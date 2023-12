Tras su cirugía, Paulina Mercado comparte cómo se encuentra de salud

Tal como lo planeó, Paulina Mercado se sometió a una cirugía para que le fuera retirado un tumor en el cerebro. Luego de cuatro años de permanecer pendiente de esta situación de salud, dio este importante paso tras la indicación oportuna de su médico, por lo que en días pasados decidió internarse, asumiendo con la actitud más positiva esta circunstancia. Por supuesto, la conductora de televisión contó con el apoyo incondicional de su novio, Juan Soler, quien ha permanecido a su lado en todo momento. Finalmente, la presentadora ha dado noticias de cómo se encuentra tras la intervención, esto a través de un enlace en vivo desde el hospital con el programa televisivo Sale El Sol, una charla en la que se dejó ver de muy buenos ánimos y enteramente motivada.

¿Cómo se encuentra Paulina Mercado?

Paulina apareció en pantalla durante una videollamada con los presentadores del programa del que también es conductora, revelando cómo transcurre todo durante las primeras horas luego de la cirugía. “Estoy muy bien afortunadamente, la operación fue todo un éxito… Los mejores doctores, los mejores aparatos, me siento súper afortunada. Me atendió un doctor que se llama Gerardo Zambito, un neurocirujano encantador y aparte muy alivianado…”, explicó en el enlace, confirmando que le fue retirado el meningioma tal como se había planificado. “Afortunadamente ya salió todo, ya no tengo inquilinos en mi cerebro y por el contrario lo que tengo en todo el cuerpo es un agradecimiento profundo por poder platicárselos, por poder estar viva, por la familia que tengo, por los compañeros que tengo y amigos como ustedes, por el novio que tengo que no me ha dejado un segundo, por mis hijos, estoy en una etapa de exaltación de la vida y de la amistad y me siento muy afortunada…”, señaló.

El momento de la cirugía

Ante la incertidumbre por el tiempo que se había previsto durara la cirugía, Paulina contó que todo se dio en menos de lo estimado, poniendo al tanto a su novio, Juan Soler, cuando el procedimiento concluyó. “Fue increíble porque la operación se supone que iba a tardar entre 4 y 5 horas y tardó 35 minutos. Le llamaron a Juan para decirle que ya habían acabado, y cuando le llamaron a los 35 minutos se espantó, dijo: ‘Algo pasó, no es posible’. 35 minutos… La incisión, tengo aquí como 14 grapas, me hicieron una incisión en la piel y adentro sí me hicieron como un cuadrito para poder extirpar el tumor… Fue muy fácil fue un cuadro pequeño…”, aseguró durante su charla, revelando que Juan incluso le pidió que guardara reposo y estuviera tranquila.

Paulina también habló de las indicaciones que le ha dado su médico para lo que sigue de ahora en adelante. Además, contó cómo Juan ha estado muy pendiente de ella. “El doctor es muy optimista y muy alivianado, por eso me cayó tan bien. Yo creo que me voy a mi casa, supongo el viernes, evidentemente tengo que estar en reposo absoluto, no puedo hacer ejercicio… Hoy Juan en la mañana me regañó, me dijo: ‘Paulina, ayer vino a verte mucha gente y estuviste de fiesta, tienes que parar…’. El viernes parece ser que voy a casa, a estar tranquila en mi cama… pero yo creo que ya el viernes a cuidarme mucho, tomar tecito, a verlos en televisión…”, dijo.

Analizarán el tumor que le fue retirado

Como parte del protocolo, Paulina reveló que el tumor que le fue extirpado será analizado para tener certeza de su naturaleza, agradecida porque esta circunstancia de salud no pasó a mayores, pues desde que recibió el diagnóstico, cuatro años atrás, siempre estuvo pendiente. “El tumor sí lo van a analizar y lo van a estudiar a profundidad pero todo parece ser es benigno totalmente, hasta ahora es benigno, nada más estar seguros que no vuelva a salir absolutamente nada. Fue un tumor muy noble, porque se alojó en un lugar en donde no me afectó… Evidentemente ya creciendo y moviéndose sí podía afectar y por eso lo quitamos en este momento… hasta ahorita todo muy bien y nada más esperando a que no vuelva a salir…”. Así mismo, confirmó que será el próximo 2 de enero cuando regrese a los foros de televisión, pues ahora se recupera poco a poco mientras sigue internada. “La verdad me sentía muy bien, lo que pasa es que en terapia intensiva te dopan… y ya que estoy aquí en la habitación… evidentemente te van alejando los medicamentos para que ya tu cuerpo vaya funcionando por sí solo, entonces me ha costado un poquito de trabajo por ejemplo, caminar, camino medio turulata, me duele un poquito la cabeza y aquí (en la cabeza) estoy con bastantes grapitas…”, agregó.

