuando yo leí el guion, sentí que yo soy Richard Montañez, te tienes qué preguntar, ¿por qué no puedo hacer ese trabajo?”, confesó la actriz. Eva también habló de cómo fue reunirse con mexicanos como Salma Hayek, Gael García y Eugenio Derbez durante la pasada gala del Museo de la Academia: “Somos una familia, sabemos nuestros obstáculos y también nuestros éxitos, estamos unidos”, comentó haciendo referencia a la foto en la que posaron juntos.

En julio pasado, durante la premier de la cinta en Marbella, Eva Longoria habló para las cámaras de HOLA Tv sobre lo emocionante que le ha resultado enaltecer sus raíces en este proyecto: “Siempre tenía este orgullo de ser latina, de ser mexicana, texana, chicana, yo crecí con mujeres en mi vida que eran este ejemplo, siempre me dijeron que soy poderosa y que yo puedo hacer lo que quiero. Pero hay gente como Richard que no tiene esa familia que lo están apoyando, por esa razón me gusta el mensaje, porque es un mensaje bonito de que puedes hacer cualquier cosa”, explicó. En junio pasado, durante su visita a México, Eva explicó por qué lucho tanto por dirigir este proyecto: “Yo tenía ganas de dirigir y hacer esta historia, porque sabía el impacto que puede tener y tenía miedo de que alguien más la hiciera, porque no tenemos muchas oportunidades en Hollywood”.