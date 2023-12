Emotivo, Humberto Zurita dedica a sus hijos, Emiliano y Sebastián, un profundo mensaje

Este es un gran momento para Humberto Zurita, pues a la par de disfrutar cada instante enamorado de su novia, Stephanie Salas, tiene la fortuna de abrazar la felicidad motivado por la paternidad, orgulloso de ver crecer a sus hijos, Emiliano, de 30 años y Sebastián, de 37, a quienes procreó durante su matrimonio con la fallecida actriz Christian Bach. Conmovido por el gran amor hacia su familia, el actor ha dedicado un profundo mensaje a los jóvenes, reiterando así el infinito cariño que tiene por ellos, siempre cómplices en todo momento. Con el corazón en la mano, el intérprete retomó una fotografía del baúl de los recuerdos, misma que lo hizo sentir inspirado al momento de redactar su dedicatoria, la cual expuso en sus redes sociales, un especio en el que disfruta mantener la interacción con sus seguidores, siempre pendientes de los acontecimientos más relevantes en su vida.

La dedicatoria de Humberto a sus hijos

Abierto como suele ser a la hora de manifestar sus emociones, Humberto compartió una fotografía en la que se le puede ver acompañado de Emiliano y Sebastián. Los tres miran de frente a la cámara mientras posan, al parecer, una de las imágenes preferidas del actor, quien habló del sentimiento que le despertó ver de nuevo esta postal. “Me encontré con este momento y aunque no es el día del tbt, simplemente respiré profundo y viví de nuevo esos momentos que paso a su lado de plenitud y felicidad absolutos…”, dijo el también productor televisivo en las primeras líneas de su texto en Instagram, el cual recibió varias reacciones de sus fieles seguidores y las de varios de sus amigos famosos, celebrando con él la unión que prevalece al interior de su círculo familiar.

Para profundizar en sus palabras, Humberto se sinceró con sus hijos, refiriéndose a lo mucho que lo llena el hecho de ser testigo de su evolución personal, siempre a su lado para brindarles incondicional apoyo. Por supuesto, la cercanía entre los tres ha crecido con el paso del tiempo, forjando una complicidad inigualable de la que se siente enteramente orgulloso, así lo dijo en su mensaje en el que puso en alto su paternidad, una faceta de la que ha aprendido valiosas lecciones. “Los amo y agradezco ver su crecimiento y poder compartir a su lado cada momento de su vida. Celebro tenerlos tan cerca y sentir su complicidad y cariño. Me siento muy orgulloso y muy agradecido de ser su padre. @szuritaoficial @zurita7 #enemigodeclase”, escribió al final de su publicación.

La paternidad para Humberto Zurita

En su corazón, ser padre es quizá la mayor motivación de Humberto Zurita, así lo dejó ver meses atrás al hablar con total sinceridad sobre lo mucho que lo hace feliz caminar de la mano de sus hijos, quienes hoy realizan sus sueños sobre los escenarios, herederos del talento artístico. Al profundizar en este sentimiento, el actor dijo: "Es el mejor regalo, los hijos. No creo que nada supere el ser padre, el poder traer a la vida dos seres humanos como lo son mis hijos, Sebastián y Emiliano. No hay nada que me importe y me interese más. Yo hoy vivo la vida a través de sus ojos...”, contó visiblemente emotivo al desvelar esta parte de su entorno personal en una íntima entrevista concedida al periodista Gustavo Adolfo Infante para su programa El Minuto que Cambió Mi Destino.

Christian Bach, su mejor cómplice en la paternidad

En esa charla, Humberto también habló de la gran labor que emprendió en el pasado junto a su fallecida esposa, Christian Bach, para brindar principios ejemplares y una educación sólida a Emiliano y Sebastián, quienes a pesar de sus carreras profesionales en negocios y arquitectura, han trazado un exitoso camino en el espectáculo, no solo como actores, sino también como productores y escritores de obras de teatro y series televisivas. "Nosotros quisimos, Christian y yo, que tuvieran una educación paralela a esto. Sabíamos, lo nuestro es una enfermedad y es contagiosa y te enamoras de esto, es una magia... Eso los ha hecho muy poderosos, se llevan siete años, los confunden, son muy similares, tienen mucho de Christian, tiene mucho mío, pero sobre todo se llevan muy bien, se complementan el uno al otro, escriben muy bien...”, contó.

