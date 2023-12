Con una entrañable foto juntas, Selena Gomez celebra los 34 años de Taylor Swift

En los últimos días, Selena Gomez ha demostrado por qué sigue siendo la reina de Instagram, donde cuenta con una comunidad de más de 429 millones de seguidores alrededor del mundo. Después de que hace unos días reapareció en esta red social para dar algunas puestas de su supuesto nuevo romance con el productor musical Benny Blanco, la cantante volvió a enloquecer las redes, esta vez, por la dulce felicitación de cumpleaños que le dedicó a su entrañable amiga Taylor Swift quien este 13 de diciembre celebra su cumpleaños número 34. Fue a través de sus historias que la intérprete de Lose You to Love Me, compartió una dulce foto juntas, captada durante su reciente reunión en Nueva York, donde las amigas se dejaron ver luciendo sus atuendos más estilosos para el invierno.

La felicitación de Selena

Antes de que terminara este día, Selena Gomez quiso hacerle un guiño a su amiga, compartiendo una entrañable instantánea en la que Taylor aparece dándole un tierno beso en la mejilla: “¡Feliz cumpleaños a la diosa que es @TaylorSwift”, escribió la cantante sobre esta foto que rápidamente se viralizó. Como parte final de esta felicitación, Selena agregó la palabra: “Te amo”, haciendo evidente el gran cariño que le guarda a la también cantante a quien conoció en 2008 cuando Gomez sostenía una relación con Nick Jonas y Taylor con Joe, fue durante una cita doble donde el click entre ellas ocurrió. Después de más de 15 años de aquel primer encuentro, mantienen una amistad muy cercana, a pesar de que sus relaciones con los hermanos Jonas no prosperaron.

El íntimo festejo en Nueva York

Para felicitar a Taylor en este día tan especial, Selena compartió una foto, captada por Taylor, durante la reciente cena que disfrutaron las amigas en un restaurante de Nueva York, donde ambas conquistaron a los críticos de moda con sus atuendos. Para esta cita de amigas, Selena llevó un conjunto de gabardina y minifalda, con estampado de animal print de serpiente, en color café, que acompañó con botas altas negras. Por su parte, la novia del jugador de los Kansas City, usó una falda con estampado pata de gallo en tonos cafés, un jersey de lana a juego y una cazadora de piel, que acompañó de botas altas. En la imagen juntas, captada frente a un espejo, aparece Selena posando sonriente, mientras Taylor le da un tierno beso en la mejilla, a la vez que toma la foto.

En el pasado, Selena ha confesado que Taylor es su única amiga en el medio, razón por la que su amistad ha perdurado por más de una década. Se sabe que fue el martes pasado, cuando Selena y Taylor celebraron los 34 años de Swift, quien sopló las velitas de su pastel en presencia de su amiga y del actor Miles Teller y su esposa, Keleigh Sperry, quienes también fueron invitados al íntimo festejo que disfrutó la cumpleañera en Nueva York a inicios de esta semana. Llamó la atención que Taylor no asistiera ese día a la gala de la Persona del Año, organizada por la revista Time, a pesar de haber aparecido en la portada con este título. En lugar de desfilar sobre la alfombra roja de ese evento, Taylor decidió reunirse con sus amigos para festejar sus 34 años.

Las amigas enamoradas

En las últimas semanas, Selena y Taylor se han dejado ver varias veces juntas, pues todo parece indicar que tienen mucho de qué hablar. Además de su amistad, ambas se encuentran dándose una nueva oportunidad en el amor, mientras que Swift lo hace al lado del jugador de futbol americano, Travis Kelce. Por su parte, Selena Gomez dejó ver recientemente su cercanía con el músico, Benny Blanco con quien, hace unas horas, volvió a compartir una imagen en sus historias con el productor con quien, según dio a conocer ella hace unos días en Instagram, comenzó a salir hace aproximadamente seis meses.