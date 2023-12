Ilusionado, Alex Fernández revela la fecha en la que nacerá su hija Nirvana

Con total emoción, Alex Fernández y su esposa, Alexia Hernández, preparan todo para la llegada de su nueva bebé, a quien llamarán Nirvana, y que se convertirá en su segunda hija tras el nacimiento en marzo de 2022 de Mía, la primogénita del matrimonio. De acuerdo con el joven cantante, tanto él como su esposa están listos para vivir ese gran instante, el cual ha llenado de ilusión el corazón de los demás integrantes de la dinastía musical, entre ellos Alejandro Fernández, quien ha celebrado por todo lo alto su papel como abuelo. Cercamos a la Navidad y al festejo de Año Nuevo, Alex además ha revelado la fecha en que dará la bienvenida a su pequeña, enteramente motivado por esa nueva etapa que está apunto de escribir de la mano de Alexia, orgullosos de la familia que han formado desde hace algún tiempo.

¿Cuándo nacerá Nirvana?

Cercano como siempre a compartir aspectos de su vida personal, Alex habló a corazón abierto sobre Nirvana, revelando la fecha exacta en que cumplirá su sueño de tener en sus manos a su nueva bebé. “Hasta ahorita está todo programado para el 11 de enero. Me siento súper contento, muy emocionado…”, dijo en entrevista para el programa televisivo Ventaneando. Y mientras él y su esposa cuentan los días para ese momento, disfrutan al máximo su papel como papás de Mía, quien ha llenado de alegrías el hogar familiar. Así lo ha expresado Alex, quien se siente pleno en este instante por la estabilidad que ha logrado consolidar en su vida, no solo en el aspecto profesional, sino también en lo personal. “La verdad es que Mía me trae con la baba en la boca, me encanta, me trae vuelto loco…”, dijo durante la charla, en la que se dejó ver sonriente y muy entusiasmado. “Saber que se viene otra princesa a la familia me emociona muchísimo…”, agregó.

Para compartir la alegría con los suyos, Alex y Alexia realizaron a finales de noviembre el primer baby shower de su hija Nirvana. La íntima fiesta se llevó a cabo entre amigos y familiares, siendo una de las asistentes Sisi Fernández, la prima del joven cantante que siempre hace acto de presencia en los eventos más importantes de la dinastía. A través de las redes sociales, el cantante y su esposa dieron vistazos del festejo, para el cual se decoró todo en color lila. De hecho, la pequeña Mía posó en una tierna foto junto a sus papás, luciendo un vestidito en ese tono, dejándose consentir por ellos en todo momento. “Baby shower de Nirvana”, escribió el hijo de El Potrillo en la publicación, a la cual reaccionaron sus fieles fanáticos, siempre atentos a los acontecimientos de su entorno personal.

La paternidad para Alex Fernández

Desde su debut como papá, Alex Fernández ha podido atesorar gratos momentos junto a su familia. Cuidar de Mía junto a su esposa Alexia, ha sido de las gratificaciones más grandes en este instante de su vida. “Sí (soy consentidor). Me trae con la baba. Siempre quiero hacerla feliz, pero sin consentirla al punto de que sea ya malo para ella, pero lo hago pues, porque es difícil y a veces me regaña mi esposa o alguien porque me dicen: ‘Es que la consientes de más, no le tienes que dar todo lo que quiere’. Pero, ¿sabes qué? De repente me hace las caritas (…) y me parte el corazón…”, dijo en una charla concedida a Blanca Martínez, mejor conocida como La Chicuela. “Le quiero dar todo, pero también no la quiero echar a perder, por así decirlo. Pero sí procuro siempre que puedo darle todo lo que quiere”, explicó.

¿Cómo celebrará la Navidad y el Año Nuevo?

Mientras cuentan los días para el nacimiento de Nirvana, Alex ya prepara todo para los festejos decembrinos, feliz de que podrá compartir con los suyos en estas próximas fechas, en las que incluso podrá celebrar junto a su abuela, Cuquita Abarca, quien radica en El Rancho Los Tres Potrillos. “Yo paso Navidad con mi papá y mi Cuquis, y Año Nuevo siempre lo paso con mi mamá acá en Guadalajara…”, dijo el joven en su entrevista con el programa Ventaneando.

