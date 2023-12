A corazón abierto, Minnie West habla por primera vez del accidente que le arrebató la vida a su mamá

En agosto pasado se cumplió un año de la inesperada partida de Amparín Serrado, a quien no hay día que sus hijas, Minnie y Camila West no recuerden. Por primera ocasión, desde el sensible fallecimiento de su mamá, la mayor de las hijas de la empresaria abrió su corazón y compartió con la audiencia del podcast La magia del caos, conducido por Aislinn Derbez, detalles del duelo que ha enfrentado desde el día en que su mamá murió. La actriz habló cómo nunca del accidente que le arrebató la vida a la creadora de Distroller, un acontecimiento del que fue testigo junto a su sobrina Manola, de entonces cinco años de edad. Minnie también compartió su experiencia en el hospital psiquiátrico al que ingresó en medio del duelo para atender el PTSD (Trastorno de estrés postraumático) que le provocó haber presenciado la caída de su mamá de un balcón que no tenía un barandal, debido a que estaba en reparación.

La partida de su mamá

Por primera ocasión, Minnie narró cómo fue que en medio del accidente tuvo que convertirse en el adulto responsable de aquella situación: “Mi mamá se cayó de su balcón que no tenía un barandal y las únicas que la vimos caerse fuimos mi sobrina de cinco años y yo. Me bajé corriendo, llegó mi hermana, tuve que hacer básicamente todo, entre agarrarle la cabeza con sangre, con un trapo, llamar a las personas que me ayudaron a encontrar una ambulancia”, recordó visiblemente conmovida la actriz. A pesar de que hizo todo lo que estuvo en sus manos para salvar a su mamá, el trauma fue mortal: “Empecé a hacer todo lo que pude, me torturé por muchísimo tiempo y ese es parte de mi enojo. Todos los doctores me dijeron que no había nada más que yo pudiera hacer, más que agarrarle la cabeza con un trapo, hasta que llegó la ambulancia, pero para ese entonces ya se había ido”, añadió.

Las consecuencias psicológicas

Por primera ocasión, Minnie habló del doloroso protocolo que tuvo que seguir frente a las autoridades para que determinaran la causa de la muerte: “Como fue un accidente y sólo estábamos mi sobrina de cinco años y yo, para que nos dieran el acta de defunción, me pusieron a actuar la escena en el balcón, por lo que después no quise regresar a ser actriz tampoco. Me hicieron actuar la escena literal y, a mi sobrina, la hicieron hacer un dibujo de qué había pasado”, recordó la actriz entre lágrimas. Debido a todo ese proceso, la actriz comenzó a presentar problemas debido al trauma que le provocó el fallecimiento de su mamá: “También por eso me interné, porque veía esa escena en mi cabeza todo el tiempo”, reconoció.

La decisión de internarse

La actriz reveló que su duelo se complicó, luego de que el psiquiatra descubriera lo que le estaba pasando: “Me detectó algo que se llama simbiosis, como cuando nacen unas siamesas y les hacen la operación para separarlas y sientes que perdiste la mitad de tu cuerpo físicamente, eso me estaba pasando a mí, por el grado de relación que yo tenía con mi mamá, eso es lo que estaba viviendo. Imagínate despertarte y sentir que te falta la mitad del cuerpo, era algo muy, muy raro, yo sin las pastillas y sin mi psiquiatra, evidentemente no seguiría aquí”, reconoció la actriz. Más valiente que nunca, Minnie confesó por qué tomó la decisión de llevar parte del duelo en internada en un psiquiátrico: “Salí de la casa de mi papá donde hay unas escaleras y un hoyo en medio, me paré ahí y dije: ‘Como que se me antoja que mi cuerpo se tire’, no premedité como me voy a matar, fue algo que, si mi cuerpo se hubiera dejado caer, chance no estaría aquí, entonces ahí dije: ‘¿Qué es esto?, esta no soy yo’. Fue cuando dije me tengo que internar”, recordó.

Para la actriz era muy importante compartir en redes sociales su experiencia de manera muy transparente, razón por la que compartió que se internó, un proceso que la ayudó mucho a continuar: “No volví a tener el sentimiento de querer matarme o ponerme en riesgo, pero el luto es horrible. Me he querido volver a internar muchas veces, para darme un refuerzo, sigo con mi psiquiatra y con mis terapeutas para mantenerme, pero de repente, se sale de control. Ahorita el problema es que mi mamá me dejó su empresa y ahora soy empresaria por accidente en esa industria del juguete en el que no tenía idea, más que lo que ella me contaba y la acompañaba yo, esa es la única razón por la que no he regresado a internarme como tal”, reveló. Por último, a pesar de que también se enfrentó a malos comentarios en redes, fue ahí donde encontró una comunidad que le sirvió de contención en los momentos más difíciles: “No sé qué tiene la gente en la cabeza para escribir comentarios así, pero al mismo tiempo, había mucha gente que me decía: ‘Lo que estás subiendo me salvó’”, finalizó.