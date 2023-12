Después de unos días en Londres, El Chicharito regresa a Estados Unidos en compañía de sus hijos

En los últimos días, Javier El Chicharito Hernández ha estado disfrutando al máximo de la compañía de sus hijos, Nala y Noah, a quienes visitó en Londres, donde se dejó ver junto a su ex esposa, Sarah Kohan, en una especial postal navideña, en la que también aparecen los niños, y que la influencer publicó en su cuenta de Instagram. Luego de unos días en Reino Unido, El Chicharito tomó un vuelo de regreso a Estados Unidos, pero no lo hizo solo, el futbolista compartió que sus dos pequeños hijos lo acompañan. A su llegada a Miami, el tapatío se concentró en continuar con su rehabilitación, una terapia que por primera ocasión realizó en presencia de los niños, quienes se han convertido en su principal motor, en este camino de recuperación. Durante una reciente entrevista que el mexicano le concedió al youtuber El Escorpión Dorado, confesó que, de no conseguir equipo en este continente, buscará regresar a Europa con la finalidad de estar más cerca de sus hijos.

El apoyo de papá en su rehabilitación

“Diciembre es muy especial”, fue la frase con la que el futbolista acompañó un álbum de imágenes en las que la portada es una en la que se le ve caminando, de la mano de Nala y Noah, en el aeropuerto, rumbo al avión que los trasladó de Londres a Miami. Más tarde, a su llegada a Florida, El Chicharito compartió otra tierno foto al lado de los niños, se trata de una en la que aparece entrenando, mientras sus hijos lo observan sentados en unas sillitas: “Apoyando a papá”, fue la frase que utilizó como descripción de este álbum en el que, en otra imagen, lo vemos muy pendiente de los niños en los descansos entre ejercicio y ejercicio. Esta publicación enterneció a más de 36 mil seguidores del futbolista, incluida su ex esposa y mamá de los niños quien escribió en los comentarios: “Las sillas jaja”, haciendo referencia a los tiernos asientos que su papá les consiguió.

Gracias al acuerdo de co-paternidad al que han llegado Sarah Kohan y Javier Hernández, tras firmar su divorcio, ahora ambos comparten tiempo con los niños, de hecho, durante este viaje que el futbolista y los niños realizaron a Miami, la influencer aprovechó para cumplir con un compromiso de trabajo en África, destino que recientemente visitó con los niños y al que ha tenido que regresar. Fue en junio pasado cuando la ex pareja compartió en sus cuentas de Instagram una imagen junto a sus dos hijos con la que anunciaron el inicio de su nueva etapa familiar, en la que ambos comparten la tarea de criar a los niños, quienes, según compartió el futbolista hace poco en una transmisión en vivo, ya comenzaron a aprender sus primeras palabras en español.

La posibilidad de regresar a jugar a Europa

Hace unas horas, se publicó en el canal del youtuber, El Escorpión Dorado, una entrevista con El Chicharito, en la que, el futbolista reconoció que de no concretar con ningún equipo en el continente Americano, ya sea en México o Estados Unidos, buscará regresar a Europa, para poder estar más cerca de sus hijos: “No hay exclusiva todavía, me hace falta recuperarme de mi rodilla, tú lo mencionaste, en México y Estados Unidos, los torneos todavía no acaban, muchos proyectos deportivos surgen de cómo les fue en la liguilla o cómo terminó el torneo, también hay unos acercamientos de Europa, porque yo tengo bien claro que si no es Estados Unidos o México, quiero estar cerca de mis hijos allá en Europa”, explicó.

El jugador reveló que no le importaría regresar a Europa en un equipo pequeño, con tal de pasar más tiempo junto a los niños: “En proyecto a lo mejor no tan ambicioso, pero yo creo que sí, puede ser una segunda división, pero eso ya se pensará, porque mi prioridad, es quedarme en este continente”, reconoció. En esta charla, El Chicharito explicó por qué todavía no ha firmado con ninguna escuadra: “No es que no tenga equipo, porque no tenga opciones, es por la situación, el tipo de lesión que tuve, los clubes tienen que ser más precavidos, porque recuperarse de un ligamento cruzado, tengas la edad que tengas, siempre de mucho riesgo”.

¿Regresaría a Las Chivas?

Para dar certidumbre a los equipos que puedan estar interesados en ficharlo, El Chicharito compartió hace unos días, los resultados de unos estudios que demuestran que el estado de su rodilla evoluciona satisfactoriamente: “Hace unos días publiqué un test físico en el cual se demostró que voy un poquito más avanzado, no para apresurar, sino para poder comprobar de que mi rodilla está evolucionando de una manera muy favorable, pero también con menos riesgos de que pueda haber una recaída, ¿qué quiere decir esto?, que puedo recuperar mi ritmo de una manera más rápida”, explicó. Por último, respondió sobre la posibilidad de regresar al equipo que lo vio nacer, El Chivas del Guadalajara: “Creo que mi historia de la manera más romántica sería que yo terminara mi carrera en Chivas, obviamente, nunca he estado cerrado”, dijo.