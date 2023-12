A un mes de su coronación, Sheynnis Palacios habla con La Hora ¡HOLA! sobre cómo ha vivido su reinado

Sin duda alguna, la vida de Sheynnis Palacios dio un giro de 180°, el pasado 18 de noviembre, cuando su nombre retumbó por todo El Salvador, al ser anunciada como la absoluta ganadora de Miss Universo. Un hito que se volvió doblemente especial para la hermosa nicaragüense, quien además le regaló a su país natal la alegría de tener su primera Miss Universo. A punto de que se cumpla el primer mes de su reinado y ya instalada en su espectacular apartamento en Nueva York, ciudad que será su casa durante los próximos meses, Sheynnis ha conversado con la presentadora Natasha Cheij, en el programa La Hora ¡HOLA! de ¡HOLA! Tv, en donde ha revelado cómo es que ha vivido estas primeras semanas de su reinado y cómo es que, a la distancia, recuerda el momento en el que fue nombrada la absoluta ganadora del certamen de belleza más importante del mundo.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

¿Cómo ha vivido sus primeras semanas como reina de Miss Universo?

Con la misma sonrisa con la que conquistó los corazones de los jueces de Miss Universo y de todo el público, Sheynnis dijo estar viviendo un sueño y sentirse sumamente emocionada por todo lo que está ocurriendo en su vida, segura de que tanto su familia como sus seguidores sienten lo mismo que ella. “Han sido momentos muy maravillosos para mi familia, para mí, para la gente de Latinoamérica y por supuesto para la gente de mi país, en un sueño hecho realidad, estar en Nueva York en esta época, que es la Navidad, Nueva York celebra a lo grande”, dijo la hermosa modelo de 23 años. “El clima creo que ha sido el mayor reto para mí, porque salir a la calle y sentir esa brisa totalmente helada, cuando en mi país estamos a 42 o 43 grados, sí ha sido un gran cambio”, agregó Palacios, luego de ser cuestionada sobre los retos a los que se ha enfrentado tras su triunfo en el certamen.

Loading the player...

Sobre cómo recuerda aquel día en el que se alzó con la corona de Miss Universo, Miss Nicaragua aseguró no tener del todo claros los recuerdos de ese momento, por lo que tuvo que revivirlos a través de la retransmisión del certamen unas semanas después. “Lo recuerdo con mucha alegría, con mucha emoción, lleno de mucha felicidad, fueron momentos mágicos que, de verdad, si yo no veo Miss Universo un fin de semana después de mudarme a Nueva York, yo no hubiera recordado tantas cosas”, compartió entre risas. “Mi reacción fue realmente genuina, estaba temblando, porque fue un momento que yo solo lo soñaba, lo soñaba desde que era una niña, desde antes de entrar a la concentración de Miss Universo, pero ya vivirlo en carne propia es totalmente diferente”, agregó.

Orgullosa del trabajo realizado durante su camino a Miss Universo, Sheynnis habló de cómo asume su reinado y el peso de su corona, ahora que tiene el mundo a sus pies. “Estoy muy feliz de saber que ahora tengo esta responsabilidad y este trabajo por el que tanto he venido luchando, he venido preparándome y que ahora que se hizo realidad estoy más que dispuesta a asumirlo”, comentó de lo más sincera.

Lo que Sheynnis Palacios quiere para el futuro

Aunque recién empieza su reinado, la hermosa nicaragüense ya comienza a preparar sus próximos pasos, por lo que ya visualiza lo que quiere para su futuro. “Me veo como una gran productora, estar aquí es un gran honor, ver tantas cámaras, ver tantas luces, ver la magia que hay detrás de que estemos nosotras aquí hablando con todas las personas que nos están escuchando, me mueve, quiero tener una productora audiovisual en mi país y que sea un referente para toda la región americana”, dijo la también comunicadora, en una primera entrevista que concedió al programa La Hora ¡HOLA! de ¡HOLA! TV, tan solo unos días después de haber ganado la corona de Miss Universo.

VER GALERÍA