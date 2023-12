El tributo de Zac Efron a Matthew Perry en la develación de su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Si hubo una trilogía capaz de mover a toda una generación, sin duda, esa fue High School Musical. Los fans no sólo se sabían las canciones de principio a fin sino también cada coreografía, pero si las exitosas películas dejaron una huella imborrable en miles de jóvenes, aún mayor fue su impacto en las carreras de sus protagonistas, en especial de Zac Efron, quien de la noche a la mañana se convirtió en un ídolo juvenil tras interpretar al atractivo basquetbolista Troy Bolton. Aunque su ascenso a la fama se debe mayormente a su paso por Disney, el actor se ha ganado el reconocimiento de la industria con una filmografía muy versátil que va de comedias a dramas y, por supuesto, musicales, sin olvidar, su faceta de trotamundos que le vimos explorar en su documental Con los pies sobre la tierra. Ha sido su talento, su disciplina y su profesionalismo lo que le ha valido su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, un honor que el actor ha querido agradecer con un profundo discurso en el que rindió un emotivo tributo a Matthew Perry, quien fue una figura fundamental en la evolución de su carrera.

El agradecimiento de Zac Efron a Matthew Perry

En compañía de sus padres, David Efron y Starla Baskett, y su hermano menor, Dylan, el histrión se mostró muy emocionado durante la develación de su estrella en la famosa avenida Hollywood Boulevard. En medio de la ceremonia, Zac tomó el micrófono para agradecer a todos los presentes y a los que hicieron posible esta distinción; sin embargo, fueron sus palabras al actor de Friends las que conmovieron al público: “Quiero agradecer a alguien que ya no está aquí hoy, a Matthew Perry, que fue muy amable y generoso conmigo”, comenzó diciendo.

El protagonista de Baywatch, quien compartió cámaras con Matthew en la cinta 17 again, se mostró agradecido por el apoyo que el actor le brindó: “Colaborar con él en los últimos años fue muy divertido. Realmente me impulsó y motivó de muchas maneras que me llevaron a pasar al siguiente capítulo de mi carrera, y por eso, muchas gracias Matthew. Hoy pienso mucho en ti”, afirmó minutos antes de revelar su placa.

Semanas atrás, Zac dijo estar abierto a interpretar a Perry en una futura película biográfica: “Me siento honrado de saber que estaba pensando en mí para interpretarlo”, comentó en entrevista para People, “Ya veremos, sería un honor hacerlo (...) Él fue un mentor para mí e hicimos una película realmente genial juntos. Lo admiraba”.

Su simpática mención a High School Musical

A lo largo de su discurso, el actor sorprendió a sus fans al incluir un guiño a su pasado en High School Musical. Y es luego de darles las gracias al director de la cinta, Kenny Ortega, y al productor, Bill Border, Zac habló de los grandes recuerdos que conserva de aquellos días: “No tienen idea. Todavía pienso en ello todos los días”, continuó, “Cantó las canciones en la ducha. ¡Vamos Wildcats!”, añadió refiriéndose a la porrada del equipo de basquetbol que lideraba en la ficción.

Antes de que Zac subiera al escenario, el director Sean Durkin y el actor Jeremy Allen White, co-protagonista de Efron en su nueva película The Iron Claw, compartieron unas palabras en su honor: “Lo que más admiro de Zac es la forma en la que apoya a su elenco. Nos defiende y nos impulsa a dar lo mejor de nosotros. Creo que es desinteresado y sin ego, como si no supiera que en realidad es una estrella de cine. Por eso estamos aquí hoy poniendo una gran estrella en el suelo con su nombre para que no se pueda olvidar eso”, comentó Allen-White. También asistió su amigo el actor Milles Teller quien resaltó: “Para nuestra generación, Zac fue y es la primera verdadera superestrella que salió de nuestra clase”.

