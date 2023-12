Sincero, Eugenio Derbez habla de la cercanía entre Aislinn y Mauricio Ochmann

Motivados por la paternidad que comparten, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann disfrutan de una grata relación de amistad. Tanto así que la próxima Navidad la celebrarán en familia, pues su hija, Kailani, desea pasar esta importante fecha con los dos. Dada la constante cercanía entre los actores, -y a la par de la reciente ruptura de Ochmann con Paulina Burrola-, las especulaciones sobre una reconciliación han tomado fuerza, sin embargo, ambos han dejado claro que esa posibilidad es lejana. Ante este panorama, Eugenio Derbez no escapó de ser cuestionado por la prensa, que quiso saber si él desea ver a su hija nuevamente compartiendo una vida en pareja con su exyerno, a lo que respondió de manera puntual y respetando ante todo la decisión de Aislinn, quien ha sido muy transparente al respecto.

La contundente respuesta de Eugenio sobre Aislinn y Mauricio

Abierto como suele ser al charlar con los medios de comunicación, Eugenio contestó algunas preguntas durante su visita por México, una de ellas, si desea que su hija Aislinn se reconcilie con Mauricio. “No, no sé, yo no opino, es cosa de ellos. Ella ya decidirá, yo no me quiero meter en cosas de mis hijos porque luego se hacen chismes…”, dijo tranquilo ante las cámaras y los micrófonos, declaraciones retomadas por el programa televisivo Despierta América. De hecho, Derbez no dudó en opinar de su exyerno, a quien describió con los mejores adjetivos, destacando incluso el buen trato que ambos mantienen. Por tal motivo, si se diera una reconciliación, asegura, sería positivo. “Siempre he tenido muy buena relación con Mauricio, es muy buena persona, es un gran papá, se respetan mucho Aislinn y él, así que si se da, feliz…”.

¿Qué dice Eugenio sobre los rumores de ruptura entre Mauricio y Paulina?

En días pasados, luego de que Mauricio confirmara el término de su noviazgo con Paulina Burrola, surgieron algunos rumores en torno a esa situación. De hecho, se dijo que supuestamente la cercanía y convivencia entre Ochmann y Aislinn podría haber sido el detonante de esa ruptura. Sin embargo, la guapa actriz desmintió esos dichos, poniendo de frente el respeto que tiene hacia Paulina, quien asegura trató muy bien a Kailani. Ahora, ha sido Eugenio Derbez quien fue cuestionado al respecto sobre esas versiones. “No estaba yo enterado, pero sí, llevan una muy buena relación, cosa que la verdad me hubiera a mí gustado haber tenido con mis ex, con una especial…”, dijo con el sentido del humor que lo caracteriza. Finalmente, al referirse a la próxima reunión de Aislinn y Mauricio para celebrar la Navidad con Kailani, dijo: “Me da gusto que sea tan madura la situación”.

Recordemos que recientemente Aislinn habló sobre la grata relación de amistad que mantiene con Mauricio, descartando la posibilidad de una reconciliación frente a la buena convivencia que mantienen. “El amor siempre ahí está, el amor hay, en pareja lo dudo mucho, no. La verdad es que estamos muy contentos como estamos ahorita, somos una súper buena familia, somos amigos él y yo, hay muchísimo amor, nos amamos mucho, pero como pareja la verdad es que no…”, explicó la intérprete, declaraciones retomadas por la periodista de espectáculos Berenice Ortiz para su canal en YouTube. “Debería de ser normalizado que se llevaran bien los exes. La verdad es que cuando estás con una pareja lo amas muchísimo, si es amor real no tendría por qué convertirse en odio, no tendría por qué convertirse en nunca hablarse…”, dijo. “Si es de verdad ese amor, si es real, tendrías que estar feliz porque el otro esté feliz aunque no te incluya esa felicidad, como que no me hace mucho sentido cuando pasan del amor al odio en un segundo, ahí no había amor”.

La Navidad de Aislinn y Mauricio

En ese mismo sentido, Aislinn reveló algunos detalles de la Navidad que celebrará junto a Mauricio Ochmann, felices de hacer realidad el sueño de su hija Kai. “Sí, es que Kai sí pidió de regalo de Navidad que estuviéramos los dos ahí con ella, en la nieve, así que se lo vamos a cumplir. En familia, vamos a estar juntos con la nena y en Año Nuevo ahí veré, igual y con mis amigos, con mi papá, ando viendo…”, contó la intérprete, quien transita por un periodo de constante estabilidad en su vida, tanto en el aspecto profesional como personal.

