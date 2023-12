La nostalgia de Paola Rojas al revelar por qué no celebrará la Navidad con sus hijos

Con la Navidad y el Año Nuevo a la vuelta de la esquina, las celebrities ultiman detalles para recibir el 2024, tal es el caso de Paola Rojas, quien no pudo escapar de la nostalgia tras revelar en un encuentro con la prensa que estas fiestas serán muy diferentes para ella y los suyos, ya que, por primera vez, sus mellizos, Paulo y Leonardo, no la acompañarán durante las celebraciones decembrinas. Con las emociones a flor de piel, la periodista habló de los motivos por los que sus hijos, fruto de su pasado matrimonio con el ex futbolista Luis Roberto Alves Zague, no estarán a su lado en estas importantes fechas; asimismo, la también presentadora hizo un recuento de lo que le dejaron los últimos meses señalando que fue un periodo de transformación e introspección, en el que pudo conocerse mejor a sí misma y afrontar distintos procesos a nivel personal: “La verdad ha sido un año intenso, pleno, en el que además trabajé mucho mi interior”, afirmó.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

La sinceridad de Paola Rojas al hablar de su relación amorosa más tóxica

El agradecimiento público de Paola Rojas a Zague por la gran relación que tienen tras el divorcio

¿Por qué Paola Rojas no celebrará con sus hijos?

Al ser cuestionada por los reporteros sobre sus planes de fin de año, la conductora expresó su tristeza ante el hecho de que sus hijos, quienes en agosto cumplieron 12 años, no pasarán con ella los últimos días del 2023: “Ni me toques ese son, que a ver si no chillo”, comentó en la entrevista retomada por Tony Stars TV en la que explicó que los menores viajarán con su exesposo a Sudamérica para reencontrarse con algunos de sus seres queridos: “Este año, por primera vez voy a pasar Navidad separada de mis hijos, nunca había ocurrido, su papá me pidió que sí podían irse algunas semanas a Brasil a estar con su abuelita y con toda su familia brasileña, y por supuesto que dije que sí”.

Debido a esta situación, Paola ha decidido emprender una aventura del otro lado del mundo para visitar a algunos miembros de su familia: “Así que lo que voy a hacer es irme al otro lado del mundo para no tristear. Me voy a Australia porque ahí vive mi tía, mis primos hermanos, mi hermano, así que voy a ver a familia que tengo lejos, voy a abrazarlos mucho, voy a llenarlos de amor y que me llenen ellos de amor a mí”, comentó no sin antes añadir que tan pronto regresen sus retoños de Brasil volverán a estar juntos para festejar, “Voy a aprovechar para pasear un poquito y pues ya luego reencontrarme con mis hijitos”.

VER GALERÍA

Paola Rojas presume lo mucho que han crecido sus hijos durante sus vacaciones en altamar

Sobre su relación con su exesposo

Siempre abierta, la periodista aprovechó las cámaras para hablar del aprecio y la cordialidad que existe entre ella y Zague, de quien se divorció en 2018: “Todo muy bien, nos llevamos afortunadamente muy bien, no sólo con respeto sino con cariño y con mucho agradecimiento”. Paola dejó en claro que para sus pequeños es un placer vacacionar en el país natal de su expareja: “Les encanta a mis hijos ir a Brasil, la pasan increíble, adoran a sus tíos, a su abuelita, la pasan bien lindo allá”.

Un año de cambios para Paola Rojas

Hablando de los cambios que enfrentó en terreno profesional, Paola aclaró que dichos ajustes no afectaron su dinámica con sus pequeños, a los que en todo momento les ha dedicado su entera atención: “En realidad, siempre he tenido mucho tiempo con mis hijos, o sea, eso estaba blindado desde siempre (...) Es para mí crucial, es una prioridad”, comentó, “En esta nueva realidad profesional lo que sí es que duermo un poquito más y es delicioso, es un lujo para mí despertarme un poquito más tarde y sí poder viajar”. Finalmente, la conductora profundizó sobre los enriquecedor que es para ella recorrer el mundo: “Me fascina viajar, tengo curiosidad por conocer nuevos lugares y además me meto a fondo cuando viajo, entonces eso ahora lo puedo hacer mucho más”.

VER GALERÍA