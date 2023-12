La confesión de Danilo Carrera sobre un amor del pasado que ha dado de qué hablar

Los últimos meses han supuesto una ola de cambios para Danilo Carrera, quien tomó la difícil decisión de abandonar México para iniciar una nueva etapa tanto a nivel profesional como personal; fue así que el actor estableció su residencia en Miami, ciudad en la que ha comenzado a escribir un capítulo más en su carrera luego de firmar de manera sorpresiva un contrato con Telemundo. Aunque pasó una breve temporada alejado de la pantalla chica, período en el que enfocó todas sus energías en su familia y, sobre todo, en el cuidado de su mamá, Elsa Huerta, finalmente a principios de septiembre el guapo ecuatoriano se incorporó a las filas de Hoy Día, en donde, en su papel de conductor, ha podido mostrar una versión más relajada y abierta de él mismo ante el público, tal como ocurrió en la más reciente emisión del programa, en la que el intérprete hizo una inesperada confesión sobre su vida amorosa que ha hecho eco entre sus seguidores.

El relato de Danilo Carrera sobre un amor del pasado

Durante la sección Entre nosotras, en la que los conductores del matutino se reúnen para debatir diferentes problemáticas en torno a las relaciones amorosas, Danilo compartió una vivencia que tuvo con una pareja del pasado: “A mí me pasó una vez y esta sí es experiencia mía de verdad. Una ex novia me decía: ‘Estás muy contentito, ya te la voy a armar de…’, (Le decía): ‘Déjame tranquilo’. Y claro ella estaba molesta conmigo porque yo no le daba lo que ella quería”, comentó en el segmento, el cual tuvo como invitada a la psicoterapeuta Mariana Bermúdez, quien ofreció un análisis sobre los riesgos emocionales que trae consigo involucrarse en una relación donde existen malos entendidos sin resolver o, incluso, rencores.

Ante los gestos de sorpresa de sus compañeros, el actor explicó el desacuerdo que dio origen a la tensión con su ahora ex novia: “Ella quería una familia, casarse, hijos, yo no quería eso, entonces cada vez que podía… le decía: ‘Oye, déjame tranquilo’”. Fue así que Penelope Menchaca intervinó: “Pero, seguías ahí”, a lo que Danilo respondió entre una que otra carcajada: “No me dejaban ir”.

Danilo Carrera se pronuncia ante su más reciente polémica: 'No hay ningún tipo de problema por esas fotos'

El intérprete señaló que a pesar de lo simpático que podría parecer su testimonio dicha situación le dejó un mal sabor de boca: “Es que tú lo ves como broma. No me dejaban (...) Era casi un secuestro, te lo juro, después hablaremos”, indicó sin querer profundizar más en los sucedido y evitando a toda costa revelar el nombre de la mujer a la que se refería.

¿Danilo Carrera dejó la soltería?

Como parte de todos esos cambios que enfrentó, el conductor dio a conocer en junio que la relación amorosa que tenía con una mujer de la que nunca quiso revelar su identidad y con la que incluso llegó a comprometerse había llegado a su fin; sin embargo, ahora que las cosas han comenzado a acomodarse en su vida, Danilo se ha dado una nueva oportunidad en el amor, así lo confirmó en un encuentro con la prensa que tuvo a principios de noviembre: “Yo siempre he estado bien en el amor”, apuntó luego de que se le vio llegar a la boda de Alexis Ayala en compañía de una guapa chica, “La verdad es que estoy con una persona que me acompaña hoy, contento, y ya ahorita ya a celebrar”, agregó en declaraciones retomadas por el reportero Edén Dorantes.

