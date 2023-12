Las emotivas palabras de Paty Manterola a Forrest Kolb en su 13 aniversario de bodas

A la par de su carrera artística, Paty Manterola ha construido una hermosa familia al lado de su esposo, Forrest Kolb, y de sus tres hijos, los pequeños Lucca, Alesso y Mateo, quienes sin duda son su adoración. Algo por lo que la intérprete agradece todos los días y en especial en las ocasiones especiales, pues sin duda no hay nada más importante para ella que el saber que tiene a su familia y que puede contar con ellos. Algo que se ha visto reflejado en el mensaje que la cantante le ha dedicado a su esposo en redes sociales, con el que ha celebrado 13 años de aquel idílico instante en el que, frente al altar, se prometieron amor eterno y en el que sus vidas quedaron unidas para siempre; una ocasión en la que Paty puso en alto los años que han pasado juntos y todo lo que han logrado de la mano.

Más de una década de amor

A través de su perfil de Instagram, Paty Manterola compartió un emotivo video en el que revivió el instante en el que ante la mirada de sus invitados, se leyeron sus votos matrimoniales y se juraban estar siempre el uno para el otro, sin importar las circunstancias. Algo que finalmente han cumplido al pie de la letra a lo largo de los últimos 13 años y que les ha ayudado a seguir construyendo la hermosa familia que tienen y fortaleciendo su relación. Al pie de dicho video, la también actriz escribió unas palabras para Forest, en las que se mostró agradecida por todo lo que juntos han logrado como pareja. ¡3 años desde nuestra mágica boda, mi amor @forrestkolb. Nos amo y amo lo que tenemos”, expresó la intérprete al inicio de su mensaje. “¡Por muchísimas vidas más a tu lado! Gracias Dios, Gracias Virgencita”, finalizó Manterola, dejando en claro su deseo de seguir escribiendo nuevos capítulos a su historia de amor.

Un amor bendecido por la Virgen de Guadalupe

Para Paty Manterola y Forrest Kolb su aniversario de bodas siempre ha sido doblemente especial. Algo de lo que habló en una entrevista que la cantante concedió a ¡HOLA! TV hace unos años, en la que con total ilusión recordó que, cuando reconoció a su esposo como su alma gemela, su primer pensamiento fue agradecer a la Virgen de Guadalupe por enviárselo. De hecho, por esta especial razón se casaron un 12 de diciembre, un día muy importante en sus vidas: “Yo decía, ‘Gracias Virgencita’ y él decía: ‘Gracias Dios, estoy en casa’. Al día de hoy sabemos que es un regalo de vida el que tenemos, porque no todos los días se encuentra a tu alma gemela y que todos los días aprendamos, el uno del otro y que sigamos creciendo en amor, todos los días. Lo admiro como papá, como pareja y como ser humano. Y me siento muy bendecida de estar al lado de un hombre como él”, reconoció la mexicana.

La sincera confesión de Paty sobre su matrimonio

Sin duda alguna, para Paty Manterola su familia y su bienestar es lo primero, por lo que se siente sumamente agradecida con la vida por haberle dado la oportunidad de coincidir con Forrest y haber formado una familia a su lado. “Es el mejor regalo que he tenido en mi vida, mi esposo y la familia que hemos construido juntos, es de verdad que mi mayor bendición, mi prioridad, mi motivación, él y mis hijos de verdad que han sido unos ángeles en mi vida. En todos los aspectos me han ayudado a crecer como ser humano, a descubrir lo que es el amor incondicional, que es una maravilla el ser madre…”, expresó la intérprete durante un reciente encuentro con la prensa, declaraciones retomadas por la periodista Berenice Ortiz para su canal en YouTube.

Durante ese encuentro, la cantante expresó lo fundamental que ha sido recibir el respaldo de su familia, siempre dispuestos a apoyarla en cada uno de sus emprendimientos. “Por ellos también pues me siguen dando ganas de seguir haciendo cosas creativas en la música, en la actuación y ellos son mis mayores apoyos y mis mayores fans…”, dijo emocionada. Entre otras cosas, también habló de los hábitos con los que logra mantenerse bella, como el hecho de ser vegana y no tomar alcohol, algo que comparte con su esposo Forrest. “Conocí a mi esposo y él no toma alcohol, no por ningún problema ni nada, sino que él medita mucho también y él sentía que el alcohol te desconecta un poquito de ese estado tan hermoso que es el estado de presencia del ser…”.

