A unos días del fin de la gira, los RBD celebran el éxito en familia

La cuenta regresiva para el megaconcierto en el Estadio Azteca, con el que RBD cerrará el Soy Rebelde Tour, ha comenzado. A sólo unos días de despedirse nuevamente de su público, los integrantes de la banda aprovecharon para juntarse y celebrar el cumpleaños de Dulce María quien cumplió 38 años el pasado 6 de diciembre; sin embargo, fue hasta ahora que pudieron reunirse para festejarla. Como si se tratara de un déjà vu de la cena que tuvieron, en noviembre del 2022, donde se plantearon la posibilidad de regresar a los escenarios, ahora, los integrantes se vuelven a reunir, pero en medio del éxito mundial que representó este reencuentro con el que batieron récords de audiencia en las plazas en las que se presentaron en Estados Unidos, Colombia, Brasil y México. Esta semana, en entrevista exclusiva para HOLA.com México, Christopher Uckermann habló sobre la posibilidad de que este no sea un adiós definitivo: “Con RBD la esperanza es lo último que muere”, nos reveló.

La reunión previa al cierre de la gira

Durante esta cena también estuvieron presentes las parejas de los integrantes de la banda quienes, desde la creación de Soul Production, empresa que nació en medio del tour, se han involucrado al máximo en el proyecto, una situación que los ha unido como familia. Fue a través de Instagram que Christian Chávez compartió esta instantánea en la que vemos a Dulce María, al centro, junto a su esposo Paco Álvarez, rodeados por Anahí, Manuel Velasco, Maite Perroni, Andrés Tovar, Christopher Uckermann, su novia Samantha Aguilar y Christian: “¡Feliz cumpleaños Chuky bebé! La familia unida jamás será vencida”, escribió como descripción de esta imagen con la que provocó la reacción de más de 319 mil seguidores.

La gran familia RBD

Por su parte, el esposo de la festejada comentó: “Qué hermosa cena”, mientras que Dulce María retomó la foto y la compartió en sus historias, un gesto que también tuvo Anahí. Desde antes de que anunciaran el Soy Rebelde Tour, los integrantes sabían que esta sería una gira muy familiar, debido a que las tres cantantes regresaron a los escenarios ya convertidas en mamá. Pero las chicas no hubieran podido realizar este reencuentro sin el apoyo incondicional de sus esposos, quienes han estado muy pendientes de todo en el backstage, tal como lo confesó Manuel Velasco, esposo de Anahí, en una foto que compartió junto a Andrés Tovar y Paco Álvarez: “En este tour he tenido la oportunidad de acompañar a mi esposa junto a sus hermanos Dulce, Maite, Christian y Christopher y de convivir con dos grandes personas y seres humanos que considero amigos y hermanos de vida, Andrés y Paco, quienes son una gran fortaleza para sus esposas”, escribió el político.

De acuerdo con lo que Christopher nos compartió hace unos días, en este tour, las parejas de todos fueron fundamentales para conseguir el éxito, pues su apoyo incondicional los fortaleció en los momentos más retadores de la gira: “Obviamente toda gira tiene su parte, llamémosla, pesada y en esa parte las parejas hicieron un gran apoyo, en mi caso Samantha, pero en el caso de los demás también sus parejas, porque se vuelven algo muy difícil. En este tour nosotros abrimos nuestra propia empresa, ya estando en el tour hubo cambios y decidimos abrir Soul Production Inc, pasamos nosotros por ciertas circunstancias que no nos gustaron, éramos chavos muy verdes y ahora decidimos tener el control del proyecto, fue una decisión que tomamos empezando el tour, fue algo que no es común que lo hiciéramos en el proceso, pero la verdad es que nos ha dado grande resultados”, nos declaró en exclusiva Christopher.

La esperanza es lo último que muere

Debido a que les funcionó muy bien la fórmula de producir el tour, cuando cuestionamos al cantante sobre la posibilidad de que RBD no se despida definitivamente, pidió mantener la esperanza de que, más adelante, la familia se vuelva a reunir para hacer historia sobre el escenario: “Nunca se sabe, con RBD la esperanza es lo último que muere no sabemos qué pueda pasar, lo que sí te puedo decir es que sí necesitamos un descanso, la verdad sí queremos darnos un descanso y a ver qué dice la vida, si todos, de alguna manera, quieren seguir el tour y se acopla con los horarios de los niños, las escuelas y todo esto, pues adelante”, nos confesó provocando revuelo entre todos sus fans alrededor del mundo.