Por primera vez, los hijos de Kim Kardashian aparecen con la esposa de Kanye, Bianca Censori

Ajenos a los rumores, Kanye West y Bianca Censori han reaparecido juntos en Londres, luego de que algunos medios estadounidenses hicieran eco de una supuesta crisis en su matrimonio e incluso hablaran de una separación. Sin embargo, la reciente aparición que han hecho en el Reino Unido ha disipado todas las dudas en torno a su relación, pues además la pareja se ha dejado ver como pocas veces suele hacerlo: en compañía de tres de los cuatro hijos de Kanye, lo que no solo deja en evidencia que su matrimonio sigue en pie, sino que además va por muy buen camino, pues la diseñadora arquitectónica ha dejado en claro que su relación con los también hijos de Kim Kardashian es muy cercana y cariñosa.

Las fotos de las que todo el mundo habla

El rapero y su mujer fueron vistos a la salida de un evento relacionado con el reciente lanzamiento del álbum del artista, Vultures, el cual se llevó a cabo en Londres, Inglaterra. Una ocasión en la que el cantante se hizo acompañar de dos de sus hijos, Chicago y Saint. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los presentes, fue la cercana relación que Censori tiene con los hijos de su esposo, pues la pudimos ver cargando en brazos a Chicago, mientras la pequeña rodeaba el cuello de la mujer de su papá. Por otro lado, pudimos ver a Saint caminar muy de cerca, siguiendo los pasos de su famoso padre, quien intentaba no ser fotografiado por los paparazzi presentes, pues llevaba el rostro cubierto con una capucha, mientras que detrás de ellos también venía North, quien caminaba de la mano de una de las modelos de su papá. Aún así, el cantante y su esposa regalaron a sus seguidores una imagen familiar nunca antes vista, algo con lo que finalmente han dejado en claro que las cosas van por buen camino en su relación, a pesar de todo lo que se dice a su alrededor.

Sin duda alguna, la relación de West y Censori ha estado rodeada de un halo de misterio, pues a pesar de que suelen ser muy públicos, pues suelen asistir a diversos eventos de la mano, son poco los detalles que se conocen respecto a su romance. De hecho, hace unos meses comenzaron a surgir los primeros rumores sobre que la pareja se había casado en una boda secreta, especialmente después de que el intérprete fuera fotografiado usando una alianza en la mano izquierda. Más tarde, el Daily Mail finalmente confirmaría las sospechas, pues según detallaba el diario británico, Kanye y Bianca se casaron bajo una cláusula llamada ‘licencia confidencial del matrimonio’, es decir, no tiene que existir un registro de la boda, no son necesarios los testigos y tampoco tiene que celebrarse una ceremonia para que tenga validez legal.

La preocupación de la familia de Bianca por su matrimonio con Kanye

Por otro lado, el medio anteriormente citado, también ha citado a una fuente cercana a Censori, la cual afirma que la familia de la diseñadora se encuentra sumamente preocupada por ella, pues consideran que el cantante, de 46 años, ha estado manipulando a la joven de 28, a tal punto que consideran que ella ya no tiene voluntad propia. “Ha estado manipulando a su esposa para convertirla en una versión radicalizada de su ex, Kim Kardashian", detalló el diario citando a su informante. En ese mismo sentido, la fuente señala que Bianca “ya no tiene voluntad propia” y simplemente “obedece” al intérprete. "Kanye tiene un conjunto de reglas para Bianca, que incluyen no hablar nunca y usar lo que él quiere que ella use…. Es una causa perdida: a ella le encanta ser la musa de Kanye porque le da lo que siempre ha querido: fama", detalló el medio.

Lo que se sabe sobre Bianca Censori

Aunque es esposa de uno de los hombres más mediáticos de la industria musical, poco se sabe de Bianca Censori. La joven de 28 años es de origen australiano y licenciada en arquitectura por la Universidad de Melbourne. Precisamente, sus estudios en diseño la llevaron a conocer a Kanye West, ya que comenzó a trabajar para él en 2020 como jefa de arquitectura en su marca de ropa Yeezy. Anteriormente, ella también había emprendido en el mundo de la moda con una firma de joyas llamada Nylons.