En exclusiva, Christopher Uckermann nos habla del fin del Soy Rebelde Tour: ‘Con RBD la esperanza es lo último que muere’

Cuando RBD anunció el Soy Rebelde Tour no imaginó el impacto mundial que tendría su reencuentro. Desde el inicio de la gira, en septiembre pasado, abarrotaron todas las plazas que visitaron en Estados Unidos, Colombia, Brasil y México, donde el próximo 21 de diciembre cerrarán con un megaconcierto en el Estadio Azteca, una cita que sus fans capitalinos esperan con ansias. A sólo unos días de concluir esta aventura musical, Christopher Uckermann nos concedió una entrevista, exclusiva a HOLA.com México, en la que nos abrió su corazón y confesó lo que ha significado para él este reencuentro que ha tenido un toque muy familiar debido a que, tras bambalinas, todos están acompañados de sus seres queridos, en el que caso, su novia Samantha Aguilar se ha convertido en su principal apoyo, no solamente emocional, sino también en el terreno profesional, ya que la joven psicóloga también se involucró en la producción de esta gira. El cantante quien, a lo largo de estos años se ha mantenido vigente en la música con su propuesta como solista, nos comparte cómo se sintió regresar a los multitudinarios conciertos de RBD, un fenómeno que repitieron, pero que ahora vivió desde una madurez que le ha permitido disfrutar de manera más consciente: “Tenía 18 años, estaba muy chavo como para procesar lo que estaba ocurriendo y ahorita volver a hacerlo, es como si se hubiera detenido el tiempo”, nos contó.

En esta charla, el cantante nos confesó cómo fue que, a inicios de la gira decidieron tomar el control y crearon Soul Production Inc, la empresa con la que producen este tour en el que, por primera ocasión se involucraron en cada detalle de este espectáculo con el que han hecho historia. El cantante nos confesó lo emocionante que fue trabajar en conjunto con Maite Perroni, Anahí, Dulce María y Christian Chávez. También nos habló de cómo ha sido compartir esta aventura con la nueva generación de RBD conformada por los hijos de sus compañeras. Cuando le preguntamos si este será un adiós definitivo, el cantante dejó abierta la posibilidad de que la banda continúe; sin embargo, por el momento todos desean descansar y disfrutar de las fiestas junto a sus familias. En su caso, nos habló de sus planes de viajar a Japón para recibir el 2024.

La entrevista

-¿Cómo fue reencontrarse con el público de RBD después de más de 15 años?

“Ha sido una experiencia maravillosa y mucho más plena que en el pasado, porque en el pasado estábamos muy jóvenes y estaban pasando tantas cosas en el momento y ahora ya desde la madurez, poder ser parte de toda la cuestión creativa y de producción, nos dio la libertad de mostrar más quiénes somos tantos años después de crecer tanto y de que todos han madurado musicalmente también”.

-¿Cuál ha sido el momento más memorable del Soy Rebelde Tour?

“Cada concierto tiene algo memorable, pero lo que más me ha tocado a mí ha sido evidentemente el Madison Square Garden, que es un lugar muy importante y también el Foro Sol, nunca había tocado yo en el Foro Sol, pero he visto a las bandas que más me gustan, fue emocionante, fue como volver a ser niño otra vez”.

-Personalmente, ¿qué significó para ti regresar a los escenarios con RBD?

“Refrescó mi mundo, fue otra perspectiva, porque ya tenía mi proyecto solista musical, pero obviamente poder estar enfrente de más de 60 mil personas es algo mágico, es algo muy poderoso, al final, el concierto es una fiesta. He escuchado gente que quiere repetir, porque realmente se divierten mucho, es como estar en una fiesta, es una mezcla entre la nostalgia y el presente”.

-¿Habías dimensionado el fenómeno mundial que generó el regreso de RBD?

“No me imaginé que iba a ser este calibre de regreso, la verdad sí me imaginé que nos iba a ir bien en el tour, pero no a esta magnitud de romper récords mundiales, es algo que vivimos en su época, yo tenía 18 años, estaba muy chavo como para procesar lo que estaba ocurriendo y ahorita volver a hacerlo, es como si se hubiera detenido el tiempo y la gente nunca se fue”.

-¿Cómo ha sido para ti esta gira en la que la nueva generación de RBD (los hijos de Anahí, Maite y Dulce) los acompañan?

“Es una maravilla, de hecho, los han subido al escenario, porque la gente también quiere saber un poco nuestras vidas personales y eso es Rebelde, siempre todo muy espontáneo. Es algo muy bonito verlas como madres, además, te puedo decir que yo a las chicas las veo en su mejor etapa, incluso más que cuando estábamos en esa época, siento que todos están en su mejor forma tanto física, vocal, como de actitud, todos están súper relajados, todos estamos súper plenos y creo que eso también se refleja en el escenario”.

-¿Cómo ha sido compartir esta experiencia con tu novia?

“Muy bien, creo que para ella ha sido también una aventura, porque hizo de diseñadora de modas, la parte de producción, todo lo relacionado con boletos, los invitados, toda la parte de producción. Obviamente toda gira tiene su parte, llamémosla, pesada y en esa parte las parejas hicieron un gran apoyo, en mi caso Samantha, pero en el caso de los demás también sus parejas, porque se vuelven algo muy difícil y te voy a decir por qué, porque en este tour nosotros abrimos nuestra propia empresa, ya estando en el tour, hubo cambios y decidimos abrir Soul Production Inc, es mandarle ese mensaje a los artistas de que se hagan responsables de su negocio 360, pasamos nosotros por ciertas circunstancias que no nos gustaron, éramos chavos muy verdes y ahora decidimos tener el control del proyecto, fue una decisión que tomamos empezando el tour, fue algo que no es común que lo hiciéramos en el proceso, pero la verdad es que nos ha dado grande resultados”.

-A unos días del gran cierre de la gira en el Estadio Azteca, ¿cómo quieres recordar este tour?

“Como un aprendizaje de vida, yo le llamo la maestría, como que nos quedaban unas lecciones por aprender del pasado y siento que las estamos aprendiendo en este tour”.

-¿Qué le dices a los fans que tienen la ilusión de que este no será un adiós definitivo?

“Nunca se sabe, con RBD la esperanza es lo último que muere no sabemos qué pueda pasar, lo que sí te puedo decir es que sí necesitamos un descanso, digo son unos meses de tour, pero sientes como si pasaran muchos años, no te lo podría explicar, es demasiada energía que se vive, es mucha intensidad, de una manera muy positiva, requiere mucha energía sobre todo por la cantidad de gente que quiere ver el show, la verdad sí queremos darnos un descanso y a ver qué dice la vida, si todos, de alguna manera, quieren seguir el tour y se acopla con los horarios de los niños, las escuelas y todo esto, pues adelante”.

-¿Cómo vas a celebrar las fiestas?

“La Navidad, en México, tranquilo y si Dios quiere en el Año Nuevo nos iremos a Tokio a vivir aventuras distintas por allá”.

-¿Qué le dirías a los fans que hicieron de Soy Rebelde Tour un éxito?

“A todos los seguidores quiero decirles que estamos muy agradecidos y muy contentos, a las nuevas generaciones que vemos en los conciertos y a toda la gente que deja el corazón ahí, porque además de una fiesta se vuelve un tema muy emocional, es una conexión de verdad mágica con la gente que va y eso se queda en nuestros corazones, es una experiencia maravillosa”.