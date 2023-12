Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo se sinceran sobre sus dificultades de pareja grabando el reality

A lo largo de sus años como matrimonio, Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo han logrado superar instantes complejos de su vida familiar, uno de ellos, el de sus diferencias durante la realización de la primera temporada del reality show, De Viaje con los Derbez, el cual fue grabado en Marruecos. Orgullosos de haber podido salir adelante y de hacer prevalecer las bases de su buena convivencia, han revelado cómo fue que aconteció todo por esos días, en los que la tensión incrementó al interior de su círculo conforme pasaba el tiempo de grabación. De hecho, el famoso matrimonio confesó, en una entrevista concedida a Pati Chapoy, que incluso solían ir a dormir enojados, sin dirigirse la palabra debido a las situaciones que tornaban todo más complicado.

¿Qué fue lo que ocurrió?

Durante su encuentro con la titular de Ventaneando, Alessandra habló de lo difícil que resultó para ella acceder a que parte de su vida fuera llevada a un reality familiar, pues lo más importante para ella era proteger la integridad de su hija Aitana. “No fue nada fácil, sí recuerdo que todos los días prácticamente había fricciones y esto era como nuestro primer experimento, no sé si era de las primeras cosas que producía 3Pas, su compañía. Él sentía como mucha presión en ese sentido, me presionaba mucho a mí y yo le decía: '¿Cómo no entiendes que tenemos una hija de 4 años y que hay cosas en las que me voy a tardar un poquito más. No es que no quiera estar, no es que no quiera llegar, pero mi prioridad es mi hija’...”, dijo la cantante de Sentidos Opuestos en la reveladora conversación.

A pregunta expresa de Pati Chapoy sobre si se iban a dormir enojados, Alessandra respondió con un rotundo: “Sí”. Así mismo, expresaron que debido a ello no solían hablarse. Ante tal panorama, Eugenio además comenzó a percibir la incomodidad de su familia, a tal grado de que no descartó la idea de verlos abandonar el proyecto en cuanto eso fuera posible. “Llegó un momento en el que, yo vi que mis hijos y mi mujer estaban a punto de tomar un avión y regresarse: 'Hasta aquí llegué, hazle como quieras, yo ya me voy'...”, recordó Derbez, quien finalmente logró que todo concluyera aunque la sensación tras las grabaciones no fue la más favorable. “Hubo que poner distancia con la familia, de hecho ni siquiera tuvimos que poner distancia, todo se dio...”, explicó Alessandra, a lo que Eugenio agregó: "Y luego no nos hablamos en tres meses, no que estuviéramos peleados, simplemente fue como... Yo dije esto es debut y despedida, nunca más, corte A, sale la primera temporada y fue todo un éxito...”.

¿Cómo lograron superar las diferencias?

Luego de vivir este episodio, Eugenio Derbez y su familia reflexionaron a profundidad sobre las situaciones complejas de su convivencia durante la realización de reality. De hecho, hubo algunos integrantes de la familia como Aislinn y el mismo Eugenio quienes se negaron a realizar otra temporada del programa. Sin embargo, cambiaron de opinión al plantear una solución para lo que estaba pasando, según cuenta Alessandra. “Le dije, si hay una segunda temporada, si llegamos a platicarlo, yo sí quiero ir y él dijo: ‘Nunca más’, y Aislinn dijo: ‘Nunca más’. Y después, cuando pasó el tiempo, Aiss fue la que dijo: ‘A ver, si lo vamos a hacer, vamos a terapia’…”, explicó la cantante de Sentidos Opuestos. “Y tuvimos que ir a terapia, Pati…”, afirmó Derbez.

En su plática, Eugenio además reconoció cuál fue su error durante la realización de la primera temporada por Marruecos, la cual mostró otra cara de la familia Derbez como nunca antes había ocurrido. “No pensamos que fuera tan invasivo y es una gran lección para nosotros porque de alguna manera fue, por venderle el alma al diablo y cometí el error de ir como productor, como papá, como esposo, y la verdad es que sí, ese primer viaje nos rompió como familia...”, explicó el también cineasta.

