Con ilusión, Hilary Duff anuncia que está esperando a su cuarto hijo

El fin de año pinta para ser muy especial para Hilary Duff y su familia. Además de celebrar la Navidad y el Año Nuevo rodeada de sus tres hijos y de su esposo, Matthew Koma, la exestrella de Disney no podría estar más ilusionada por el emocionante acontecimiento que traerá consigo el 2024 y que inevitablemente cambiará su vida y la de todo su clan. Y es que aprovechando que enviaba un mensaje de felices fiestas a todos sus seguidores, la protagonista de How I Met your Father también compartió con ellos una gran noticia: la próxima llegada de su cuarto bebé.

La emocionante noticia

A través de su perfil de Instagram, Hilary compartió una publicación en la que se puede observar la tarjeta navideña de su familia, con la que han deseado lo mejor para este fin de año y para el inicio del próximo, en la que resalta la fotografía que han protagonizado los miembros de su clan, resaltando entre todos ellos la actriz, quien viste una bata de color rosa con puños de plumas, mientras posa para la cámara con cara de sorpresa y tocando delicadamente su vientre. Y aunque la imagen dice más que mil palabras, la intérprete acompañó su publicación de un mensaje en el que no dejó lugar a dudas: “Sorpresa, sorpresa”, fue el título con el que acompañado dicha publicación, mientras que al reverso de la tarjeta se podía leer: “¡Abróchense los cinturones! Vamos a añadir uno más a este grupo de locos”, confirmando así la próxima llegada de su nuevo bebé.

Por su lado, el orgulloso papá también hizo lo propio en su respectivo perfil de Instagram, en donde al igual que Hilary, se mostró sumamente emocionado por la próxima llegada de su tercer bebé al lado de la actriz. “Bebé número cuatro en camino….”, escribió Matthew Koma en su publicación, la cual acompañó de la fotografía original que decidieron incluir en su tarjeta navideña. Un hilarante posado de lo más familiar, en la que no solo Hilary aparece haciendo gestos de sorpresa y vistiendo pijamas, pues todos los miembros del clan también visten su ropa de cama, mientras posan en actitudes un tato inusuales, pues incluso una de las menores aparece colgada del marco de la cama de sus papás, mientras que la menor aparece tocando una guitarra.

Cabe desatacar, que si bien, este es el cuarto embarazo de la estrella de Lizzie McGuire, solo comparte tres hijos con Matthew, las pequeñas Banks y Mae -a quienes tuvieron en 2018 y 2021 respectivamente-, así como el que viene en camino. Por otro lado, Hilary también es madre del pequeño Luca, de 11 años, a quien la intérprete tuvo durante el tiempo que estuvo casada con Mike Comrie, de quien se separó en 2014. Sin embargo, Luca parece tener una buena y cercana relación con el padre de sus hermanas menores, por lo que llevan una relación de padre e hijo.

Lo que ha dicho Hilary sobre la maternidad

En julio del año pasado, Hilary Duff estuvo como invitada en el talk show de Kelly Clarkson, en donde se sinceró sobre los retos de ser mamá y de los altibajos que se viven cuando hay un recién nacido en casa. “No te dejes engañar por las dos primeras semanas, porque tu bebé siempre será un ángel", dijo entre risas. "Es solo que aún no se han despertado del todo. Hay amigos que dicen: 'Este bebé duerme toda la noche'. Y yo les digo: 'Aún no saben que han llegado al mundo. Espera dos semanas'”, agregó, provocando las carcajadas de la intérprete de Since U Been Gone, quien respaldó los comentarios de la estrella.

